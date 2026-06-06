Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|6.408,30
|6.409,16
|-3,23%
|23:59
|Çeyrek Altın
|10.451,00
|10.625,00
|-2,64%
|23:54
|Yarım Altın
|20.914,00
|21.243,00
|-2,58%
|23:54
|Tam Altın
|41.694,00
|42.382,00
|-2,58%
|23:54
|Cumhuriyet Altını
|43.081,00
|43.748,00
|-2,34%
|17:03
|Ata Altın
|42.732,00
|43.403,00
|-2,70%
|23:54
|Ons Altın
|4.329,21
|4.329,79
|-3,25%
|23:59
|Has Altın
|6.502,27
|6.514,34
|-2,20%
|17:02
|22 Ayar Bilezik
|5.832,42
|6.154,30
|-2,59%
|23:54
|18 Ayar Altın
|4.746,66
|4.755,47
|-2,20%
|17:02
|14 Ayar Altın
|3.500,42
|4.724,52
|-2,32%
|23:54
|Gremse Altın
|104.036,34
|106.509,49
|-2,20%
|17:02
|İkibuçuk Altın
|104.036,34
|105.792,91
|-2,20%
|17:02
|Beşli Altın
|210.673,58
|214.973,29
|-2,20%
|17:02
|0.25 Gram Altın
|1.602,08
|1.602,29
|-3,23%
|23:59
|0.50 Gram Altın
|3.204,15
|3.204,58
|-3,23%
|23:59
|Altın KG (Dolar)
|138.491,00
|138.510,00
|-3,25%
|23:59
|Altın KG (Euro)
|121.613,00
|121.768,00
|-1,74%
|17:03
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|Has Altın
|6.425,50
|6.501,31
|%-3,18
|Ons Altın
|4.327,3
|4.328,3
|%-6,26
|USD/KG
|139.300
|140.300
|%-5,41
|EUR/KG
|120.840
|122.030
|%-3,94
|22 Ayar Altın
|5.845,20
|6.156,25
|%-3,19
|Gram Altın
|6.393,37
|6.520,81
|%-3,18
|Altın/Gümüş Oranı
|61,94
|67,29
|%7,06
|Yeni Çeyrek Altın
|10.474
|10.628
|%-3,53
|Eski Çeyrek Altın
|10.377
|10.537
|%-3,65
|Yeni Yarım Altın
|20.960
|21.250
|%-3,56
|Eski Yarım Altın
|20.626
|20.931
|%-3,53
|Yeni Tam Altın
|41.785
|42.396
|%-3,35
|Eski Tam Altın
|41.367
|41.921
|%-3,10
|Yeni Ata Altın
|42.826
|43.416
|%-3,39
|Eski Ata Altın
|42.697
|43.286
|%-3,03
|Yeni Ata 5'li Altın
|213.327
|217.844
|%-4,60
|Eski Ata 5'li Altın
|212.684
|216.219
|%-3,61
|Yeni Gremse Altın
|104.093
|106.021
|%-3,76
|Eski Gremse Altın
|103.643
|105.371
|%-2,87
|14 Ayar Altın
|3.508,28
|4.725,85
|%-2,85
|Gümüş (TL)
|95,684
|103,691
|%-7,58
|Gümüş Ons
|67,85
|67,95
|%-9,96
|Gümüş (USD)
|2.085,10
|2.248,90
|%-9,70
|Platin Ons
|1.768,10
|1.791,60
|%-10,22
|Paladyum Ons
|1.219,10
|1.243,60
|%-19,66
|Platin/USD
|51.850
|57.600
|%-10,22
|Paladyum/USD
|29.190
|39.980
|%-19,67