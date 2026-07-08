Facebook ve Instagram’a ’bağımlılık’ cezası yolda! META’nın başı dertte, değeri kadar dava açıldı

Meta'nın hem 16 yaş hem de sosyal medya bağımlılığı ile ilgili davalarının ardı arkası kesilmiyor. Firma ABD'de sosyal medya platformlarının genç kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle şimdiye kadarki en büyük hukuki risklerinden biriyle karşı karşıya kaldı.