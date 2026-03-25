Gram altın ne zaman 10.000 TL olacak? İslam Memiş altın için beklediği seviyeyi açıkladı

İslam Memiş katıldığı bir televizyon programında piyasalarda yaşanan hareketlilik değerlendirerek şöyle konuştu:

MAKAS ARALIĞI AÇILDI

Fiyatların bu kadar sert bir şekilde aniden düşmesine biz de şok olduk. İkincisi, piyasalarda bu kadar yoğunluğun olmasına kuyumcular da şok oldu. Dolayısıyla herkes bir şok yaşadı. Bu şok etkisi de ister istemez panik havasına neden oldu. Herkesin kuyumculara akın etmesine neden oldu. İşte bayram sonrasıydı da zaten nakitler hazırdı ama piyasada mal kalmadı. Paketli gram altın, çeyrek, yarım hiçbir şey kalmadı. Yine var mı? Yine yok. Bugün de yok. Muhtemelen bu hafta da olmaz. O makas aralıkları açıldı. 250 - 300 lira. Normalde 20 - 30 liraydı.