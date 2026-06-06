Gram altın güçlü desteği kırdı! Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? İşte 06.06.2026 altın fiyatları

ABD'den gelen kritik veriler gümüş piyasasında çok daha derin yaralar açtı. ABD istihdam verisi sonrası endüstriyel emtialara ve değerli metallere gelen genel satış baskısından en çok etkilenen ons gümüş ise günlük yüzde 8'den fazla kayıpla 67 dolara kadar geriledi. Beyaz metalde haftalık kayıp yüzde 10'a dayandı.

Gram gümüş ise yüzde 8'i aşkın bir kayıpla 100 TL'ye kadar düştü. Günlük 9 TL'ye yakın bir kayıp yaşayan gram gümüş haftalık bazda yüzde 9.5'e yakın bir kayıp yaşadı.