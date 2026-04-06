Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş'ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan belirsizlikler nedeniyle dalgalı bir grafik çizmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı Hürmüz Boğazı üzerinden yeniden tehdit etmesi sonrası ons altında kayıplar arttı. Ons altın 4 bin 600 dolar bandında hareket ederken gram altın, Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 808 liradan işlem görüyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın için yeni açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 06.04.2026 09:57
Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

Ons ve gram altın fiyatları son zamanların en hızlı hareketlerine sahne oluyor. ABD ve İran'dan gelen açıklamalarla fiyatlar sürekli olarak güncelleniyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın için beklediği gelişmeleri tek tek sıraladı. Çeyrek altın, gram altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'a yönelik saldırıların şiddetleneceği tehdidinde bulundu.

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

Altın bir önceki seansta kayıplarını artırırken Trump, İran'a "cehennemi" yaşatacağını ifade etti. Altın İran-ABD ve İsrail arasında başlayan savaştan bu yana yüzde 12 değer kaybına uğradı. Bu durum altının güvenli liman özelliğinin sorgulanmasına neden oldu.

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

SERT HAREKETLER DEVAM EDECEK

Bir TV kanalında açıklamalarda bulunan İslam Memiş, "Fiyatlardaki manipülasyon piyasası hâlen devam ediyor. Bu yüzden yatırımcıların fiyata değil, miktara odaklanması gerekiyor" ifadelerine kullanarak "Bu dalgalanmalar kafa karışıklığına neden olabilir ancak yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasının ve sert hareketlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

Ocak ayında tarihi zirvelerin görüldüğünü Şubat'ta ise daha stabil bir süreç yaşandığını anlatan İslam Memiş sözlerine şöyle devam etti: Ancak mart ayında 48 yılın en sert düşüşlerini gördük; haftalık ve aylık bazda ciddi değer kayıpları yaşandı. Şimdi ilk çeyreği geride bıraktık, ikinci çeyrekte ise yeniden bir toparlanma bekliyoruz.

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK

Öte yandan Memiş, yatırımcıya uyarılarda bulunarak "Altın borcu olan ya da alım yapacak vatandaşların, düşüşlerin kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekiyor.

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

Geçen hafta yüzde 3,5 civarında sert düşüşler gördük. Bu hafta ise düşüşler yüzde 1,5 seviyesine kadar geriledi. Bu da artık daha sınırlı düşüşlerin olduğunu ve yükselme isteğinin sürdüğünü gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

Memiş, "Geçen hafta yüzde 3,5 civarında sert düşüşler gördük. Bu hafta ise düşüşler yüzde 1,5 seviyesine kadar geriledi. Bu da artık daha sınırlı düşüşlerin olduğunu ve yükselme isteğinin sürdüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.808,46

SATIŞ: 6.816,00

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.131,00

SATIŞ: 11.459,00

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.574,17

SATIŞ: 44.440,31

Gram altın yükseldi mi? İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı: İşte güncel fiyatlar...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.185,00

SATIŞ: 45.431,00