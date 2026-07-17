Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

YIL SONU TAHMİNİ: 7 BİN 500-8 BİN TL

Kısa vadede baskının devam edeceğini ancak uzun vadeli beklentisinin değişmediğini vurgulayan Memiş, "Savaş sona ermeden bu baskı kalkmaz. Ancak yıl sonuna doğru gram altında 7 bin 500-8 bin lira beklentimiz devam ediyor. Piyasalarda artık 'olmaz' diye bir şey kalmadı. Belirsizlik ve manipülasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.