Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yıl sonuna kadar dalgalı seyrin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

"6 aydır vatandaşlarımızı uyarıyoruz; bu yıl manipülasyon yılı. Hızlı toparlanmalar ve sert düşüşler yıl sonuna kadar sürecek. Tüm finansal enstrümanlarda bu dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Bu puslu ortamda yatırımcı, ürünün anlık fiyatına değil elindeki miktara odaklanmalı ve uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Trend orta ve uzun vadede her zaman yukarı yönlüdür."