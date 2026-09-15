Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ

Altındaki son düşüşün önemli nedenlerinden biri olarak da Fed'in yarınki toplantısında faiz artıracağı beklentisi gösterildi.

Güçlü istihdam verileri, enflasyondaki hızlanma ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin Fed'in daha sıkı bir politika izleyebileceği beklentisini güçlendirdiği ifade edildi. Piyasalarda çarşamba günü faiz artırma ihtimali yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Piyasanın odağında yalnızca faiz kararı bulunmuyor. Fed'in karar metni ve Başkan Kevin Warsh'ın bundan sonraki faiz patikasına ilişkin vereceği mesajlar da yakından takip edilecek.

"Daha şahin bir Fed" mesajının gelmesi halinde bunun altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.