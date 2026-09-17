Ev alacakları ilgilendiriyor! Konutta ibre tersine döndü: İşte ilk ve ikinci el satışta son durum

YABANCILARA 1.938 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 1.938 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141 oldu.

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 343 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu'nu 147 satışla Ukrayna ve 140 satışla İran vatandaşları izledi.