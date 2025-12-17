Gram altın 6 bin TL’ye koşuyor! Çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? İşte rekor öncesi son durum

YÜKSELİŞİ ABD İŞSİZLİK VERİSİ DESTEKLEDİ

Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesini ABD Merkez Bankasının (FED) para politikası için en kritik verilerden biri olarak öne çıkan tarım dışı istihdam verisi destekledi.

Ülkede kasım ayında istihdam, 51 bin beklentiye karşılık 64 bin kişi arttı. Ancak işsizlik oranı %4,5'ten %4,6 yükseldi. Beklentilerin üstünde gerçekleşen işsizlik oranı faz indirimi beklentilerinin kuvvetlendirdi. Bu durum altın fiyatlarına desteği artırdı. 28 Ocak'taki FED toplantısında çeyrek puanlık indirim tahminleri %74,5 seviyesine kadar yükseldi.