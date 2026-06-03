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Gram altın için 10.000 TL'lik tahmin! İslam Memiş "hayal kurmayın" diyerek al-unut taktiğini açıkladı

ABD-İran hattındaki barış anlaşması görüşmelerinin rafa kaldırılmasıyla yeniden düşen gram altın için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. AHaber'e konuşan İslam Memiş, gram altın içi,n 10.000 TL'lik tahminde bulundu. Uzman isim, "hayal kurmayın" diyerek yatırımcılar için al-unut taktiği verdi. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2026 16:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 16:48
Gram altın için 10.000 TL’lik tahmin! İslam Memiş hayal kurmayın diyerek al-unut taktiğini açıkladı

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve savaş manipülasyonları devam ederken, altın yatırımcısı için kritik bir döneme girildi. AHaber'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirerek, yatırımcılara stratejik bir yol haritası sundu.

Gram altın için 10.000 TL’lik tahmin! İslam Memiş hayal kurmayın diyerek al-unut taktiğini açıkladı

HAYAL KURMAYIN BU YIL PARA KAZANMA YILI DEĞİL

Piyasalarda hakim olan "savaş manipülasyonu"nun yatırımcıyı bir bekleyiş içine ittiğini belirten İslam Memiş, bu sürecin yıl sonuna kadar devam edebileceği konusunda uyardı. Memiş, içinde bulunduğumuz dönemi şu sözlerle özetledi:

"Bu yıl paradan para kazanma yılı değil. Bütün enstrümanlar için geçerli, altın gümüş için geçerli değil. Bunu bir kere kabullenmek lazım. Çünkü savaş manipülasyonunun olduğu yerde trendi kimse bilemez"

Bu belirsizlik ortamında hayal kurulmaması gerektiğini vurgulayan uzman, stratejinin fiyata değil miktara odaklanması gerektiğini söyledi,.

Gram altın için 10.000 TL’lik tahmin! İslam Memiş hayal kurmayın diyerek al-unut taktiğini açıkladı

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatlarında petrol fiyatlarına endeksli bir seyir izlendiğini ifade eden Memiş, kısa vadeli teknik seviyeleri paylaştı. Ons altın tarafında 4.400 - 4.650 dolar aralığının takip edileceğini belirten Memiş, "Ancak yine anlaşma haberi gelirse 5.000 dolar seviyesi üzerinden bahsedebiliriz. Ancak anlaşma haberi gelmezse -ki şu anda süreci uzatmak onların işine geliyor- yine 4.400 - 4.650 dolar aralığında sıkışmış olan bir piyasa yoluna devam edecek.Bu durum gram altın TL fiyatında da 6500-7000 lira aralığındaki fiyatlamayı karşımıza çıkarıyor" dedi.

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Gram altın için 10.000 TL’lik tahmin! İslam Memiş hayal kurmayın diyerek al-unut taktiğini açıkladı

GRAM ALTIN NE ZAMAN 10.000 TL'Yİ GÖRECEK?

Altın yatırımcısının gözünün petrol fiyatlarında olması gerektiğini vurgulayan uzman isim, "Dünya piyasalarında petrole bağlanmış bir trend var. Petrol fiyatları tekrar 100 dolar seviyesine yükseldi. Petrol fiyatları bu seviyelerde kaldıkça baskı sürer ancak petrol geriledikçe altın fiyatları tekrar toparlanacaktır" şeklinde konuştu.

Gram altın için 10.000 TL’lik tahmin! İslam Memiş hayal kurmayın diyerek al-unut taktiğini açıkladı

Son bir aydır Kapalıçarşı piyasasının bomboş olduğunu söyleyen İslam Memiş, fiyatlarda düşüş trendi olmadığı için kimsenin ilgilenmediğini vurgulayarak 10.000 TL'lik tahminde bulundu. İslam Memiş, "Ne zaman ki bir anda böyle bir barış haberi gelir, ne zaman ki 8.000 TL seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirir, ne zaman ki 10.000 TL yolculuğu başlar; bu sefer Kapalıçarşı'da kuyruklar görebiliriz." dedi.

Gram altın için 10.000 TL’lik tahmin! İslam Memiş hayal kurmayın diyerek al-unut taktiğini açıkladı

ALTIN SON 30 YILDIR ZARAR ETTİRMEDİ

Türkiye'de altının son 30 yıldır zarar ettirmediğini söyleyen İslam Memiş "Bugüne kadar Türkiye'den altın alıp da zarar ettim diyen var mı Allah aşkına? Geçen yıl bu vakitler 4.000 küsurdu. Baskılanmasına rağmen, gerilemesine rağmen, 'bu kadar düştü' yaygarasına rağmen 6.600 lira olan bir gram altın var. Geçen yıl Ocak ayında 3.000 liraydı. Yılı 6.000 liradan bitirdi. Yani ondan önceki yıllar 2.000 liraydı, 1.000 liraydı. Yani biz altın fiyatları düşünce bize ilginç geliyor, niye düştü? TL bazında gram altın son 30 yılın tarihine bakın, Türkiye'de en fazla getiri gram altında olmuştur. Bunu ben söylemiyorum, makamlar söylüyor. Son 30 yıl niye çıktı?" diye konuştu

Gram altın için 10.000 TL’lik tahmin! İslam Memiş hayal kurmayın diyerek al-unut taktiğini açıkladı

DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN "ALTIN" MESAJ

Ocak ayına kıyasla fiyatların avantajlı olduğunu belirten İslam Memiş, "Düğün yapacaklar için 10 gramlık bir bilezik Ocak ayına kıyasla 12 bin lira daha ucuz, çeyrek altın ise 1500 lira daha uygun durumda. Bunları bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Özellikle bu yılın 'parayı koruma yılı' olduğunu unutmamalıyız. 2025 yılı sonuna kadar gram altında yüzde 110 getiri oldu ancak bu yıl manipülasyon piyasası nedeniyle beklentiyi çok yüksek tutmamak gerekiyor" sözleriyle yatırımcıyı uyardı.

Gram altın için 10.000 TL’lik tahmin! İslam Memiş hayal kurmayın diyerek al-unut taktiğini açıkladı

GELENEKSEL YATIRIMCI KAZANACAK: "AL-UNUT"

Özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için fiyatların mevcut seviyelerini bir fırsat olarak nitelendiren Memiş, fiyat takiplerini saniyelik yapan yatırımcıların psikolojik olarak yıprandığını belirtti.

"Gelenekçi" olarak tabir ettiği, her ay düzenli alım yapıp kenara koyan yatırımcının en sağlıklı modeli uyguladığını vurgulayan Memiş al unut taktiğini şu sözlerle açıkladı:

"Yatırım ve tasarruf amaçlıdır bunlar. Uzun vadeli düşüneceksiniz ve sırtınıza yaslanacaksınız, piyasaya bakacaksınız. Şu anda trilyon dolar merkez bankalarının zarar ettiği bir ortamda yatırımcılar alacak, unutacak. Yapacak başka bir şey yok"

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN