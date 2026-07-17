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Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

Altın piyasasında düşüş sürerken iki uzman isimden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. A Haber'e konuşan Ekonomist Üzeyir Doğan, ons altında 3 bin dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtirken, Finans Analisti İslam Memiş ise kısa vadede baskının süreceğini ancak yıl sonunda gram altında 7 bin 500-8 bin TL beklentisini koruduğunu söyledi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:49 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 17:07
Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

Altın fiyatlarında satış baskısı devam ederken yatırımcıların gözü uzmanlardan gelen değerlendirmelere çevrildi. Küresel piyasalarda ons altının 4 bin dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte farklı senaryolar masaya yatırılırken, Ekonomist Üzeyir Doğan ile Finans Analisti İslam Memiş'in değerlendirmeleri dikkat çekti.

Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

A Haber ekranlarında 6 haftanın en sert düşüşünü yaşayan altın fiyatları için değerlendirmede bulunan Üzeyir Doğan, altının güvenli liman özelliğini kaybettiğini savunurken, İslam Memiş ise savaş kaynaklı baskının sona ermesiyle yıl sonuna doğru yeniden yükseliş beklediğini ifade etti.

Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

ÜZEYİR DOĞAN: "ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ"

Ekonomist Üzeyir Doğan, altındaki yükselişlerin büyük ölçüde spekülatif olduğunu belirterek, "Altın güvenli liman olma özelliğini çok uzun zaman önce kaybetti. Geçtiğimiz yıl gerek altında gerekse diğer değerli metallerde spekülatif yükselişler gördük. Bu yıl ise bunun düzeltmesini izliyoruz." dedi.

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Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

Altın üzerindeki baskının temel nedeninin güçlü dolar ve yüksek ABD faizleri olduğunu söyleyen Doğan, "Doların değer kazandığı ve faizlerin yüksek olduğu bir atmosferde altının çok fazla şansı olacak gibi görünmüyor." diye konuştu.

Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

"3 BİN DOLAR BİLE GÜNDEME GELEBİLİR"

Doğan, ons altında kritik seviyelere işaret ederek, "İlk etapta 3.944 dolar seviyesi önemli. Burası kırılırsa ikinci sert satış dalgasıyla 3.500 dolar, ardından gelecek verilerle birlikte 3.000 dolar seviyeleri de gündeme gelebilir. Ben altın konusunda çok iyimser değilim." ifadelerini kullandı.

Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine kadar altındaki baskının devam edebileceğini belirten Doğan, "Şu aşamada kasıma kadar altında her yükseliş satış fırsatı ve daha aşağı seviyeler olası gözüküyor." dedi.

Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

"ALTIN HER ZAMAN KAZANDIRIR ALGISI YANLIŞ"

Türk yatırımcısının altına bakışının doğru olmadığını savunan Doğan, "Bizde 'Altın kaybettirmez' diye yanlış bir algı var. Hayır, altın geçmişte yatırımcısına çok ciddi kayıplar yaşattı. 2011'de 2 bin doları gören ons altın kısa süre içinde yaklaşık 1.000 dolara kadar geriledi ve yatırımcısına yeniden dolar bazında kazandırması 13 yıl sürdü." diye konuştu.

Altının üretim maliyetinin yaklaşık 1.600 dolar olduğunu hatırlatan Doğan, mevcut fiyatların sürdürülebilir olmadığını savundu.

Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

İSLAM MEMİŞ: "SAVAŞ BİTMEDEN ALTINDAKİ BASKI KALKMAZ"

Finans Analisti İslam Memiş ise altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedeninin jeopolitik gelişmeler olduğunu belirtti.

"Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlıyor. 4 bin dolar psikolojik destek seviyesi ancak ons altın bunun altında işlem görüyor. Savaş ve manipülasyon piyasası devam ediyor. Dolar güçlü, petrol yükseliyor. Bu nedenle altın üzerindeki baskı sürüyor." ifadelerini kullanan Memiş, savaşın piyasalardaki en kritik başlık olmaya devam edeceğini söyledi.

Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

GRAM ALTIN İÇİN 6 BİN TL UYARISI

Memiş, ons altında 3.880 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu belirterek, "Ons altında baskı devam ederse gram altın da etkilenir. Gram altında 6 bin liranın altına sarkma riski bulunuyor." dedi.

Yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi tavsiyesinde bulunan Memiş, "Yapılması gereken tek şey sessizce kenarda beklemek ve piyasaları izlemek. Böyle dönemlerde uzun vadeli strateji oluşturmak önemli." diye konuştu.

Gram altın için iki zıt tahmin! İslam Memiş ve Üzeyir Doğan iki farklı senaryoyu açıkladı

YIL SONU TAHMİNİ: 7 BİN 500-8 BİN TL

Kısa vadede baskının devam edeceğini ancak uzun vadeli beklentisinin değişmediğini vurgulayan Memiş, "Savaş sona ermeden bu baskı kalkmaz. Ancak yıl sonuna doğru gram altında 7 bin 500-8 bin lira beklentimiz devam ediyor. Piyasalarda artık 'olmaz' diye bir şey kalmadı. Belirsizlik ve manipülasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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