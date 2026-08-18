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Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından doların 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle sert hareketlendi. Ons altın 4.400 doları aşarken, gram altın ise 6.800 TL'yi aştı. Gözler Fed faiz kararına çevrilirken, değerli metallerde yükseliş beklentileri giderek kuvvetlendi. Morgan Stanley başta olmak üzere analistler 5.000 dolar üzerine işaret etti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 08:24 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 08:41
Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

Altının ons fiyatı, zayıf ABD ekonomik verilerinin Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerini azaltması ve Orta Doğu'daki gerilimin güvenli liman talebini desteklemesiyle kritik eşiğin üzerine çıktı.

Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

ZAYIF ABD VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler, Fed'in yeniden faiz artıracağı beklentilerini azalttı. Faiz takası piyasalarında artık yıl sonuna kadar bir faiz artırımının tam olarak fiyatlanmadığı görülüyor. Geçen hafta ise piyasalar yıl sonuna kadar bir faiz artırımını fiyatlıyordu.

Faiz artırım beklentilerindeki gerileme, getirisi olmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Faiz beklentilerinin düşmesiyle dolar da zayıflarken, bu durum altın fiyatlarının önceki düzeltmesinde etkili olan baskı unsurlarından birini hafifletti.

Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

DOLAR 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Zayıf veriler Fed faiz artırım beklentilerini azalttı, dolar üç ayın en düşüğüne geriledi. ABD Dolar Endeksi ise 99,57'e düştü.

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Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KAZANDI

Altın fiyatları salı günü ons başına 4.400 dolar seviyesinin üzerinde seyrini sürdürdü. Saat 03.44 itibarıyla spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 4.429,49 dolardan işlem gördü. Altın vadeli işlemleri de yüzde 0,3 artışla 4.486,07 dolara çıktı.

Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

Gümüşün ons fiyatı yüzde 0,8 yükselerek 66,28 dolara ulaşırken, platin yüzde 0,2 artışla 1.776,29 dolar seviyesinde seyretti.

Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

GRAM ALTIN 6800 TL'NİN ÜZERİNİ TEST ETTİ

Küresel piyasalardaki hareketle altının gramında da sert hareketlilik yaşandı. Geçtiğimiz haftanın ardından gram altın bugün bir kez daha 6.834 TL'yi test etti.

Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Altının toparlanması fiyatı 100 günlük hareketli ortalamasına yeniden taşıdı. Altın, geçen hafta nisan ayından bu yana ilk kez bu seviyenin üzerine çıkmıştı.

Piyasanın gözü şimdi Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyallere çevrildi. Temmuz ayındaki politika toplantısının tutanakları çarşamba günü açıklanacak.

Ardından yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ay sonunda Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalara odaklanacak.

Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

4.450 DOLAR AŞILIRSA 5.000 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

IG Kıdemli Piyasa Analisti Tony Sycamore, altının haziran sonunda yaklaşık 3.942 dolar seviyesinde bir taban oluşturuyor olabileceğini belirtti.

Sycamore'a göre altının önündeki ilk önemli direnç 4.440-4.450 dolar bölgesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde gözler yaklaşık 4.503 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamaya çevrilecek.

Analiste göre her iki direnç bölgesinin üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleşmesi, altın fiyatında 5.000 dolara doğru daha geniş bir toparlanma senaryosunu güçlendirebilir.

Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

MORGAN STANLEY'DEN BOĞA HATIRLATMASI

Morgan Stanley ABD Hisse Senedi Stratejisti ve CIO'su Mike Wilson, altının savunma amaçlı bir varlık olduğunu söyleyerek 25 yıldır süren boğa piyasasına dikkat çekti.

Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

Yatırımcıların altına olan ilgisinin özellikle yılın başında daha belirgin hale geldiğini söyleyen Wilson "Altının büyük bir savunucusuyuz, ancak bunu getirisi olan bir araçtan ziyade savunma amaçlı bir varlık olarak görüyoruz" dedi.

2026 yılının önemli bir emtia rotasyonuna sahne olduğunu belirten uzman isim "İnsanların portföylerindeki hisse senedi benzeri riski dengelemek için hisse senedi olmayan ancak emtia benzeri varlıklara yöneliyor olmaları ilginç" şeklinde konuştu.

Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

5.200 DOLAR HEDEFİNİ KORUYOR

Morgan Stanley Haziran ayında yaptığı 2026'nın ikinci yarısı için 5.200 dolarlık hedefini koruyor.

Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Altının ons fiyatının 5.000 veya 5.200 dolara yükselmesi halinde gram altında da dikkat çeken seviyeler gündeme gelebilir. Dolar/TL'nin 47,92 seviyesinde kaldığı varsayımıyla yapılan hesaplamaya göre ons altının 5.000 dolara çıkması gram altını yaklaşık 7.703 TL, 5.200 dolara yükselmesi ise yaklaşık 8.011 TL seviyesine taşıyacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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