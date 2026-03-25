Gram altın ne zaman 10.000 TL olacak? İslam Memiş altın için beklediği seviyeyi açıkladı

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıyı da hareketlendirdi. Trump'ın açıklamaları sonrasında gram altın fiyatlarının düştüğünü gören yatırımcı soluğu kuyumcularda aldı. Altın yeniden yükselir mi? Sorusu da özellikle küçük yatırımcının gündeminde. Finans Analisti İslam Memiş, altın için beklediği rekor seviyeleri açıkladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 25.03.2026 07:10
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında geriledi. Düşen fiyatları fırsat bilenler ise kuyumculara koştu. Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılının manipülasyon yılı olacağını ifade ederek beklediği seviyeyi duyurdu.

İslam Memiş katıldığı bir televizyon programında piyasalarda yaşanan hareketlilik değerlendirerek şöyle konuştu:

MAKAS ARALIĞI AÇILDI

Fiyatların bu kadar sert bir şekilde aniden düşmesine biz de şok olduk. İkincisi, piyasalarda bu kadar yoğunluğun olmasına kuyumcular da şok oldu. Dolayısıyla herkes bir şok yaşadı. Bu şok etkisi de ister istemez panik havasına neden oldu. Herkesin kuyumculara akın etmesine neden oldu. İşte bayram sonrasıydı da zaten nakitler hazırdı ama piyasada mal kalmadı. Paketli gram altın, çeyrek, yarım hiçbir şey kalmadı. Yine var mı? Yine yok. Bugün de yok. Muhtemelen bu hafta da olmaz. O makas aralıkları açıldı. 250 - 300 lira. Normalde 20 - 30 liraydı.

FIRSAT KAÇMADI, GEÇMEDİ

Onun haricinde işte 1800 dolardı geçen hafta 1 kilogram altının işçiliği. 9.200 dolara kadar çıktı. Bugün yine yüksek. Dolayısıyla böyle bu hafta bunun yoğunluğu talepten dolayı arz tarafındaki sıkıntılardan dolayı yine devam eder. Fiyatlar da düşük ama bence panik yapmamak lazım. Fırsatlar kaçmadı ve geçmedi.

Dolayısıyla da yine vatandaşlar düşük fiyattan altın alma imkanını bulur. Yani bence çok panik yapmaya gerek yok. Tekrar fiyatlar ciddi bir anlamda gerilemişti. Sürpriz bir şekilde geriledi. Şu anda yine düşük yani bugün de düşüşle güne başladı. 4.400 dolar seviyesinde ve düne göre tabii ki dün sabah 4100 dolar seviyesindeydi. Gün içinde 300 - 400 dolar dalgalanmalar olabiliyor. Trump belirleyecek trendi, Trump'ın ağzına bakıyoruz. Bir açıklama yapıyor sert bir şekilde geriliyor. Bir açıklama yapıyor sert bir şekilde yükseliyor. Burada savaş manipülasyonu devam ediyor işin açıkçası.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Öte yandan soruları yanıtlayan İslam Memiş, gram altın fiyatlarında artışların devam edeceğini ifade ederek beklediği rakamı şu sözlerle açıkladı: Gram altın 10 bin lira seviyesine yakın bir yerde seyreder diye düşünüyorum. Vatandaş kendisi karar verecek risk algısına göre. Ama bu yıl kesinlikle böyle altından gümüşten para kazanacağım hayali kurmamak lazım.

Geçen yılın verdiği getirileri vermeyecek. Yani bu bir kesin. O yüzden böyle evini satanlar, arabasını satanlar 'bu fiyattan altın alalım, çok zengin olacağız' öyle bir hayalin içine girmemek lazım. 2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu sert dalgalanmaları göreceğiz.

İster inanın, ister inanmayın, ister kabullenin, ister kabullenmeyin. Ama böyle bir fiyat olacak yani. Bu manipülasyon piyasası yıl sonuna kadar geçerli. Ocak ayında herkes tarihi zirveleri görünce böyle çok seviniyordu. Bugün düşüşleri görünce çok üzülüyor.
Eğer yatırım araçlarında çok sevinecekseniz, çok üzülecekseniz, bu piyasaya bulaşmayın. Bu piyasa al unut, elindeki miktarını al kenara koy, al kenara koy, uzun vadeli yatırımcısınız.