Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve ABD'den gelen kritik veriler ile son 7 ayın en düşük rakamına gerileyen altın fiyatları dipten sert bir şekilde yükselişe geçti. 4.100 doların altına inen ons altın 4250 dolara, gümüş ise 68 dolara dayandı. 6.000 TL'nin altına gerileyen gram altın ise 6.300 TL'nin üzerine fırladı. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|GRAM ALTIN
|6.234,12 TL
|6.235,06 TL
|%-0,36
|ÇEYREK ALTIN
|10.232,00 TL
|10.379,00 TL
|%3,00
|YARIM ALTIN
|20.477,00 TL
|20.739,00 TL
|%2,99
|TAM ALTIN
|40.821,00 TL
|41.376,00 TL
|%2,99
|CUMHURİYET ALTINI
|40.663,00 TL
|41.278,00 TL
|%-1,96
|ATA ALTIN
|41.870,00 TL
|42.453,00 TL
|%0,00
|ONS ALTIN
|4.186,01
|4.186,65
|%-0,62
|HAS ALTIN
|6.234,12 TL
|6.235,06 TL
|%-0,36
|22 AYAR BİLEZİK
|5.711,38 TL
|5.997,64 TL
|%0,00
|18 AYAR ALTIN
|4.471,78 TL
|4.477,10 TL
|%0,00
|14 AYAR ALTIN
|3.425,93 TL
|4.617,33 TL
|%0,00
|GREMSE ALTIN
|98.011,57 TL
|100.274,83 TL
|%-2,10
|İKİBUÇUK ALTIN
|98.011,57 TL
|99.600,20 TL
|%-2,10
|BEŞLİ ALTIN
|198.473,43 TL
|202.389,56 TL
|%-2,10
|0,25 GRAM ALTIN
|1.558,53 TL
|1.558,77 TL
|%-0,36
|0,50 GRAM ALTIN
|3.117,06 TL
|3.117,53 TL
|%-0,36
|ALTIN KG (DOLAR)
|134.096,00 $
|134.116,00 $
|%-0,49
|ALTIN KG (EURO)
|114.601,00 €
|114.673,00 €
|%-1,79
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|HAS ALTIN
|6.256,07 TL
|6.311,60 TL
|%2,64
|ONS
|4.187,1
|4.187,6
|%-6,86
|USD/KG
|134.650
|135.650
|%2,48
|EUR/KG
|116.440
|117.520
|%-9,60
|22 AYAR
|5.691,02 TL
|5.976,02 TL
|%2,65
|GRAM ALTIN
|6.225,01 TL
|6.330,76 TL
|%-5,88
|ALTIN/GÜMÜŞ
|59,09
|63,60
|%-6,48
|YENİ ÇEYREK
|10.198 TL
|10.344 TL
|%-14,18
|ESKİ ÇEYREK
|10.179 TL
|10.312 TL
|%-12,00
|YENİ YARIM
|20.408 TL
|20.669 TL
|%2,64
|ESKİ YARIM
|20.164 TL
|20.397 TL
|%2,73
|YENİ TAM
|40.685 TL
|41.236 TL
|%-8,09
|ESKİ TAM
|40.384 TL
|40.857 TL
|%2,80
|YENİ ATA
|41.729 TL
|42.309 TL
|%2,64
|ESKİ ATA
|41.717 TL
|42.183 TL
|%2,64
|YENİ ATA 5'Lİ
|207.709 TL
|211.180 TL
|%-7,76
|ESKİ ATA 5'Lİ
|207.396 TL
|209.918 TL
|%-8,31
|YENİ GREMSE
|101.352 TL
|102.933 TL
|%2,64
|ESKİ GREMSE
|101.039 TL
|102.301 TL
|%2,64
|14 AYAR
|3.413,40 TL
|4.602,54 TL
|%-5,11
|GÜMÜŞ TL
|98,585 TL
|105,497 TL
|%-0,45
|GÜMÜŞ ONS
|66,84
|66,88
|%5,46
|GÜMÜŞ USD
|2.132,90
|2.278,80
|%-3,93
|PLATİN ONS
|1.729,60
|1.734,60
|%-7,19
|PALADYUM ONS
|1.288,20
|1.292,80
|%-6,72
|PLATİN/USD
|50.610
|55.770
|%4,01
|PALADYUM/USD
|31.420
|41.560
|%5.83