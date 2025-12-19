Trend Galeri Trend Ekonomi GRAM ALTIN SON DAKİKA | Gram altın tarihi rekordan döndü! İşte 19 Aralık altın fiyatları

Son dakika... Altın fiyatları ABD'de enflasyon beklentilerin altında gelmesiyle tarihi bir rekora daha imza attı. Haftanın son işlem gününde spot piyasada 6.000 TL'yi aşan gram altın, daha sonra kar satışlarıyla kritik seviyenin altına indi. Fiziki tarafta ise yükseliş sürüyor. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL'den satılıyor? İşte 12 Aralık piyasalarda son durum...

Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:21
2025 yılında tarihi seviyelere yükselen altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026'da imza atacağı faiz indirimi kararı beklentilerine göre tarihi zirveleri zorlamaya devam ediyor.

ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verileriyle küresel piyasalarda ons altın 4381 dolar zirvesine yaklaşırken, yurt içi spot piyasada gram altın 6.000 TL'yi aşarak rekor kırdı.

