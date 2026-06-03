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Gram altın için 10.000 TL'lik tahmin! İslam Memiş "hayal kurmayın" diyerek al-unut taktiğini açıkladı
Gram altın için 10.000 TL'lik tahmin! İslam Memiş "hayal kurmayın" diyerek al-unut taktiğini açıkladı
ABD-İran hattındaki barış anlaşması görüşmelerinin rafa kaldırılmasıyla yeniden düşen gram altın için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. AHaber'e konuşan İslam Memiş, gram altın içi,n 10.000 TL'lik tahminde bulundu. Uzman isim, "hayal kurmayın" diyerek yatırımcılar için al-unut taktiği verdi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.06.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 16:48