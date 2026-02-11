Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın için 10.000 TL'lik 'altın vuruş' tahmini! İslam Memiş en kârlı yatırım yolunu açıkladı

Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları sert düşüşün ardından yükseliş ivmesine başladı. Ons altın 5 bin doların üzrende tutunurken, ons gümüş ise yüzde 6'lık yükseliş ile 85 doların üzerine fırladı. Değerli metallerdeki ivmenin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Piyasada fiziki altın bulmakta zorlanan yatırımcılar için alternatif yolu açıklayan İslam Memiş, 'altın vuruşa' hazırlığın başladığını belirterek gram altın için 10.000 TL'lik rekor tahmini yaptı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.02.2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 15:48
Kar satışlarıyla rekor seviyelerden sert düşüş yaşayan altın ve gümüş fiyatları yeniden toparlanmaya başlıyor. Ons altın 5 bin doların üzerinde fiyatlanırken, ons gümüş ise 5 Şubat'tan sonra 85 doları aştı. Gram altın 7.000 TL'nin üzerinde seyrederken, gram gümüş ise 120 TL'nin üzerine fırladı.

Değerli metallerde yükseliş ivmesi sorası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılar için dikkat çeken analiz geldi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden tahminlerini paylaşan İslam Memiş, gram altın ve gümüş piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara önemli stratejik tavsiyelerde bulundu.

GRAM ALTIN İÇİN ALTIN VURUŞ TAHMİNİ

Piyasalardaki fiyat hareketliliğini değerlendiren İslam Memiş, "7.320 TL seviyesindeydi, altın borcum olsaydı alırdım" diyerek gram altın için 10 bin TL'lik rekor tahminde bulundu. İslam Memiş, gram altın fiyatları için şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 5.045 dolar seviyesinde. Yarın Amerika'da tarım dışı istihdam verisi, cuma günü ise enflasyon verisi var; bu veriler bahane edilerek bir yön kırılımı olacak. 5.080 dolar seviyesi kritik bir öneme sahip; yukarı yönlü kırılırsa 5.200 dolar hedef olur, kırılamazsa aşağıda 4.800 dolar destek seviyesi çalışır.

Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 7.300-7.343 lira seviyesinde.

Altın borcum olsaydı 7.320 TL seviyesinden alırdım. Gram altın için yıl içinde yeni 5 haneli rakam olan 10.000 lira seviyesini beklemeye devam ediyoruz.

Asıl hazırlık yaptığımız süreç 'altın vuruş'; ons altın 5.880 veya 6.000 dolar seviyesine gelince fiyatı sert bir şekilde aşağı çekecekler, biz de bu sürece hazırlık yapıyoruz"

PİYASADA ALTIN BULAMAYAN NE YAPMALI?

Kuyumcularda 1 gram altının bulunmadığını ve işçilik maliyetleri nedeniyle daha pahalı olduğunu belirten İslam Memiş, fiziki yerine bankadan alım yapılabileceğini belirtti.

İslam Memiş, "Şu bir hafta 10 gündür piyasalarda 1 gram 5 gram 10 gram altın var mı yok. Fiziki altın tarafında gram altın fiyatının 7.000 lira seviyesinin altına sarkmasını istemiyorlar. Şu anda 1 kilogram altında 5.500 dolar seviyesinde işçilik maliyeti var; bu işçilik maliyetlerini kimin cebine koyduğuyla benim derdim. Piyasa normalleşene kadar fiziki tarafta değil, banka tarafında veya Darphane sertifikası tarafında kalmanın hem kendini korumak hem de piyasanın normalleşmesi için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bazı dönemler vardır ki akıllı davranmamız gerekir; bu yıl bu sürece destek vermeniz lazım." diye konuştu.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN 'BEKLE' TAVSİYESİ

Gümüş piyasasının sert yapısına vurgu yapan Memiş, "Gümüşü bir eline alıyorsan diğer eline sabrı alacaksın; gümüşü taşımak öyle kolay bir şey değil" dedi.

Gümüşte "kenarda bekleme" stratejisini açıklayan İslam Memiş, mevcut seviyelerde gümüş için temkinli olduğunu vurgulayarak "Şu anda gümüş tarafında kenarda durmaya devam ediyorum; o istediğimiz yerlere gelince bir hamle yaparız" açıklamasını yaptı.

İslam Memiş, "Gümüşte 90 dolar direncini takip etmeye devam edeceğim. Altın/gümüş rasyosu 61.28 seviyesinde; rasyo 70-80 seviyelerine gelince keyfimiz isterse pozisyon alırız, acelemiz yok. Gümüşün gram fiyatında ise kısa vadede 120 lira direncini takip ediyor olacağım"