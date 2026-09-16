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Et ve et ürünlerinde kurallar sil baştan! Sadece 'döner' kelimesi kullanılmayacak! İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tebliğ ile et ve et ürünlerinde kurallar yeniden yazılıyor. Buna göre, döner, sucuk, köfte, kıyma, pastırma ve kavurma gibi sık tüketilen gıdalarda protein, yağ ve tuz oranlarına yeni sınırlar getirildi. Döner ise 3 farklı kategoride tanımlanacak, sadece döner yazması yasaklanacak. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 10:22
Et ve et ürünlerinde kurallar sil baştan! Sadece ’döner’ kelimesi kullanılmayacak! İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın et ürünlerine yeni kurallar getiren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Gıda Kodeksi Tebliği ile döner, sucuk, köfte, kıyma, pastırma ve kavurma gibi sık tüketilen gıdalarda protein, yağ ve tuz oranlarına yeni sınırlar getirildi. Bazı katkı maddelerinin kullanımı ise tamamen yasaklandı. İşletmelerin uyum sürecine dahil olmaları için ise son tarih belli oldu.

Et ve et ürünlerinde kurallar sil baştan! Sadece ’döner’ kelimesi kullanılmayacak! İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin hem cebini hem de sağlığını korumak amacıyla gıda ürünlerine yönelik kapsamlı yenilikleri açıkladı. İşletmelerin yeni kurallara uyum sağlaması için belirlenen son tarih ise 31 Mart 2027.

Et ve et ürünlerinde kurallar sil baştan! Sadece ’döner’ kelimesi kullanılmayacak! İşte detaylar...

SADECE DÖNER KELİMESİ KULLANILAMAYACAK

Tebliğ'de yer alan yeni kurallara göre dönerler içeriklerine göre üç ana kategoriye ayrılacak. Etiketlerde ürünün türünün açıkça belirtilmesi gerekirken satışta sadece "döner" ifadesinin kullanılmasına yasak getirilecek.

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Et ve et ürünlerinde kurallar sil baştan! Sadece ’döner’ kelimesi kullanılmayacak! İşte detaylar...

Döner çeşitleri "yaprak", "kıyma" ve "yaprak-kıyma" şeklinde isimlendirilecek. Kıyma dönerde kıyma oranı yüzde 90'ı geçemeyecek. Ayrıca en az yüzde 10 yaprak et bulunacak. Yaprak-kıyma dönerde ise en az yüzde 60 yaprak et, en fazla yüzde 40 kıyma kullanılabilecek.

Et ve et ürünlerinde kurallar sil baştan! Sadece ’döner’ kelimesi kullanılmayacak! İşte detaylar...

Dönerdeki yağ oranı en fazla yüzde 25, tuz oranı ise en fazla yüzde 2 olabilecek. Üründeki toplam et proteini oranının en az yüzde 12 olması şart koşuldu.

Et ve et ürünlerinde kurallar sil baştan! Sadece ’döner’ kelimesi kullanılmayacak! İşte detaylar...

BAZI KATKI MADDELERİNİN KULLANIMI YASAKLANDI

Öte yandan döner üretiminde fıstık, peynir, nişasta ve soya gibi dolgu maddeleri ile diyet lifi kullanımı yasaklandı. Süt, yoğurt ve yumurta haricindeki dışarıdan eklenecek protein tozları ve azot kaynakları da sınırlandırıldı. Baharatlardan doğal olarak gelebilecek nişasta ve bitkisel protein oranı yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Sucuk, pastırma, kavurma ve hem kırmızı hem de kanatlı etinden yapılan dönerlerde tütsüleme işlemi yapılması yasaklandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE