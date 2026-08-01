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Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

Yatırım araçları merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde Temmuz ayını geride bıraktı. Altın fiyatları 5 aylık trendi tersine çevirirken, gümüş fiyatları ise kritik eşiğin altında düşüşe geçti. BİST100 14.000 puanın altına gerilerken, döviz kurlarında ise yatay seyir sürdü. İşte piyasalarda temmuz tablosu...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.08.2026 12:47 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 13:23
Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

Merkez bankalarının kritik faiz kararını açıkladığı temmuz ayında yatırım piyasalarında hareketli bir ayı daha geride bıraktı.

Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

ALTIN 5 AYLIK DÖNGÜYÜ KIRDI

Altın fiyatları savaşın başından bu yana yaşadığı düşüş trendini kırdı. 5 ay sonra ons altın aylık bazda yükselişe geçti. yın son işlem gününde 55 dolar gerileyerek yüzde 1,32 düşüşle 4.107,60 dolardan işlem gördü. Haftalık bazda yaklaşık 15 dolarlık kayıp yaşayan ons altın aylık bazda ise yüzde 1'e yakın yükseliş kaydetti.

Böylelikle Mart ayından bu yana ilk kez aylık kazanç sağladı. Ons altın, mart ve haziran ayında yüzde 11,50 civarında kayıp yaşamıştı.

Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

GRAM ALTINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dalgalanan yurt içi piyasalarda gram altın haftalık bazda yüzde 0,50 düşerek 6 bin 154 liraya geriledi.

Aylık bazda ise yüzde 3'e yakın bir yükseliş yaşandı. Temmuz ayına 6.000 TL sınırında başlayan gram altın ay içinde 5.942-6.325 TL aralığında fiyatlandı.

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Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

Cumhuriyet altını yüzde 0,57 değer kaybederek 40 bin 263 liradan satılırken, geçen hafta sonu 10 bin 170 lira olan çeyrek altın ise yüzde 0,66 düşüşle 10 bin 103 liraya indi.

Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Haziran ve temmuz boyunca görülen sert dalgalanan gümüş fiyatları düşüş ivmesini sürdürüyor. Haziran ayında yaşanan yüzde 22'lik kaybın ardından temmuzda da sert düşüş yaşandı.

Ons gümüş aylık bazda yüzde 1,61 oranında azalarak 57,65 dolara geriledi. Haziranda yüzde 21.50 kayıp yaşayan gram gümüş ise 88 TL ile yarım puanlık sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

BORSA KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Mayıs ayında 15.000 puanın üzerine çıkarak tarihi rekor kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, temmuzda 14.000 puanın altına geriledi.

Temmuz ayının son haftası boyunca en düşük 13.216,16, en yüksek 14.085,39 puanı gören endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 3,48 düşüşle 13.458,10 puandan tamamladı. Aylık bazda ise yüzde 4.70 kayıp yaşandı.

Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

DOLAR VE AVRO YATAY SEYİR SÜRDÜRDÜ

Döviz kurlarında yatay seyir sürdü. Haftalık bazda ABD doları yüzde 0,38 değer kazanarak 47,5260 liraya yükseldi. Avro ise daha güçlü performans sergileyerek yüzde 1,22 artışla 54,5180 liradan haftayı tamamladı.

Dolar/TL aylık bazda yüzde 1,50 civarı artış yaşarken, Avro/TL ise yüzde 1.80 civarında yükseliş kaydetti.

Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

YATIRIM FONLARINDA SON DURUM

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,34, emeklilik fonları ise yüzde 1,55 değer kaybetti.

Fon kategorileri incelendiğinde ise yatırımcısına en yüksek getiriyi yüzde 0,76 ile Para Piyasası Fonları sağladı.

Gram altında 5 aylık rüzgar terse döndü! Piyasalarda temmuz tablosu: İşte en çok kazandıran yatırım

KRİPTO PARALARDA DURUM STABİL

Fed faiz baskısı altındaki kripto paralarda ise yatay seyir sürüyor. Ay boyunca 63-68 bin dolar bandında dalgalı ve yatay bir seyir izleyen amiral kripto para birimi Bitcoin, aylık bazda 2.33 civarı yükseliş ile 63 bin dolardan tamamladı.

Ethereum Bitcoin'e kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi. Haftalık bazda yarım puanlık kayıp yaşayan Ether, aylık bazda ise yüzde 9.50 civarı yükseliş yaşadı.

Altcoinlerde ise ay içinde seçici yükselişler görülse de genel tablo yatay kaldı. Cardano yüzde 6.50 yükselirken, Avalanche yüzde 6.77, Solana yüzde 9.89 ve Stellar ise yüzde 14.50 kayıp yaşadı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #BORSA İSTANBUL