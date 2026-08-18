Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi
Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından doların 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle sert hareketlendi. Ons altın 4.400 doları aşarken, gram altın ise 6.800 TL'yi aştı. Gözler Fed faiz kararına çevrilirken, değerli metallerde yükseliş beklentileri giderek kuvvetlendi. Morgan Stanley başta olmak üzere analistler 5.000 dolar üzerine işaret etti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.08.2026 08:24
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 08:41