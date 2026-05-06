Gram altın gece yarısı sert yükseldi! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 6 Mayıs altın fiyatları

6 Mayıs 2026 günü altın yatırımcıları güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nihai bir anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğini açıklamasının ardından hızla yükseldi. Gram altın da bu ivmenin etkisiyle atağa geçti. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.05.2026 08:45
Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nihai bir anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğini açıklamasının ardından yükselişe geçti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE GECE YARISI ATAĞI

Enflasyon baskılarını azalması ve doların zayıflamasıyla ons altın yüzde 2'den fazla yükseliş ile 4.556 dolar seviyesinden hızla 4.651 dolar seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altındaki hareket ile gram altında da yükseliş yaşandı. Spot piyasada altının gramı 6.626 TL'den hızla 6.771 TL'ye yükseldi. Ardından ise 6.760 TL seviyesinde dengeledi.

Anlık olarak ise bu seviyeden fiyatlanmaya devam ediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%)
Gram Altın 6.768,16 6.768,82 2,16%
Çeyrek Altın 11.012,00 11.131,00 2,17%
Yarım Altın 22.018,00 22.262,00 2,17%
Tam Altın 43.895,00 44.320,00 2,17%
Cumhuriyet Altını 44.127,00 44.787,00 0,59%
Ata Altın 45.042,00 45.405,00 2,17%
Ons Altın 4.650,35 4.650,91 2,07%
Has Altın 6.768,16 6.768,82 2,16%
22 Ayar Bilezik 6.138,51 6.424,86 2,18%
18 Ayar Altın 4.857,62 4.863,09 0%
14 Ayar Altın 3.688,78 4.909,64 1,94%
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Ons gümüş ise yüzde 4'e yakın bir yükseliş ile 72 dolar seviyesinden 75.55 dolar seviyesine fırladı. Gram gümüş ise 106 TL'den hızla 110 TL'ye çıktı.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 7.000 TL'nin altında seyrine devam eden gram altın, yaşanan gelişmelerle sert yükseldi. Kuyumcularda 6652 TL'den kapanış yapan gram altın 6.805 TL'ye kadar yükseliş kaydetti. Yeni günde ise 6.790 TL'den satılmaya devam ediyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
HAS ALTIN 6.735,30 6.770,51 %0,83
ONS 4.646,8 4.647,3 %0,65
USD/KG 148.330 148.830 %0,34
EUR/KG 126.530 127.190 %0,13
22 AYAR 6.127,12 6.411,98 %0,84
GRAM ALTIN 6.701,62 6.790,82 %0,83
ALTIN GÜMÜŞ 59,44 62,92 %0,11
YENİ ÇEYREK 10.992 11.109 %0,84
ESKİ ÇEYREK 10.958 11.034 %0,90
YENİ YARIM 21.977 22.217 %0,83
ESKİ YARIM 21.721 21.879 %0,83
YENİ TAM 43.813 44.231 %0,83
ESKİ TAM 43.274 43.588 %0,76
YENİ ATA 44.958 45.315 %0,83
ESKİ ATA 44.655 45.010 %0,83
YENİ ATA5 224.285 230.247 %0,83
ESKİ ATA5 223.275 226.185 %0,83
YENİ GREMSE 109.112 110.748 %0,53
ESKİ GREMSE 108.102 109.394 %0,83
14 AYAR 3.681,77 4.900,83 %0,75
GÜMÜŞ TL 106,856 112,958 %0,68
GÜMÜŞ ONS 75,58 75,62 %0,20
GÜMÜŞ USD 2.365,40 2.495,50 %0,20
PLATİN ONS 2.001,30 2.006,50 %0,55
PALADYUM ONS 1.519,10 1.523,10 %-1,61
PLATİN/USD 59.340 64.510 %0,55
PALADYUM/USD 38.840 48.970 %-1,61
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ateşkesin sürmesi halinde 7.000 - 7.500 TL aralığına yerleşen bir fiyat görüleceğini, Temmuz ayı gibi düğün sezonunda ise 8.000 TL ve üzerindeki rakamların tekrar fiyatlanacağını belirtiyor.

GRAM ALTIN BUGÜN ALINIR MI?

Gram altın kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
