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Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım
Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım
Yatırım araçları merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde Temmuz ayını geride bıraktı. Altın fiyatları 5 aylık trendi tersine çevirirken, gümüş fiyatları ise kritik eşiğin altında düşüşe geçti. BİST100 14.000 puanın altına gerilerken, döviz kurlarında ise yatay seyir sürdü. İşte piyasalarda temmuz tablosu...
Giriş Tarihi: 01.08.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 13:23