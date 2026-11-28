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Ev ve arsa alım satımında yeni dönem başlıyor! 1 Aralık'ta devreye girecek: Güvenli ödeme sistemi nasıl çalışacak?
Ev ve arsa alım satımında yeni dönem başlıyor! 1 Aralık'ta devreye girecek: Güvenli ödeme sistemi nasıl çalışacak?
Ev ve arsa alım satımında güvenli ödeme sistemi 1 Aralık'ta başlıyor. Yeni uygulamayla tapu devri ve ödeme işlemleri birbirine bağlanacak. Taşınmaz sahiplerinin Web-Tapu üzerinden alabileceği güvenlik önlemleri de yeniden gündeme geldi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 28.11.2026 14:48