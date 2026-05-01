Gram altın doların baskısını kırdı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 1 Nisan altın fiyatları

01 Mayıs 2026 günü altın yatırımcıları güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Bu hafta spot piyasada ons altın, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın Orta Doğu'da süren gerilim ve Fed faiz kararıyla yön buldu. Altın, doların değer kaybetmesi ve yatırımcıların ABD'nin İran'da yeniden askeri bir müdahaleye girişme ihtimalini değerlendirmesiyle üç günlük düşüşün ardından yeniden yükseldi. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 01.05.2026 10:40
Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 1 Mayıs 2026 Çarşamba günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına yönelik "şahin" beklentiler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yaşanan sert düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları 3 günlük düşüş serisini sona erdirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞ DOLARIN BASKISINI KIRDI

Altın ve gümüş doların değer kaybetmesi ve yatırımcıların ABD'nin İran'da yeniden askeri bir müdahaleye girişme ihtimalini değerlendirmesiyle üç günlük düşüşün ardından yeniden yükseldi.

Ons altın önceki üç seansta yüzde 3,4 geriledikten sonra yüzde 2,2'ye kadar yükselerek 4.600 doların üzerine çıktı. Ons gümüş ise 74,50 doların üzerini gördü.

Değerli metaller savaş boyunca ilk defa petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen değer kazandı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altındaki hareket ile yükselişe geçen gram altın spot piyasada 6.599 TL seviyesinden hızla 6.751 TL'ye kadar yükseldi. 3 günlük düşüş serisini bitiren gram altın 1 Maıs Cuma günü anlık olarak 6663 TL'den işlem görüyor.

108 TL'ye kadar yükselen gram gümüş ise 106.60 TL seviyesinde

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

ALTIN CİNSİ ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
GRAM ALTIN 6.674,45 6.675,38 -0,60%
ÇEYREK ALTIN 10.851,00 10.966,00 -0,46%
YARIM ALTIN 21.696,00 21.932,00 -0,47%
TAM ALTIN 43.252,00 43.730,00 -0,47%
CUMHURİYET ALTINI 44.308,00 44.978,00 1,63%
ATA ALTIN 44.383,00 44.799,00 -0,47%
ONS ALTIN 4.593,31 4.593,86 -0,62%
HAS ALTIN 6.674,46 6.675,39 -0,60%
22 AYAR BİLEZİK 6.048,67 6.329,24 -0,47%
18 AYAR ALTIN 4.876,42 4.880,80 0%
14 AYAR ALTIN 3.633,49 4.844,22 -0,42%
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 7.000 TL'nin altında seyrine devam ediyor. Kuyumcularda yeni güne 6756 TL'ye kadar yükselen gram altın anlık olarak 6692 TL'den satılmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 10.942TL, yarım altın 21.616 TL, tam altın ise 43,579 TL'den satılıyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

ALTIN / KIYMETLİ MADEN ALIŞ SATIŞ FARK (%)
HAS ALTIN 6.641,84 6.676,21 % -0.57
ONS 4.589,2 4.589,6 % -0.69
USD/KG 147.089 147.439 % -0.65
EUR/KG 125.300 125.870 % -0.66
22 AYAR 6.042,07 6.322,40 % -0.58
GRAM ALTIN 6.608,83 6.696,44 % -0.57
ALTIN GÜMÜŞ 60,59 64,16 % -0.28
YENİ ÇEYREK 10.840 10.954 % -0.57
ESKİ ÇEYREK 10.773 10.874 % -0.58
YENİ YARIM 21.673 21.909 % -0.57
ESKİ YARIM 21.321 21.642 % -0.57
YENİ TAM 43.206 43.617 % -0.72
ESKİ TAM 42.642 43.016 % -0.57
YENİ ATA 44.336 44.685 % -0.72
ESKİ ATA 43.970 44.385 % -0.64
YENİ ATA5 221.180 227.048 % -0.57
ESKİ ATA5 220.184 223.042 % -0.57
YENİ GREMSE 107.601 109.543 % -0.57
ESKİ GREMSE 106.605 107.874 % -0.57
14 AYAR 3.629,43 4.839,54 % -0.52
GÜMÜŞ TL 103,230 109,381 % -0.32
GÜMÜŞ ONS 73,48 73,51 % -0.41
GÜMÜŞ USD 2.298,00 2.427,70 % -0.38
PLATİN ONS 1.972,30 1.980,20 % -0.79
PALADYUM ONS 1.513,30 1.523,80 % -0.99
PLATİN/USD 58.410 63.660 % -0.78
PALADYUM/USD 38.650 48.990 % -1.01
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ateşkesin sürmesi halinde 7.000 - 7.500 TL aralığına yerleşen bir fiyat görüleceğini, Temmuz ayı gibi düğün sezonunda ise 8.000 TL ve üzerindeki rakamların tekrar fiyatlanacağını belirtiyor.

GRAM ALTIN BUGÜN ALINIR MI?

1 Mayıs Cuma günü resmi tatil dolayısıyla bankalar şuanda kapalı. Mobil uygulama üzerinden yapılacak işlemlerde makas aralığına dikkat edilmeli. 1 Mayıs'ta tüm kuyumcuların ülke genelinde zorunlu olarak kapalı olacağına dair genel bir düzenleme bulunmuyor. Semt semt kuyumcuların açık veya kapalı olup olması değişiklik gösterebilir.

Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
