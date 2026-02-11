Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Gram altın için 10.000 TL'lik 'altın vuruş' tahmini! İslam Memiş en kârlı yatırım yolunu açıkladı
Gram altın için 10.000 TL'lik 'altın vuruş' tahmini! İslam Memiş en kârlı yatırım yolunu açıkladı
Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları sert düşüşün ardından yükseliş ivmesine başladı. Ons altın 5 bin doların üzrende tutunurken, ons gümüş ise yüzde 6'lık yükseliş ile 85 doların üzerine fırladı. Değerli metallerdeki ivmenin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Piyasada fiziki altın bulmakta zorlanan yatırımcılar için alternatif yolu açıklayan İslam Memiş, 'altın vuruşa' hazırlığın başladığını belirterek gram altın için 10.000 TL'lik rekor tahmini yaptı.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 15:48