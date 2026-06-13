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Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve ABD'den gelen kritik veriler ile son 7 ayın en düşük rakamına gerileyen altın fiyatları haftanın son işlem gününde dipten sert bir şekilde yükselişe geçse de kayıptan kurtulamadı. Altın fiyatlarına paralel seyir izleyen gümüş ise haftayı yatay seyirle kapattı. Peki gram altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 11:15
Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

ABD-İran arasında helikopter çatışmalarının tırmanmasıyla sert düşüş yaşayan altın ve gümüş fiyatları Trump'ın saldırıları iptal etmesi ve barış anlaşmasına yönelik açıklamalarıyla iyimser bir havaya girdi. Altın buna rağmen kayıptan kurtulamazken, gümüş ise haftayı sınırda kapattı.

Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

ALTIN FİYATLARI DİPTEN DÖNDÜ

Hafta içinde 4.024 dolara kadar gerileyerek yüzde 4'e yakın değer kaybeden ons altın, ABD-İran arasındaki barışa yönelik pozitif havayla 4250 dolara kadar yükseliş sergiledi. Ardından ise 4.189 kadar düştükten sonra yön arayışına geçti. Haftanın son işlem gününü 4.219 dolardan kapatan ons altın haftalık bazda ise yüzde 2.54 kayıp yaşadı.

Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

GRAM ALTIN KAYIPTAN KURTULAMADI

Onstaki hareketlilik gram fiyatına da pozitif yansısa da gram altın haftalık kayıptan kurtulamadı. 5.696 TL'ye kadar düşen gram altın haftayı yüzde 2 kayıpla 6.273 TL'den kapattı.

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Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

GÜMÜŞ HAFTAYI SINIRDA KAPATTI

61 dolara kadar gerileyen ons gümüş haftayı sınırda kapattı. Beyaz metal pozitif havayla 68 dolara kadar yükselerek haftayı 0.24 gibi sınırlı bir yükselişle tamamladı.

Gram gümüş ise 100 TL eşiğinin üzerine çıkarak haftayı yüzde 0.75 gibi bir yükseliş ile 101 TL'den tamamladı.

Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma Kapalıçarşı piyasasına da yansıdı. 6.315 TL'ye kadar düşen gram altın haftanın son işlem gününde 6.417 TL'ye kadar yükseldi. Ardından ise 6.386 TL'de dengeledi.

Çeyrek altın 10.434 TL'den, yarım altın 20.850 TL'den tam altın ise 41.598 TL'den satılıyor.

Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış (TL / Döviz) Satış (TL / Döviz) Değişim Saat
GRAM ALTIN 6.276,26 6.277,08 %0,31 23:59
ÇEYREK ALTIN 10.299,00 10.434,00 %0,53 08:47
YARIM ALTIN 20.611,00 20.850,00 %0,54 08:47
TAM ALTIN 41.089,00 41.598,00 %0,54 08:47
CUMHURİYET ALTINI 41.798,00 42.431,00 %2,79 17:04
ATA ALTIN 42.144,00 42.648,00 %0,46 08:47
ONS ALTIN 4.219,10 4.219,65 %0,17 23:59
HAS ALTIN 6.307,66 6.315,04 %2,97 17:04
22 AYAR BİLEZİK 5.747,79 6.028,80 %0,52 08:47
18 AYAR ALTIN 4.604,59 4.609,98 %2,97 17:04
14 AYAR ALTIN 3.448,34 4.638,65 %0,46 08:47
GREMSE ALTIN 100.922,61 103.250,92 %2,97 17:04
İKİBUÇUK ALTIN 100.922,61 102.556,27 %2,97 17:04
BEŞLİ ALTIN 204.368,28 208.396,35 %2,97 17:04
0.25 GRAM ALTIN 1.569,07 1.569,27 %0,31 23:59
0.50 GRAM ALTIN 3.138,13 3.138,54 %0,31 23:59
ALTIN KG (DOLAR) 134.969,00 134.987,00 %0,16 23:59
ALTIN KG (EURO) 117.222,00 117.294,00 %2,29 17:04
Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Altın & Maden Türü Alış Satış Değişim
HAS ALTIN 6.318,46 6.367,16 %3,54
ONS ALTIN 4.216,4 4.217,5 %-6,20
ALTIN KG (USD) 136.000 136.700 %3,27
ALTIN KG (EUR) 117.590 118.450 %-8,88
22 AYAR BİLEZİK 5.747,79 6.028,80 %3,56
GRAM ALTIN 6.286,87 6.386,26 %-5,06
ALTIN / GÜMÜŞ ORANI 58,73 63,51 %-6,62
YENİ ÇEYREK 10.299 10.434 %-13,43
ESKİ ÇEYREK 10.280 10.403 %-11,22
YENİ YARIM 20.611 20.850 %3,54
ESKİ YARIM 20.377 20.608 %3,80
YENİ TAM 41.089 41.598 %-7,28
ESKİ TAM 40.849 41.279 %3,86
YENİ ATA 42.144 42.648 %3,46
ESKİ ATA 42.163 42.572 %3,59
YENİ ATA 5'Lİ 209.773 213.032 %-6,95
ESKİ ATA 5'Lİ 209.457 211.758 %-7,51
YENİ GREMSE 102.359 103.835 %3,54
ESKİ GREMSE 102.043 103.198 %3,54
14 AYAR ALTIN 3.448,34 4.638,65 %-4,37
GÜMÜŞ TL 99,491 107,322 %1,27
GÜMÜŞ ONS 67,95 68,03 %7,27
GÜMÜŞ USD 2.152,60 2.315,70 %-2,37
PLATİN ONS 1.711,40 1.730,70 %-7,40
PALADYUM ONS 1.275,10 1.297,30 %-6,40
PLATİN / USD 50.020 55.640 %3,77
PALADYUM / USD 30.990 41.710 %6,11
Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Sakso Bank A/S'nin emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, ABD Başkanı Trump'ın söylemlerine karşı yatırımcıların artık daha temkinli hale geldiğini söyledi. Hansen, "Trump'ın söylediklerini unutun ve bunun yerine İranlıların yaptıklarına odaklanın. Piyasa daha ileriye bakmadan ve daha uzun vadeli destekleyici temalara yeniden odaklanmadan önce, enflasyon cininin şişeye geri itildiğine dair güvene ihtiyacı var" dedi. "O zamana kadar, piyasanın kısa vadeli momentum tüccarları tarafından yönlendirilecek olması muhtemeldir." diyor.

Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yıl sonuna kadar dalgalı seyrin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

"6 aydır vatandaşlarımızı uyarıyoruz; bu yıl manipülasyon yılı. Hızlı toparlanmalar ve sert düşüşler yıl sonuna kadar sürecek. Tüm finansal enstrümanlarda bu dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Bu puslu ortamda yatırımcı, ürünün anlık fiyatına değil elindeki miktara odaklanmalı ve uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Trend orta ve uzun vadede her zaman yukarı yönlüdür."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN