Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı
Yatırım araçları Fed faiz kararı öncesinde dalgalı bir haftayı daha geride bıraktı. Altın fiyatları petrol ve dolar baskısına rağmen yükselişini sürdürürken, borsada ise düşüşler yaşandı. Gram altın 6 hafta sonra yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. BİST100 14.000 puanın altına sarkarken, kripto paralar ise kazançlarını sildi. İşte haftanın en çok kazandıran yatırım araçları...
Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 11:36