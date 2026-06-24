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Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı

Fed'in faiz arttırımına gideceğine yönelik baskının giderek artması altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Ons altın 4.000 dolar eşiğine yaklaşırken, gram altın ise 6.000 TL'li rakamlara geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bankaların yaptığı tahminlere işaret eden Sarı puslu havada yatırımcıya yol gösterdi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2026 13:50 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 14:05
Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan Şirin Sarı, son dönemde altında yaşanan sert dalgalanmaları ve yabancı kuruluşlardan gelen çelişkili tahminlere karşı vatandaşları uyardı.

Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı

TAHMİNLER PİYASANIN NE KADAR GÜVENİLMEZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Bankalar ons altın fiyatları için 3.900 dolar ile 6.500 dolar arasında değişen geniş bir tahmin aralığı bulunuyor. Piyasadaki öngörülemezliği değerlendiren Faruk Erdem, "4.000 dolar seviyesi kritik bir seviye ama dün bazı yabancı bankalardan, yabancı yatırım kuruluşlarından bazı tahminler geldi. Kimisi altının 6.500 dolara kadar çıkacağını söylerken kimisi 3.900 dolar diyor. Yani böyle aralıklı tahminler var. Bu da aslında o piyasanın ne kadar oynak olduğunu, ne kadar güvenilmez olduğunu şu dönemde bir kere daha gösteriyor" ifadelerini kullandı

Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı

TAHMİNLERİ ÇOK CİDDİYE ALMAMAK GEREKİYOR

Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ise bu tahminlere temkinli yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Yatırım bankalarının tahminleri kendi pozisyonlarına göre olabildiğinden dolayı çok da fazla ciddiye almamak gerekiyor" dedi.

Sarı, altının geleneksel "güvenli liman" rolünün bu kez farklı işlediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu sefer ters giden durum Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması oldu. Yani petrol fiyatlarının yükselmesi, işleri biraz değiştirdi. Yılın başında merkez bankalarından faiz indirimleri beklerken... bu sefer merkez bankalarından faiz artırımları gelmeye başladı"

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Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı

BORCU OLANLAR DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN FIRSAT

İç piyasada altının 6.100 lira seviyelerine gerilediğini ve 6.000 liranın kritik bir seviye olduğunu belirten Faruk Erdem, yatırımcıya "Hani şimdi düğününüz varsa, borcunuz varsa bu rakamlardan alıp bu o yükten kurtulun. Ama eğer altınınız varsa da şu puslu havada biraz kenara çekilip bekleyin" tavsiyelerinde bulundu.

Faruk Erdem ayrıca, "Yıl sonuna doğru ya da uzun vadede altında ivme hala yukarı doğru gidecek gibi görünüyor" diyerek uzun vadeli beklentisinin pozitif olduğunu vurguladı

Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı

ŞUAN SATMA DEĞİL BİRİKTİRME DÖNEMİ

Şirin Sarı, kısa vadeli düşüşlerin yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini ifade ederek, "Altın uzun vadedir. Uzun vadede dünyadaki bu kadar borç yükü varken yeniden merkez bankalarının faiz indirmek zorunda oldukları bir tabloda... altında yeniden yükselişler göreceğiz" dedi.

Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı

Sarı, özellikle fiziksel altın almak isteyenler için şu anın avantajlı olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Şu an biriktirme, alma, kademeli de olsa portföylere altın ekleme dönemi aslında iç piyasada. Çünkü o fiziki talepten kaynaklanan işçilik farkı yok. Altın ilk 4.100 dolarlara geldiği zaman, gram altın normalde 6.200 olması gerekirken 7.000'lerden satıldı kuyumcuda. Orada ciddi inanılmaz 1 gramda 600-700 TL'lik farklılıklar vardı. Şu an o farklılık yok aslında. Kademeli de olsa portföylere altın ekleme zamanı çünkü fiziki talepten kaynaklanan işçilik farkı şu an minimize olmuş durumda"

Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı

BORSADA YENİ REKORLAR KAPIDA MI?

Borsa İstanbul'daki seyri de analiz eden Şirin Sarı, "Borsada 14.500 puan seviyesi oldukça kritik. Eğer bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsak 15.000 ve 16.000 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz" diye konuştu.

Yaz aylarında borsanın yükseliş eğiliminde olabileceğini belirten Sarı, "Küresel büyüme endişeleriyle petrol fiyatları 70 doların altına gerilerse bu durum yatırımcıyı yeniden riskli varlıklara yönlendirebilir. Borsada asıl düzeltmeyi muhtemelen yıl sonunda yaşayacağız, o vakte kadar yükseliş ivmesi devam edebilir" ifadeleriyle yatırımcıya yol haritasını çizdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#FARUK ERDEM #A HABER #GRAM ALTIN