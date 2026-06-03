Gram altın için 10.000 TL'lik tahmin! İslam Memiş "hayal kurmayın" diyerek al-unut taktiğini açıkladı

ALTIN SON 30 YILDIR ZARAR ETTİRMEDİ

Türkiye'de altının son 30 yıldır zarar ettirmediğini söyleyen İslam Memiş "Bugüne kadar Türkiye'den altın alıp da zarar ettim diyen var mı Allah aşkına? Geçen yıl bu vakitler 4.000 küsurdu. Baskılanmasına rağmen, gerilemesine rağmen, 'bu kadar düştü' yaygarasına rağmen 6.600 lira olan bir gram altın var. Geçen yıl Ocak ayında 3.000 liraydı. Yılı 6.000 liradan bitirdi. Yani ondan önceki yıllar 2.000 liraydı, 1.000 liraydı. Yani biz altın fiyatları düşünce bize ilginç geliyor, niye düştü? TL bazında gram altın son 30 yılın tarihine bakın, Türkiye'de en fazla getiri gram altında olmuştur. Bunu ben söylemiyorum, makamlar söylüyor. Son 30 yıl niye çıktı?" diye konuştu