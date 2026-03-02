Trend
Eşi dostu sigortalı gösteren yandı: SGK milyarlarca liralık ceza kesti! Zarar faizi ile geri alınıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigorta ile eşi dostu emekli edenlerin peşine düştü. SGK, 135 bin denetime imza attı. 7 bin 801 iş yerinde, 369 bin kayıt dışı çalışan ortaya çıkarıldı. Sahte sigorta ve kayıt dışı istihdam tespit edilirken, bu iş yerlerine toplamda 4.1 milyar TL tutarında ceza uygulandı. Sigortalılıkla ilgili sahtecilik yapanlar ise ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
Giriş Tarihi: 02.03.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 06:48