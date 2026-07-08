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Facebook ve Instagram'a 'bağımlılık' cezası yolda! META'nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı
Facebook ve Instagram'a 'bağımlılık' cezası yolda! META'nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı
Meta'nın başı Facebook ve Instagram'ın bağımlılık yaratan tasarımları nedeniyle dertte. Amerika'da dört eyalet şirkete karşı 1.4 trilyon dolarlık dava açtı. Meta ise suçlamaları reddederek rakamın yüksekliğine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:07
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:10