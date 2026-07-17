Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı
Altın piyasasında düşüş sürerken iki uzman isimden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. A Haber'e konuşan Ekonomist Üzeyir Doğan, ons altında 3 bin dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtirken, Finans Analisti İslam Memiş ise kısa vadede baskının süreceğini ancak yıl sonunda gram altında 7 bin 500-8 bin TL beklentisini koruduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 17:07