Gram altın için yeni ralli sinyali! Kritik eşik aşıldı, rekor için rakam verildi

ZAYIF ABD VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler, Fed'in yeniden faiz artıracağı beklentilerini azalttı. Faiz takası piyasalarında artık yıl sonuna kadar bir faiz artırımının tam olarak fiyatlanmadığı görülüyor. Geçen hafta ise piyasalar yıl sonuna kadar bir faiz artırımını fiyatlıyordu.

Faiz artırım beklentilerindeki gerileme, getirisi olmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Faiz beklentilerinin düşmesiyle dolar da zayıflarken, bu durum altın fiyatlarının önceki düzeltmesinde etkili olan baskı unsurlarından birini hafifletti.