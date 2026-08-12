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Evini yenilemek isteyenler elini çabuk tutsun! Hane başı yaklaşık 2 milyon TL için zaman daralıyor
Evini yenilemek isteyenler elini çabuk tutsun! Hane başı yaklaşık 2 milyon TL için zaman daralıyor
Mega kent İstanbul genelinde riskli konutların yenilenmesini hızlandırmak amacıyla başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına başvurular sürüyor. Konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 3'lü destek verilirken, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin belirlenen süre zarfında başvurması gerekiyor. Peki Yarısı Bizden Kampanyası'na nasıl başvurulur? Başvuru şartları ne? Kimler faydalanabiliyor? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 15:34