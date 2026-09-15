Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme
Altın fiyatlarında Fed faiz kararı öncesinde sert hareketler yaşanmaya devam ediyor. Ons altın son 24 saatte 4.253 dolara kadar düşerek son 5 haftanın dibini görürken, gram altın ise 6.700 TL'nin altını test etti. Tahvil faizleri, dolar endeksi, petrol fiyatları ve Fed beklentileri sarı metal üzerinde baskı oluştururken analistler altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişmeyi sıraladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 08:22
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 08:44