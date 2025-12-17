Gram altın 6 bin TL'ye koşuyor! Çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? İşte rekor öncesi son durum

Yeni yıl öncesi sert atağa geçerek tarihi zirvelere yükselen gram altın 6 bin TL'ye doğru hızla ilerliyor. Dünkü işlemlerde rekor seviyeden 100 TL'lik kayıp yaşayan gram altın, ons altının yeniden 4300 doların üzerine fırlamasıyla yeni güne 5.950 TL seviyesinden başlıyor. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL'den satılıyor? İşte 12 Aralık piyasalarda son durum...

Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:40
Altın fiyatları, Merkez Bankalarının faiz kararlarını açıklamasının ardından yeni yıl öncesi atağa geçti. Geçtiğimiz hafta ons altın tarihi zirvesini zorlarken, gram altın ise tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçtiğimiz haftayı yüzde 2.13 yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftada yeni rekorlara koşuyor.

İşte altın piyasasında son durum...

ONS ALTIN YENİDEN ATAKTA

ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından yükseliş trendine geçen altın fiyatları, dünkü işlemlerde 4.300 doların altına sarktı. Fed'in 2026'da iki faiz indirimi yapmasına ilişkin beklentilerinin güçlenmesiyle 4.381 dolarlık tarihi zirvesini zorlayan ons altın yeni günde 4332 dolardan fiyatlanıyor.

YÜKSELİŞİ ABD İŞSİZLİK VERİSİ DESTEKLEDİ

Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesini ABD Merkez Bankasının (FED) para politikası için en kritik verilerden biri olarak öne çıkan tarım dışı istihdam verisi destekledi.

Ülkede kasım ayında istihdam, 51 bin beklentiye karşılık 64 bin kişi arttı. Ancak işsizlik oranı %4,5'ten %4,6 yükseldi. Beklentilerin üstünde gerçekleşen işsizlik oranı faz indirimi beklentilerinin kuvvetlendirdi. Bu durum altın fiyatlarına desteği artırdı. 28 Ocak'taki FED toplantısında çeyrek puanlık indirim tahminleri %74,5 seviyesine kadar yükseldi.

GRAM ALTIN 6 BİN TL'YE KOŞUYOR

Ons altının dünkü işlemlerde 4300 doların altına sarkmasıyla rekor seviyeden 100 TL'lik kayıp yaşayan gram altın, ABD'den gelen kritik veri sonrasında yeniden yükselişe geçti. 5.976 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran sarı metal yeni günde yukarı yönlü olarak 5.950 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor.

Gram altın satış fiyatı saat 8.30 civarında 5.957 TL, çeyrek 9.736 TL, yarım 19.473 TL, cumhuriyet altını ise 40.068 TL.

FİZİKİ ALTIN 6 BİN TL'Yİ AŞTI

Kapalıçarşı piyasasında Ekim ayında 6 bin TL'nin üzerine çıkarak rekor kıran fiziki gram altın yeniden kritik eşiğin üzerine fırladı. Kuyumcularda gram altın yeni günde 6.015 TL'den satılmaya başlanıyor.

İŞTE 17 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın
Alış: 5.943,68 TL
Satış: 5.944,43 TL

Çeyrek Altın
Alış: 9.558,00 TL
Satış: 9.789,00 TL

Yarım Altın
Alış: 19.098,00 TL
Satış: 19.573,00 TL

Tam Altın
Alış: 38.399,00 TL
Satış: 38.965,00 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 39.468,00 TL
Satış: 40.068,00 TL

Ata Altın
Alış: 39.800,00 TL
Satış: 40.062,00 TL

Ons Altın
Alış: 4.328,77 $
Satış: 4.329,34 $

Has Altın
Alış: 5.943,68 TL
Satış: 5.944,43 TL

22 Ayar Bilezik
Alış: 5.423,98 TL
Satış: 5.671,99 TL