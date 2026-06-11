Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası ’hazır olun’ diyerek uyardı

"SERT HAREKETLERE HAZIR OLUN"

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.100 dolar, Kapalıçarşı'da gram altının ise 6.150 TL seviyelerinde dengelendiğini belirten Memiş, ekranlardaki sert düşüşlerin vatandaşta panik havası yarattığına dikkat çekti.

Yıl sonuna kadar dalgalı seyrin devam edeceğini ifade eden uzman, şu uyarıyı yaptı:

"6 aydır vatandaşlarımızı uyarıyoruz; bu yıl manipülasyon yılı. Hızlı toparlanmalar ve sert düşüşler yıl sonuna kadar sürecek. Tüm finansal enstrümanlarda bu dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Bu puslu ortamda yatırımcı, ürünün anlık fiyatına değil elindeki miktara odaklanmalı ve uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Trend orta ve uzun vadede her zaman yukarı yönlüdür."