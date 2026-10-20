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Fed'den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde 13 küresel yatırım bankalarının beklentileri farklılaştı. 12 kurum aralık ayında faiz artışı beklerken, BofA iki faiz artışına dikkat çekti.

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 10:38
Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde küresel finans kuruluşlarının yıl sonuna ilişkin tahminleri gündeme geldi. Bank of America (BofA), piyasaların faizlerin sabit tutulacağı beklentisine yönelmesine rağmen ekim ayında faiz artırımı yapılacağı öngörüsünü korudu. Goldman Sachs, JPMorgan ve çok sayıda büyük banka ise ilk artışın aralık ayında gerçekleşmesini bekliyor.

Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri

Piyasalarda Fed'in faiz artırımı yapma ihtimalinin yüzde 20'ye kadar gerilediği belirtilirken, bankaların tahminleri para politikasının geleceğine ilişkin farklı senaryoları ortaya koyuyor.

Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri

BofA'DAN ÇİFT FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

BofA Küresel Araştırma, Fed'in ekim ve aralık aylarında toplam 50 baz puanlık faiz artışına gideceğini tahmin ediyor. Bankanın öngörüsüne göre politika faizi yıl sonunda yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselecek.

BofA, bu tahmininde enflasyonun yüksek seyrini korumasını ve ekonomik faaliyetlerin güçlü görünümünü gerekçe gösteriyor. Bankaya göre para politikasında ilave sıkılaşma ihtiyacı doğabilir.

BofA'nın değerlendirmesinde, Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yıl sonunda yüzde 3,4 seviyesine ulaşabileceği tahmini de öne çıkıyor.

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Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri

GOLDMAN SACHS VE JPMORGAN ARALIK AYINI İŞARET EDİYOR

BofA'dan farklı düşünen çok sayıda küresel finans kuruluşu, Fed'in ekim toplantısında faizleri değiştirmeyeceğini ve aralık ayında 25 baz puanlık artış yapacağını öngörüyor.

Goldman Sachs, JPMorgan, Nomura, HSBC ve Barclays bu beklentiyi paylaşan kurumlar arasında yer alıyor. Deutsche Bank, UBS, Morgan Stanley, Macquarie, Standard Chartered ve Citigroup da aralık ayında tek faiz artışı yapılacağı tahmininde bulunuyor.

Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri

12 ARAŞTIRMA BİRİMİNDEN YÜZDE 4,00-4,25 TAHMİNİ

Kurumların tahminlerine göre, BofA dışındaki 12 araştırma birimi yıl sonunda Fed politika faizinin yüzde 4,00-4,25 aralığında olmasını bekliyor.

BofA ise ekim ve aralık toplantılarında iki ayrı faiz artışı öngörmesiyle diğer kurumlardan ayrışıyor. Bu senaryoda bankanın yıl sonu faiz tahmini yüzde 4,25-4,50 aralığına ulaşıyor.

Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri

Banka / Kurum

Beklenen artış

Toplantı

Yıl sonu faiz tahmini

BofA Küresel Araştırma

50 baz puan

Ekim ve aralık

%4,25–4,50

Goldman Sachs

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

JPMorgan

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Nomura

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

HSBC

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Barclays

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Deutsche Bank

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

UBS Küresel Varlık Yönetimi

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

UBS Küresel Araştırma

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Morgan Stanley

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Macquarie

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Standard Chartered

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Citigroup

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25
Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri

GÖZLER 28 EKİM'DEKİ FED KARARINDA

Fed'in 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı, bankaların farklılaşan beklentileri açısından önem taşıyor. BofA ekim ayında da faiz artışı beklerken diğer kurumlar aralık ayını öne çıkarıyor.

Bununla birlikte, söz konusu oranlar finans kuruluşlarının tahminlerini yansıtıyor. Fed'in açıklayacağı karar ve yıl sonuna kadar izleyeceği politika, faizlerin hangi seviyede tamamlanacağını belirleyecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #FED