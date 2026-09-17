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Ev alacakları ilgilendiriyor! Konutta ibre tersine döndü: İşte ilk ve ikinci el satışta son durum
Ev alacakları ilgilendiriyor! Konutta ibre tersine döndü: İşte ilk ve ikinci el satışta son durum
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ev alacakları yakından ilgilendiren kritik verileri açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 127 bin 410 oldu. İpotekli konut satışları ise yüzde 7,2 artarak 22 bin 131'e yükseldi. İşte ayrınılar...
Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 10:46