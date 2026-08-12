Evini yenilemek isteyenler elini çabuk tutsun! Hane başı yaklaşık 2 milyon TL için zaman daralıyor

İŞ YERLERİNE 1 MİLYON TL'YE KADAR DESTEK

Yarısı Bizden kampanyası iş yerlerini de kapsıyor. Hak sahibinin bir iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği sağlanıyor.

Böylece ilk iş yeri için toplam destek 1 milyon TL oluyor. Birden fazla taşınmazı bulunan hak sahiplerinde destek yapısı değişirken, diğer her bir iş yeri için 875 bin TL kredi imkanı bulunuyor.