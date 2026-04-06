Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş'ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...
Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan belirsizlikler nedeniyle dalgalı bir grafik çizmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı Hürmüz Boğazı üzerinden yeniden tehdit etmesi sonrası ons altında kayıplar arttı. Ons altın 4 bin 600 dolar bandında hareket ederken gram altın, Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 808 liradan işlem görüyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın için yeni açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 06.04.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 06.04.2026 09:57