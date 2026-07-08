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Facebook ve Instagram'a 'bağımlılık' cezası yolda! META'nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı

Meta'nın başı Facebook ve Instagram'ın bağımlılık yaratan tasarımları nedeniyle dertte. Amerika'da dört eyalet şirkete karşı 1.4 trilyon dolarlık dava açtı. Meta ise suçlamaları reddederek rakamın yüksekliğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:07 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:10
Facebook ve Instagram’a ’bağımlılık’ cezası yolda! META’nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı

Meta'nın hem 16 yaş hem de sosyal medya bağımlılığı ile ilgili davalarının ardı arkası kesilmiyor. Firma ABD'de sosyal medya platformlarının genç kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle şimdiye kadarki en büyük hukuki risklerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

Facebook ve Instagram’a ’bağımlılık’ cezası yolda! META’nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı

ABD'de dört eyalet, Facebook ve Instagram'ın bağımlılık yaratan tasarımları nedeniyle Meta'ya karşı açtıkları davalarda toplam 1.4 trilyon dolara kadar para cezası talep ediyor.

Facebook ve Instagram’a ’bağımlılık’ cezası yolda! META’nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı

Ağustos ayında görülecek dava, şirket tarihinin en kritik hukuki süreçlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Facebook ve Instagram’a ’bağımlılık’ cezası yolda! META’nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı

PİYASA DEĞERİNE YAKIN
Daha önce kamuoyuna açıklanmayan bu rakam, Meta'nın yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık piyasa değerine oldukça yakın olmasıyla dikkat çekiyor.

Facebook ve Instagram’a ’bağımlılık’ cezası yolda! META’nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı

Dava dosyasına göre dört eyalet, Facebook ve Instagram'ın özellikle genç kullanıcıları platformda daha uzun süre tutacak şekilde tasarlandığını ve Meta'nın bu uygulamaların güvenliği konusunda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor.

Facebook ve Instagram’a ’bağımlılık’ cezası yolda! META’nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı

Şirketin avukatları, talep edilen cezanın hukuki açıdan orantısız olduğunu belirtti.

Facebook ve Instagram’a ’bağımlılık’ cezası yolda! META’nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı

Meta daha önce suçlamaları reddederken, "sosyal medya bağımlılığı"nın resmî olarak tanımlanmış bir psikiyatrik hastalık olmadığını savunmuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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