Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri

|
Banka / Kurum
|
Beklenen artış
|
Toplantı
|
Yıl sonu faiz tahmini
|
BofA Küresel Araştırma
|
50 baz puan
|
Ekim ve aralık
|
%4,25–4,50
|
Goldman Sachs
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
JPMorgan
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Nomura
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
HSBC
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Barclays
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Deutsche Bank
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
UBS Küresel Varlık Yönetimi
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
UBS Küresel Araştırma
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Morgan Stanley
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Macquarie
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Standard Chartered
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Citigroup
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25