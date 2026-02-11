Gram altın için 10.000 TL’lik ’altın vuruş’ tahmini! İslam Memiş en kârlı yatırım yolunu açıkladı

İslam Memiş, "Şu bir hafta 10 gündür piyasalarda 1 gram 5 gram 10 gram altın var mı yok. Fiziki altın tarafında gram altın fiyatının 7.000 lira seviyesinin altına sarkmasını istemiyorlar. Şu anda 1 kilogram altında 5.500 dolar seviyesinde işçilik maliyeti var; bu işçilik maliyetlerini kimin cebine koyduğuyla benim derdim. Piyasa normalleşene kadar fiziki tarafta değil, banka tarafında veya Darphane sertifikası tarafında kalmanın hem kendini korumak hem de piyasanın normalleşmesi için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bazı dönemler vardır ki akıllı davranmamız gerekir; bu yıl bu sürece destek vermeniz lazım." diye konuştu.