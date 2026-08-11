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Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi

Konut fiyatlarında reel düşüş sürerken kiralardaki artış, ev yatırımlarının geri dönüş süresini kısaltıyor. Türkiye genelinde ortalama amortisman süresi son 5 yıldır 13 yıl seviyesinde kalırken, en fazla konut satılan 30 ilin 25'inde yatırımcı lehine değişim yaşandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de amortisman süresi kaç yıl? İşte ayrıntılar...

SEDA TABAK
Giriş Tarihi: 11.08.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 06:53
Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi

Konut fiyatlarında reelde düşüş sürerken, kiralar artınca amortisman süreleri geriliyor. Ülke genelinde son 5 yılda ortalama süre 13 yıl olurken, en çok konut satılan 30 ilin 25'inde süre alıcı lehine döndü. İstanbul'da iki yıl önce yatırımın geri dönüşü 15 yıldı, bu yıl 12 yıla geriledi. Konut fiyatları reelde gerilerken kiralarda artışın sürmesi amortisman süresini cazip hale getiriyor.

Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi

Peki son yıllarda en çok konut satılan illerde ortalama süre kaç yıl oldu? Emlak platformu Emlakjet, Endeksa'nın veriyle araştırdı. İşte öne çıkan sonuçlar...

Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi

ÜLKE GENELİNDE 13 YIL
Yapılan araştırmaya göre, ülke genelinde son 5 yıldır süre 13 yıl olarak hesaplanıyor. Satılık konutta ortalama metrekare fiyatı 40 bin 944 TL, ortalama fiyat 5 milyon 118 bin TL olurken, metrekare kira bedeli 268.26 TL, ortalama kira ise 26 bin 826 TL olarak açıklanıyor. 30 il içinde 5 yıllık değişime bakıldığında sadece 5 ilde süre uzarken, 25'inde yatırımın daha avantajlı hale geldiği görülüyor. İstanbul'da iki yıl önce 15 yıl olan süre, bu yıl 12 yıla gerilemiş durumda. Bu durumda kiralardaki hızlı artış etkili oldu.

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Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi

ANKARA ÖNE ÇIKIYOR
Amortisman süresinin en düşük olduğu iller 11 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa, en uzun olduğu iller ise 18 yıl ile Muğla ve 17 yıl ile Balıkesir, Elazığ ve Aydın'da olarak karşımıza çıkıyor. Yıllar içinde yaşanan değişime bakıldığında da, son 5 yılda yatırımın geri dönüş süresinin en çok kısaldığı iller Manisa, Eskişehir, Şanlıurfa, Afyonkarahisar ve Çanakkale olarak açıklanıyor. Sürenin uzadığı iller ise Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Konya.

Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi

FİYATA DEĞİL KİRAYA ODAKLANIN
Emlakjet ve Endeksa CEO'su Görkem Öğüt, amortisman sürelerindeki değişimin yatırımcıların yalnızca satış fiyatlarına değil, kira getirilerine de odaklanması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi

"Haziran 2026 verileri, Türkiye genelinde konut yatırımının geri dönüş süresinin son 5 yıldır 13 yıl seviyesinde istikrarını koruduğunu gösteriyor. Ancak il bazındaki farklılaşmalar, yatırım kararlarında bölgesel dinamiklerin her zamankinden daha belirleyici hale geldiğini ortaya koyuyor" diyen Öğüt. şunları söyledi:

Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi

"Özellikle Muğla ve Antalya gibi turizm ve ikinci konut talebinin yüksek olduğu bölgelerde son 5 yılda satış fiyatı artışının kira artışının önüne geçmesi amortisman süresinin uzamasına neden oldu. Şanlıurfa ve Eskişehir gibi şehirlerde kira artışının satış fiyatı artışından daha yüksek olması, geri dönüş sürelerinin belirgin biçimde kısalmasını sağladı.

Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi

Örneğin, ortalama konut fiyatının 11 milyon TL'yi aştığı Muğla'da amortisman süresi 18 yıl ile Türkiye'nin en yüksek seviyesinde yer alırken, 6 milyon TL'yi aşan ortalama konut fiyatına sahip Antalya'da bu süre 16 yıl olarak hesaplanıyor. Yatırımcıların yalnızca konutun bugünkü fiyatına değil, kira potansiyeline, bölgenin demografik yapısına ve uzun vadeli talep dinamiklerine bakması gerekiyor."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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