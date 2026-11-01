Faturaların yarısı devletten! Elektrikte destek devam edecek
Vatandaşların enerjide dış etkenli krizlerden etkilenmemesi için faturalarda yüksek oranlarda sübvansiyon uygulayan Devlet, yeni yılda da elektrik ve doğalgazda desteklerini sürdürmeye devam edecek. Bu kapsamda elektrikte yıllık 4 bin kilovatsaat olan kademe sınırı 3 bin kilovatsaate çekilirken, düzenlemeden yalnızca elektrik abonelerinin yüzde 14.7'si etkilenecek. Geri kalan abonelerin faturaları yeni yılda da yüzde 50 oranında desteklenmeye devam edecek.
Giriş Tarihi: 01.11.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 06:59