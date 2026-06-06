Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

Haftalardır jeopolitik risklerle kritik seviyelerde tutunmayı başaran altın ve gümüş fiyatları, ABD'den gelen güçlü verilerin ardından hem spot hem de fiziki tarafta sert düşüşe geçti. Ons altın yüzde haftanın son işlem gününde yüzde 3.5'a varan bir kayıp yaşadı. Ons gümüş ise günlük bazda %8'i aşan düşüş kaydetti. Gram altın ve gram gümüş de güçlü desteğin altına geriledi. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2026 08:29 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 08:55
Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirmesi, İsrail-Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının iptal edilmesi küresel emtia piyasalarında deprem etkisi yarattı. Haftalardır jeopolitik risklerle rekor seviyelerde tutunan altın ve gümüş, Cuma günü açıklanan Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentileri ikiye katlamasıyla sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hem spot piyasada hem de yurt içi fiziki piyasada fiyatlar çakılırken, değerli metaller haftayı çok ağır kayıplarla kapattı.

Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

ALTIN VE GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

ABD istihdam verisi öncesinde de enflasyon endişeleri ve Orta Doğu'daki diplomatik tıkanıklıklar nedeniyle baskı altındaki altın ve gümüş fiyatları Mayıs ayında ABD tarım dışı istihdam artışının beklentilerin üzerinde gelmesiyle yönünü aşağı çevirdi. 88 binlik artış beklentisine karşı istihdamın 172 bine yükselmesi Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirdi. Bu da değerli metallerde şok etkisi yarattı.

Haftanın son işlem gününde yüzde 3,5 kayıpla 4.300 dolar seviyelerine gerileyen ons altın haftalık bazda %4,64 oranında değer kaybederek son ayların en keskin haftalık geri çekilmesini kaydetti.

Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalarda yaşanan sert gerileme yurt içinde gram altına da yansıdı. Mayıs ortasında 7.000 TL barajını zorlayan gram altın, uzun bir süredir tutunduğu 6.600 TL'lik güçlü desteğini kırarak sert düşüşe geçti. Sarı metal cuma günü yaşadığı yüzde 3,5'a varan kaybın ardından 6.400 TL'nin altına geriledi. 6.388 TL'ye kadar düşen gram atlın daha sonra 6.400 TL'nin üzerinde dengeledi.

Gram altın küresel dalganın etkisiyle haftalık bazda yatırımcısına yüzde 4.22'lik ciddi bir kayıp yaşatarak son bir ayın en düşük seviyelerine gerilemiş oldu.

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Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

ABD'den gelen kritik veriler gümüş piyasasında çok daha derin yaralar açtı. ABD istihdam verisi sonrası endüstriyel emtialara ve değerli metallere gelen genel satış baskısından en çok etkilenen ons gümüş ise günlük yüzde 8'den fazla kayıpla 67 dolara kadar geriledi. Beyaz metalde haftalık kayıp yüzde 10'a dayandı.

Gram gümüş ise yüzde 8'i aşkın bir kayıpla 100 TL'ye kadar düştü. Günlük 9 TL'ye yakın bir kayıp yaşayan gram gümüş haftalık bazda yüzde 9.5'e yakın bir kayıp yaşadı.

Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan sert düşüş fiziki tarafa da yansıdı. Kapalıçarşı'da altının gramı 6.500 TL'nin altına geriledi. Günlük yüzde 2,32 kayıp yaşayan gram altın Cumartesi gününe 6520 TL'den satışa başladı. Gram altında haftalık kayıp ise yüzde 4'e yakın.

Çeyrek Altın 10.625 TL, Ata Altın ise 43.403 TL seviyelerine kadar düştü.

Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları
Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat
Gram Altın 6.408,30 6.409,16 -3,23% 23:59
Çeyrek Altın 10.451,00 10.625,00 -2,64% 23:54
Yarım Altın 20.914,00 21.243,00 -2,58% 23:54
Tam Altın 41.694,00 42.382,00 -2,58% 23:54
Cumhuriyet Altını 43.081,00 43.748,00 -2,34% 17:03
Ata Altın 42.732,00 43.403,00 -2,70% 23:54
Ons Altın 4.329,21 4.329,79 -3,25% 23:59
Has Altın 6.502,27 6.514,34 -2,20% 17:02
22 Ayar Bilezik 5.832,42 6.154,30 -2,59% 23:54
18 Ayar Altın 4.746,66 4.755,47 -2,20% 17:02
14 Ayar Altın 3.500,42 4.724,52 -2,32% 23:54
Gremse Altın 104.036,34 106.509,49 -2,20% 17:02
İkibuçuk Altın 104.036,34 105.792,91 -2,20% 17:02
Beşli Altın 210.673,58 214.973,29 -2,20% 17:02
0.25 Gram Altın 1.602,08 1.602,29 -3,23% 23:59
0.50 Gram Altın 3.204,15 3.204,58 -3,23% 23:59
Altın KG (Dolar) 138.491,00 138.510,00 -3,25% 23:59
Altın KG (Euro) 121.613,00 121.768,00 -1,74% 17:03
Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.425,50 6.501,31 %-3,18
Ons Altın 4.327,3 4.328,3 %-6,26
USD/KG 139.300 140.300 %-5,41
EUR/KG 120.840 122.030 %-3,94
22 Ayar Altın 5.845,20 6.156,25 %-3,19
Gram Altın 6.393,37 6.520,81 %-3,18
Altın/Gümüş Oranı 61,94 67,29 %7,06
Yeni Çeyrek Altın 10.474 10.628 %-3,53
Eski Çeyrek Altın 10.377 10.537 %-3,65
Yeni Yarım Altın 20.960 21.250 %-3,56
Eski Yarım Altın 20.626 20.931 %-3,53
Yeni Tam Altın 41.785 42.396 %-3,35
Eski Tam Altın 41.367 41.921 %-3,10
Yeni Ata Altın 42.826 43.416 %-3,39
Eski Ata Altın 42.697 43.286 %-3,03
Yeni Ata 5'li Altın 213.327 217.844 %-4,60
Eski Ata 5'li Altın 212.684 216.219 %-3,61
Yeni Gremse Altın 104.093 106.021 %-3,76
Eski Gremse Altın 103.643 105.371 %-2,87
14 Ayar Altın 3.508,28 4.725,85 %-2,85
Gümüş (TL) 95,684 103,691 %-7,58
Gümüş Ons 67,85 67,95 %-9,96
Gümüş (USD) 2.085,10 2.248,90 %-9,70
Platin Ons 1.768,10 1.791,60 %-10,22
Paladyum Ons 1.219,10 1.243,60 %-19,66
Platin/USD 51.850 57.600 %-10,22
Paladyum/USD 29.190 39.980 %-19,67
Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kritik seviyeleri açıkladı.

İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4.518 dolar seviyesi var; 4.400-4.800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın da ons altını takip ediyor; aşağıda 6.600 TL, yukarıda 7.000 TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir: 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım." ifadelerini kullanıyor.

Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?

Gram altın hafta sonunda kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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