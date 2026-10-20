Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri

BofA'DAN ÇİFT FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

BofA Küresel Araştırma, Fed'in ekim ve aralık aylarında toplam 50 baz puanlık faiz artışına gideceğini tahmin ediyor. Bankanın öngörüsüne göre politika faizi yıl sonunda yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselecek.

BofA, bu tahmininde enflasyonun yüksek seyrini korumasını ve ekonomik faaliyetlerin güçlü görünümünü gerekçe gösteriyor. Bankaya göre para politikasında ilave sıkılaşma ihtiyacı doğabilir.

BofA'nın değerlendirmesinde, Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yıl sonunda yüzde 3,4 seviyesine ulaşabileceği tahmini de öne çıkıyor.