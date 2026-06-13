Gram altın düşüşte, gümüş sınırda! Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte altın ve gümüş fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Altın Türü
|Alış (TL / Döviz)
|Satış (TL / Döviz)
|Değişim
|Saat
|GRAM ALTIN
|6.276,26
|6.277,08
|%0,31
|23:59
|ÇEYREK ALTIN
|10.299,00
|10.434,00
|%0,53
|08:47
|YARIM ALTIN
|20.611,00
|20.850,00
|%0,54
|08:47
|TAM ALTIN
|41.089,00
|41.598,00
|%0,54
|08:47
|CUMHURİYET ALTINI
|41.798,00
|42.431,00
|%2,79
|17:04
|ATA ALTIN
|42.144,00
|42.648,00
|%0,46
|08:47
|ONS ALTIN
|4.219,10
|4.219,65
|%0,17
|23:59
|HAS ALTIN
|6.307,66
|6.315,04
|%2,97
|17:04
|22 AYAR BİLEZİK
|5.747,79
|6.028,80
|%0,52
|08:47
|18 AYAR ALTIN
|4.604,59
|4.609,98
|%2,97
|17:04
|14 AYAR ALTIN
|3.448,34
|4.638,65
|%0,46
|08:47
|GREMSE ALTIN
|100.922,61
|103.250,92
|%2,97
|17:04
|İKİBUÇUK ALTIN
|100.922,61
|102.556,27
|%2,97
|17:04
|BEŞLİ ALTIN
|204.368,28
|208.396,35
|%2,97
|17:04
|0.25 GRAM ALTIN
|1.569,07
|1.569,27
|%0,31
|23:59
|0.50 GRAM ALTIN
|3.138,13
|3.138,54
|%0,31
|23:59
|ALTIN KG (DOLAR)
|134.969,00
|134.987,00
|%0,16
|23:59
|ALTIN KG (EURO)
|117.222,00
|117.294,00
|%2,29
|17:04
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
|Altın & Maden Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|HAS ALTIN
|6.318,46
|6.367,16
|%3,54
|ONS ALTIN
|4.216,4
|4.217,5
|%-6,20
|ALTIN KG (USD)
|136.000
|136.700
|%3,27
|ALTIN KG (EUR)
|117.590
|118.450
|%-8,88
|22 AYAR BİLEZİK
|5.747,79
|6.028,80
|%3,56
|GRAM ALTIN
|6.286,87
|6.386,26
|%-5,06
|ALTIN / GÜMÜŞ ORANI
|58,73
|63,51
|%-6,62
|YENİ ÇEYREK
|10.299
|10.434
|%-13,43
|ESKİ ÇEYREK
|10.280
|10.403
|%-11,22
|YENİ YARIM
|20.611
|20.850
|%3,54
|ESKİ YARIM
|20.377
|20.608
|%3,80
|YENİ TAM
|41.089
|41.598
|%-7,28
|ESKİ TAM
|40.849
|41.279
|%3,86
|YENİ ATA
|42.144
|42.648
|%3,46
|ESKİ ATA
|42.163
|42.572
|%3,59
|YENİ ATA 5'Lİ
|209.773
|213.032
|%-6,95
|ESKİ ATA 5'Lİ
|209.457
|211.758
|%-7,51
|YENİ GREMSE
|102.359
|103.835
|%3,54
|ESKİ GREMSE
|102.043
|103.198
|%3,54
|14 AYAR ALTIN
|3.448,34
|4.638,65
|%-4,37
|GÜMÜŞ TL
|99,491
|107,322
|%1,27
|GÜMÜŞ ONS
|67,95
|68,03
|%7,27
|GÜMÜŞ USD
|2.152,60
|2.315,70
|%-2,37
|PLATİN ONS
|1.711,40
|1.730,70
|%-7,40
|PALADYUM ONS
|1.275,10
|1.297,30
|%-6,40
|PLATİN / USD
|50.020
|55.640
|%3,77
|PALADYUM / USD
|30.990
|41.710
|%6,11