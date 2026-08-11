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Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi
Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi
Konut fiyatlarında reel düşüş sürerken kiralardaki artış, ev yatırımlarının geri dönüş süresini kısaltıyor. Türkiye genelinde ortalama amortisman süresi son 5 yıldır 13 yıl seviyesinde kalırken, en fazla konut satılan 30 ilin 25'inde yatırımcı lehine değişim yaşandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de amortisman süresi kaç yıl? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 06:53