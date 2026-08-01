Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

KRİPTO PARALARDA DURUM STABİL

Fed faiz baskısı altındaki kripto paralarda ise yatay seyir sürüyor. Ay boyunca 63-68 bin dolar bandında dalgalı ve yatay bir seyir izleyen amiral kripto para birimi Bitcoin, aylık bazda 2.33 civarı yükseliş ile 63 bin dolardan tamamladı.

Ethereum Bitcoin'e kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi. Haftalık bazda yarım puanlık kayıp yaşayan Ether, aylık bazda ise yüzde 9.50 civarı yükseliş yaşadı.

Altcoinlerde ise ay içinde seçici yükselişler görülse de genel tablo yatay kaldı. Cardano yüzde 6.50 yükselirken, Avalanche yüzde 6.77, Solana yüzde 9.89 ve Stellar ise yüzde 14.50 kayıp yaşadı.