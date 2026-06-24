Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı

TAHMİNLERİ ÇOK CİDDİYE ALMAMAK GEREKİYOR

Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ise bu tahminlere temkinli yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Yatırım bankalarının tahminleri kendi pozisyonlarına göre olabildiğinden dolayı çok da fazla ciddiye almamak gerekiyor" dedi.

Sarı, altının geleneksel "güvenli liman" rolünün bu kez farklı işlediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu sefer ters giden durum Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması oldu. Yani petrol fiyatlarının yükselmesi, işleri biraz değiştirdi. Yılın başında merkez bankalarından faiz indirimleri beklerken... bu sefer merkez bankalarından faiz artırımları gelmeye başladı"