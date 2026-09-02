Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EYT'yi kaçıranlara müjde: Yargıtay'dan milyonlar ilgilendiren karar: Sadece SGK kayıtlarına bakılmayacak
EYT'yi kaçıranlara müjde: Yargıtay'dan milyonlar ilgilendiren karar: Sadece SGK kayıtlarına bakılmayacak
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden eksik prim günleri nedeniyle yararlanmayanlar soluğu mahkemede alarak hizmet tespit davası açtılar. Bazı iş yerlerinin prim ödemelerinde usulsüzlük yaptığı bu nedenle çalışanları prim günlerinin eksik görüldüğü ortaya çıktı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işçinin hizmet süresinin yalnızca SGK kayıtlarına göre belirlenemeyeceğine karar verdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.09.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 11:09