Gram altın kritik eşiğe takıldı! Kapalıçarşı'da altın kaç TL? İşte 18 Nisan canlı altın fiyatları

18 Nisan 2026 günü altın fiyatları, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik nedeniyle kritik eşikte seyrediyor. ABD Başkanı Trump'ın "anlaşma yoksa ateşkes bitebilir" diyerek Pazartesi gününü işaret etmesiyle ons altın 4885 dolar seviyesinden aşağı yönlü hareket etti. Gram altın ise spot piyasada 7.000 TL'nin altına yeniden geriledi. Gümüş piyasasında da düşüşler görüldü Peki Kapalıçarşı'da 1 gram altın ne kadar? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2026 11:07
Gram altın ve gümüş yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. Değerli metaller ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes ihtimaline yönelik karışık açıklamaları nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATI SERT GERİ ÇEKİLDİ

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açtığını duyurmasıyla ons altın fiyatları 4880 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Trump'ın belirsizliği tırmandıran sözleriyle ons altın 4.830 dolara kadar geriledi.

82 dolara kadar yükselen gümüş ise 80 dolar seviyesine yeniden çekildi.

GRAM ALTIN 7.000 TL EŞİĞİNDE DURDU

Ons altındaki hareketle gram altın da yükselişe geçen ve spot piyasada 7.000 TL'yi aşan gram altında da düşüş yaşandı. Gram altın yaşanan belirsizlik nedeniyle spot piyasada kritik eşiğin altına düştü. Gram altın spot piyasada 6.900'lü seviyede fiyatlanıyor. Bu altında sınırlı bir çekilmeye işaret ediyor.

120 TL'ye kadar yükselen gram gümüş de 116 TL'ye geri çekildi.

CANLI ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

ALTIN TÜRÜ Alış (TL) Satış (TL) Değişim
Gram Altın 6.965,35 6.966,26 %1,07 ▲
Gram gümüş 116,40 116,50 %3,21 ▲
Çeyrek Altın 11.326,00 11.498,00 %1,04 ▲
Yarım Altın 22.653,00 23.065,00 %1,04 ▲
Tam Altın 45.201,00 45.851,00 %1,04 ▲
Cumhuriyet Altını 46.600,00 47.294,00 %1,90 ▲
Ata Altın 46.382,00 46.899,00 %1,04 ▲
Ons Altın 4.829,68 4.830,31 %0,85 ▲
Has Altın 7.008,65 7.020,78 %1,54 ▲
22 Ayar Bilezik 6.321,29 6.617,08 %1,04 ▲
18 Ayar Altın 5.116,32 5.125,17 %1,54 ▲
14 Ayar Altın 3.801,26 5.041,16 %0,93 ▲
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Kapalıçarşı'da dünkü haber akışıyla 7.072 TL'ye kadar yükselen gram altın, ardından gelen haberler nedeniyle 7.000 TL eşiğine kadar geri çekildi. Kritik seviyenin üzerinde fiyatlanmaya devam eden gram altın, kuyumcularda hafta sonunda 7007 TL'den satılmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 11.500 TL, yarım altın 23.000 TL, tam altın ise 45 bin 850 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ateşkesin sürmesi halinde 7.000 - 7.500 TL aralığına yerleşen bir fiyat görüleceğini, Temmuz ayı gibi düğün sezonunda ise 8.000 TL ve üzerindeki rakamların tekrar fiyatlanacağını belirtiyor.

GRAM ALTIN BUGÜN ALINIR MI?

Gram altın hafta sonu açık olan kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Spot piyasa ile kuyumcular arasındaki makas mevcut tabloda 50 TL civarında. Yatırımcıların kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.