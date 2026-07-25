Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

GRAM ALTIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLDU

Haftanın öne çıkan yatırım aracı ise yüzde 2'nin üzerindeki getirisiyle gram altın oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,18 artarak 6 bin 185 liraya yükseldi.

Böylece gram altın; BIST 100, dolar ve avroya kıyasla haftalık bazda daha yüksek getiri sağladı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da haftalık bazda yüzde 1,69 yükselerek 40 bin 492 liraya çıktı.