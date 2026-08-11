Ev alacaklar için yeni hesap! Konut fiyatları düştü, kiralar arttı: İşte illere göre amortisman süresi

ANKARA ÖNE ÇIKIYOR

Amortisman süresinin en düşük olduğu iller 11 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa, en uzun olduğu iller ise 18 yıl ile Muğla ve 17 yıl ile Balıkesir, Elazığ ve Aydın'da olarak karşımıza çıkıyor. Yıllar içinde yaşanan değişime bakıldığında da, son 5 yılda yatırımın geri dönüş süresinin en çok kısaldığı iller Manisa, Eskişehir, Şanlıurfa, Afyonkarahisar ve Çanakkale olarak açıklanıyor. Sürenin uzadığı iller ise Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Konya.