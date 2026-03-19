FED şahinleşti, altın sert düştü: Gram altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları, ABD ÜFE verilerinin faiz oranlarına yönelik belirsizleri artırmasıyla dün hızlı bir gerileme kaydetti. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakması değerli metal fiyatlarını etkiledi. Gelişmelerle gümüş fiyatı da sert kayıplar yaşadı. Yurt içi piyasalarda ise gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 7 bin liranın üzerinde işlem görmeye devam etmesine rağmen düşüş kaydetti. Gram altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.03.2026 07:27
Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 07:30