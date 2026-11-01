Faturaların yarısı devletten! Elektrikte destek devam edecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılı için 4 bin kilovatsaat olarak uygulanan kademe limitini 3 bin kilovatsaate düşürdü. Buna göre aylık ortalama 250 kilovatsaat tüketimi yani fatura bedeli olarak aylık ortalamada yaklaşık 820 lira ve üzeri fatura ödeyenler yeni yılda elektrik desteklemelerinden yararlanamayacak. Söz konusu limit 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.