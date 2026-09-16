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Et ve et ürünlerinde kurallar sil baştan! Sadece 'döner' kelimesi kullanılmayacak! İşte detaylar...
Et ve et ürünlerinde kurallar sil baştan! Sadece 'döner' kelimesi kullanılmayacak! İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tebliğ ile et ve et ürünlerinde kurallar yeniden yazılıyor. Buna göre, döner, sucuk, köfte, kıyma, pastırma ve kavurma gibi sık tüketilen gıdalarda protein, yağ ve tuz oranlarına yeni sınırlar getirildi. Döner ise 3 farklı kategoride tanımlanacak, sadece döner yazması yasaklanacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 10:22