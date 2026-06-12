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Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve ABD'den gelen kritik veriler ile son 7 ayın en düşük rakamına gerileyen altın fiyatları dipten sert bir şekilde yükselişe geçti. 4.100 doların altına inen ons altın 4250 dolara, gümüş ise 68 dolara dayandı. 6.000 TL'nin altına gerileyen gram altın ise 6.300 TL'nin üzerine fırladı. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.06.2026 08:27
Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

ABD-İran arasında helikopter çatışmalarının tırmanmasıyla sert düşüş yaşayan altın fiyatlarında Trump'ın saldırıları iptal ettiğini duyurmasıyla iyimserlik başladı. Son 7 ayın en düşük rakamlarını gören altın fiyatları dipten yükselişe geçti.

Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

ALTIN DİPTEN SERT YÜKSELDİ

Dünkü işlemlerde 4.024 dolara kadar gerileyerek yüzde 4'e yakın değer kaybeden ons altın, 4250 dolara kadar yükseliş sergiledi. Ardından ise 4.189 dolar seviyesinde yön arayışına geçti.

Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Onstaki hareketlilik gram fiyatına da pozitif yansıdı. Dünkü işlemlerde 6.000 TL'nin altına sarkarak 7 ay sonra 5 bin TL'li rakamları gören gram altın 6.314 TL'ye kadar hızlı bir yükseliş sergiledi. Ardından ise 6.226 TL'de dengeledi.

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Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Orta Doğu'daki pozitif hava gümüş tarafına da yansıdı. 61 dolara kadar gerileyen ons gümüş pozitif havayla 68 dolara kadar yükseldi. Beyaz metal 66.84 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

91 TL'ye kadar gerileyen gram gümüş ise 101 TL'nin üzerine çıktıktan sonra kritik 100 TL eşiğinin altında fiyatlanmasını sürdürüyor.

Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan ivme Kapalıçarşı piyasasına da yansıdı. 6.315 TL'ye kadar düşen gram altın haftanın son işlem gününde kuyumcularda 6.413 TL'ye kadar yükseldi.

Yeni günde ise 6.330 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 10.315 TL'den, yarım altın 20.674 TL'den tam altın ise 41.251 TL'den satılıyor.

Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim
GRAM ALTIN 6.234,12 TL 6.235,06 TL %-0,36
ÇEYREK ALTIN 10.232,00 TL 10.379,00 TL %3,00
YARIM ALTIN 20.477,00 TL 20.739,00 TL %2,99
TAM ALTIN 40.821,00 TL 41.376,00 TL %2,99
CUMHURİYET ALTINI 40.663,00 TL 41.278,00 TL %-1,96
ATA ALTIN 41.870,00 TL 42.453,00 TL %0,00
ONS ALTIN 4.186,01 4.186,65 %-0,62
HAS ALTIN 6.234,12 TL 6.235,06 TL %-0,36
22 AYAR BİLEZİK 5.711,38 TL 5.997,64 TL %0,00
18 AYAR ALTIN 4.471,78 TL 4.477,10 TL %0,00
14 AYAR ALTIN 3.425,93 TL 4.617,33 TL %0,00
GREMSE ALTIN 98.011,57 TL 100.274,83 TL %-2,10
İKİBUÇUK ALTIN 98.011,57 TL 99.600,20 TL %-2,10
BEŞLİ ALTIN 198.473,43 TL 202.389,56 TL %-2,10
0,25 GRAM ALTIN 1.558,53 TL 1.558,77 TL %-0,36
0,50 GRAM ALTIN 3.117,06 TL 3.117,53 TL %-0,36
ALTIN KG (DOLAR) 134.096,00 $ 134.116,00 $ %-0,49
ALTIN KG (EURO) 114.601,00 € 114.673,00 € %-1,79
Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim
HAS ALTIN 6.256,07 TL 6.311,60 TL %2,64
ONS 4.187,1 4.187,6 %-6,86
USD/KG 134.650 135.650 %2,48
EUR/KG 116.440 117.520 %-9,60
22 AYAR 5.691,02 TL 5.976,02 TL %2,65
GRAM ALTIN 6.225,01 TL 6.330,76 TL %-5,88
ALTIN/GÜMÜŞ 59,09 63,60 %-6,48
YENİ ÇEYREK 10.198 TL 10.344 TL %-14,18
ESKİ ÇEYREK 10.179 TL 10.312 TL %-12,00
YENİ YARIM 20.408 TL 20.669 TL %2,64
ESKİ YARIM 20.164 TL 20.397 TL %2,73
YENİ TAM 40.685 TL 41.236 TL %-8,09
ESKİ TAM 40.384 TL 40.857 TL %2,80
YENİ ATA 41.729 TL 42.309 TL %2,64
ESKİ ATA 41.717 TL 42.183 TL %2,64
YENİ ATA 5'Lİ 207.709 TL 211.180 TL %-7,76
ESKİ ATA 5'Lİ 207.396 TL 209.918 TL %-8,31
YENİ GREMSE 101.352 TL 102.933 TL %2,64
ESKİ GREMSE 101.039 TL 102.301 TL %2,64
14 AYAR 3.413,40 TL 4.602,54 TL %-5,11
GÜMÜŞ TL 98,585 TL 105,497 TL %-0,45
GÜMÜŞ ONS 66,84 66,88 %5,46
GÜMÜŞ USD 2.132,90 2.278,80 %-3,93
PLATİN ONS 1.729,60 1.734,60 %-7,19
PALADYUM ONS 1.288,20 1.292,80 %-6,72
PLATİN/USD 50.610 55.770 %4,01
PALADYUM/USD 31.420 41.560 %5.83
Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Gram altın dipten sert yükselişe geçti! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yıl sonuna kadar dalgalı seyrin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

"6 aydır vatandaşlarımızı uyarıyoruz; bu yıl manipülasyon yılı. Hızlı toparlanmalar ve sert düşüşler yıl sonuna kadar sürecek. Tüm finansal enstrümanlarda bu dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Bu puslu ortamda yatırımcı, ürünün anlık fiyatına değil elindeki miktara odaklanmalı ve uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Trend orta ve uzun vadede her zaman yukarı yönlüdür."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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