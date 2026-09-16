Et ve et ürünlerinde kurallar sil baştan! Sadece ’döner’ kelimesi kullanılmayacak! İşte detaylar...

BAZI KATKI MADDELERİNİN KULLANIMI YASAKLANDI

Öte yandan döner üretiminde fıstık, peynir, nişasta ve soya gibi dolgu maddeleri ile diyet lifi kullanımı yasaklandı. Süt, yoğurt ve yumurta haricindeki dışarıdan eklenecek protein tozları ve azot kaynakları da sınırlandırıldı. Baharatlardan doğal olarak gelebilecek nişasta ve bitkisel protein oranı yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Sucuk, pastırma, kavurma ve hem kırmızı hem de kanatlı etinden yapılan dönerlerde tütsüleme işlemi yapılması yasaklandı.