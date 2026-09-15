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Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

Altın fiyatlarında Fed faiz kararı öncesinde sert hareketler yaşanmaya devam ediyor. Ons altın son 24 saatte 4.253 dolara kadar düşerek son 5 haftanın dibini görürken, gram altın ise 6.700 TL'nin altını test etti. Tahvil faizleri, dolar endeksi, petrol fiyatları ve Fed beklentileri sarı metal üzerinde baskı oluştururken analistler altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişmeyi sıraladı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.09.2026 08:22 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 08:44
Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

Altın fiyatlarında son günlerde dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Piyasalarda tahvil faizleri, dolar endeksi, petrol fiyatları ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle baskılanan altın, son 5 haftanın dibini gördükten sonra tepki alımlarıyla yeniden yükseldi.

Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

ALTIN DİPTEN GERİ DÖNDÜ

Ons altın son 24 saatte 4.253 dolara kadar geriledi. Son 5 haftanın dibini gören sarı metal ardından tepi alımlarıyla 4.313 dolara kadar yükseldi. Yeni günde ise 4.300 doların altında fiyatalnmaya devam ediyor.

Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içindeki yatırımcıların yakından takip ettiği gram altında da benzer tablo oluştu. Altının gramı 6.698 TL'ye kadar düştükten sonra yeniden toparlanarak 6.750 TL seviyesine yükseldi. Sarı metal yeni günde 6.720 TL seviyesinde.

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Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

GÜMÜŞ FİYATLARI ÇEKİLİYOR

Gümüş fiyatlarında da geri çekilme sürüyor. Ons gümüş 63 doların altını görürken gram gümüş ise 100 TL'nin altına geriledi.

Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerin başında ABD tahvil faizlerindeki yükseliş geliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesini aşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Faiz getirisi sağlamayan altının cazibesi, tahvil faizlerindeki yükselişten olumsuz etkileniyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi, yatırımcı açısından altın gibi faiz getirisi bulunmayan varlıkları elde tutmanın maliyetini artırıyor.

Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

DOLAR ENDEKSİ 99,60'A YAKLAŞTI

Altın üzerinde baskı oluşturan bir diğer gelişme ise dolar endeksindeki yükseliş oldu. Dolar endeksi 99,60 civarındaki kritik seviyelere yaklaştı.

Altının dolar cinsinden fiyatlanması nedeniyle ABD para biriminin güçlenmesi, sarı metali diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor. Bu durum altına yönelik talep üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

Orta Doğu'da artan gerilimin Kızıldeniz'e yayılması, boru hatlarının hedef alınması ve arz endişeleri petrol fiyatlarında da yükselişe neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatı 107 dolara yakın yüksek seyrini sürdürürken, petrol fiyatlarındaki artış küresel enflasyonun hızlanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ

Altındaki son düşüşün önemli nedenlerinden biri olarak da Fed'in yarınki toplantısında faiz artıracağı beklentisi gösterildi.

Güçlü istihdam verileri, enflasyondaki hızlanma ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin Fed'in daha sıkı bir politika izleyebileceği beklentisini güçlendirdiği ifade edildi. Piyasalarda çarşamba günü faiz artırma ihtimali yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Piyasanın odağında yalnızca faiz kararı bulunmuyor. Fed'in karar metni ve Başkan Kevin Warsh'ın bundan sonraki faiz patikasına ilişkin vereceği mesajlar da yakından takip edilecek.

"Daha şahin bir Fed" mesajının gelmesi halinde bunun altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

ALTINDA 4.275 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Ons altındaki hareketlilikte teknik seviyeler de öne çıkıyor. Analistler, 50 günlük standart ortalamaya işaret eden 4.275 dolar seviyesini ilk destek olarak gösteriyor.

Ons altının bu seviyenin üzerinde tutunması kısa vadeli görünüm açısından önem taşırken, Fed kararı ve karar metninden gelecek mesajların altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

ALTINDA 3 KRİTİK FAKTÖR

Forbes yazarı Clem Chambers, altının fiyatını etkileyen üç temel unsuru sıraladı. Altının yalnızca değerli bir maden olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, aynı zamanda siyasi gelişmelerden güçlü biçimde etkilenen bir varlık olduğunu savunan Chambers, küreselleşmeden uzaklaşma eğiliminin devletler arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerde belirsizliği artırdığı bu ortamda altının ülkeler açısından adeta son başvuru para birimi konumuna geldiğini söyledi.

Gram altın Fed öncesi dibi gördü! İşte altın fiyatlarının kaderini belirleyecek 3 gelişme

Chambers, Çin başta olmak üzere ülkelerin altın rezervlerine yönelik ilgisinin altın fiyatları açısından destekleyici bir unsur olmaya devam ettiğini belirtti. Chambers, altın fiyatlarını destekleyebilecek bir diğer unsurun enflasyon olduğuna vurgu yaptı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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