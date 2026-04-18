Gram altın kritik eşiğe takıldı! Kapalıçarşı’da altın kaç TL? İşte 18 Nisan canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|ALTIN TÜRÜ
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim
|Gram Altın
|6.965,35
|6.966,26
|%1,07 ▲
|Gram gümüş
|116,40
|116,50
|%3,21 ▲
|Çeyrek Altın
|11.326,00
|11.498,00
|%1,04 ▲
|Yarım Altın
|22.653,00
|23.065,00
|%1,04 ▲
|Tam Altın
|45.201,00
|45.851,00
|%1,04 ▲
|Cumhuriyet Altını
|46.600,00
|47.294,00
|%1,90 ▲
|Ata Altın
|46.382,00
|46.899,00
|%1,04 ▲
|Ons Altın
|4.829,68
|4.830,31
|%0,85 ▲
|Has Altın
|7.008,65
|7.020,78
|%1,54 ▲
|22 Ayar Bilezik
|6.321,29
|6.617,08
|%1,04 ▲
|18 Ayar Altın
|5.116,32
|5.125,17
|%1,54 ▲
|14 Ayar Altın
|3.801,26
|5.041,16
|%0,93 ▲