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Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası 'hazır olun' diyerek uyardı

Altın fiyatları Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve ABD'den gelen kritik veriler ile yönünü sert bir şekilde aşağı çevirdi. Ons altın 4.100 doların altına sarkarken, gram altın ise 6.000 TL'nin altına düştü. Finans analisti İslam Memiş, altın piyasalarındaki sert geri çekilmeleri değerlendirerek yatırımcılara hayati uyarılarda bulundu. A Haber'e konuşan uzman isim fırsatı açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 13:04
Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası ’hazır olun’ diyerek uyardı

Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin hafiflemesinin ardından 4 bin 100 doların altına gerileyerek yüzde 4'e yakın değer kaybetti. Gram altın ise 6.000 TL'nin altına düştü. Piyasalarda yaşanan şok düşüşün ardından Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına hayati uyarılarda bulundu.

Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası ’hazır olun’ diyerek uyardı

HER ŞEYİ SATTILAR, DÜŞÜŞ HIZLANDI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'in sorularını cevapladı. Geçen hafta ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımlarının yeniden fiyatlandığını belirten Memiş, "Geçen hafta cuma günü her şeyi sattılar. Petrol, altın, borsa; nakit paraya geçiş nedeniyle her enstrümanda satış gördük. Hemen ardından pazar gecesi İsrail'in İran'ı vurmasıyla jeopolitik riskler tırmandı. Dün ise ABD enflasyonu %4.2 ile yüksek geldi. Tüm bu etkenler altın tarafındaki düşüşü hızlandırdı" dedi.

Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası ’hazır olun’ diyerek uyardı

"SERT HAREKETLERE HAZIR OLUN"

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.100 dolar, Kapalıçarşı'da gram altının ise 6.150 TL seviyelerinde dengelendiğini belirten Memiş, ekranlardaki sert düşüşlerin vatandaşta panik havası yarattığına dikkat çekti.

Yıl sonuna kadar dalgalı seyrin devam edeceğini ifade eden uzman, şu uyarıyı yaptı:

"6 aydır vatandaşlarımızı uyarıyoruz; bu yıl manipülasyon yılı. Hızlı toparlanmalar ve sert düşüşler yıl sonuna kadar sürecek. Tüm finansal enstrümanlarda bu dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Bu puslu ortamda yatırımcı, ürünün anlık fiyatına değil elindeki miktara odaklanmalı ve uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Trend orta ve uzun vadede her zaman yukarı yönlüdür."

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Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası ’hazır olun’ diyerek uyardı

EV ARABA SATIP ALTIN VE GÜMÜŞ ALINIR MI?

Sosyal medyada ve internette yayılan yatırım trendlerine de değinen İslam Memiş, riskli hamlelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Mülk satarak finansal piyasalara girilmesini eleştiren Memiş, "Evini, arabasını satıp altın veya gümüş alan çok ilginç örnekler görüyoruz. Bunlar son derece yanlış adımlardır. Tasarruf ve birikim çalışarak, üreterek olur; eldeki varlığı satarak birikim yapılmaz. Vatandaşlarımız elindeki nakit birikimleri çeşitlendirmeli" ifadelerini kullandı.

Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası ’hazır olun’ diyerek uyardı

DÜĞÜN YAPACAKLAR, BORCU OLANLAR İÇİN BU BİR FIRSAT

Küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle dev kurumların bile tahminlerini sürekli güncellediğini hatırlatan İslam Memiş, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) Mayıs ayında 10 tondan fazla altın alımı yaptığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Savaşın getirdiği belirsizlik ve yüksek petrol fiyatları, kalıcı bir enflasyon riski doğuruyor. Bu ortamda merkez bankaları bile büyüme ve enflasyon tahminlerini revize etmek zorunda kalıyor. Ancak orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz sürdüğü için, bu sert düşüşleri düğün yapacak vatandaşlarımızın veya altın borcu olanların, tıpkı merkez bankaları gibi bir alım fırsatı olarak görmesi gerekiyor."

Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası ’hazır olun’ diyerek uyardı

TCMB'NİN KARARI ALTINA NASIL YANSIR?

Piyasaların bugün açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarına kilitlendiğini söyleyen Memiş, beklentisini şu sözlerle aktardı:

"Piyasaların genel kanısı, her iki merkez bankasının da faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak karar metinlerine baktığımızda, yine savaşın gölgesinde kalan, yüksek petrol fiyatlarına ve jeopolitik risklere odaklanan açıklamalar göreceğiz. Dünya ekonomileri oldukça puslu bir dönemden geçiyor, risklerin farkında olmakta fayda var."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSLAM MEMİŞ #GRAM ALTIN