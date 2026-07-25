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Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

Yatırım araçları Fed faiz kararı öncesinde dalgalı bir haftayı daha geride bıraktı. Altın fiyatları petrol ve dolar baskısına rağmen yükselişini sürdürürken, borsada ise düşüşler yaşandı. Gram altın 6 hafta sonra yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. BİST100 14.000 puanın altına sarkarken, kripto paralar ise kazançlarını sildi. İşte haftanın en çok kazandıran yatırım araçları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 11:36
Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

Merkez bankalarının kritik faiz kararını açıkladığı haftada yatırım piyasalarında hareketli bir hafta daha geride kaldı. Borsa İstanbul haftalık bazda yatırımcısına kaybettirirken, altın ve döviz cephesinde yükseliş yaşandı.

Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Fed faiz kararı öncesinde 2 haftanın zirvesine yükselen ons altın haftayı kritik 4.000 dolar eşiğinde tamamladı. Hafta içinde en yüksek 4.166 en az ise 3.982 doları gören spot altın ons başına yüzde 1'e yakın yükseliş ile haftayı 4.053 dolardan sona erdirdi.

Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

GRAM ALTIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLDU

Haftanın öne çıkan yatırım aracı ise yüzde 2'nin üzerindeki getirisiyle gram altın oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,18 artarak 6 bin 185 liraya yükseldi.

Böylece gram altın; BIST 100, dolar ve avroya kıyasla haftalık bazda daha yüksek getiri sağladı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da haftalık bazda yüzde 1,69 yükselerek 40 bin 492 liraya çıktı.

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Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

ÇEYREK ALTIN 10 BİN 170 LİRAYA ÇIKTI

Altındaki yükseliş çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı.

Geçen haftayı 9 bin 993 liradan tamamlayan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 1,77 değer kazanarak 10 bin 170 liraya yükseldi.

Böylece çeyrek altın yeniden 10 bin liranın üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi.

Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

GÜMÜŞ FİYATLARI KRİTİK EŞİKTE

Gümüş fiyatları da bu hafta yükseliş kaydetti. Ons gümüş haftayı yüzde 4 yükseliş ile 58 dolarda, gram gümüş ise 88 TL'den sona erdirdi.

Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

BORSA HAFTAYI KAYIPLA TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da ise haftalık görünüm negatif oldu. BIST 100 endeksi hafta içerisinde en düşük 13.875,58, en yüksek 14.228,02 puanı gördü.

Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,27 değer kaybederek haftayı 13.943,87 puandan tamamladı.

Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

DOLAR VE AVRODA YATAY SEYİR

Döviz kurlarında da haftalık bazda yükseliş kaydedildi.

ABD doları yüzde 0,76 değer kazanarak 47,3440 TL'ye yükseldi.

Avro ise yüzde 0,31 artışla haftayı 53,8590 TL seviyesinde tamamladı.

Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

KIYMETLİ MADEN FONLARI ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,45, emeklilik fonları ise yüzde 0,41 değer kazandı.

Yatırım fonları kategorileri içerisinde haftanın en fazla kazandıranı ise yüzde 1,78 getiriyle "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı
Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

BİTCOİN'DE KAZANÇLAR SİLİNDİ

Bitcoin, hafta başındaki kazanımlarını koruyamayarak yeniden satış baskısı altına girdi. Güne 63 bin 991 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin'in yükseliş denemeleri kalıcı olamazken kripto para piyasasındaki oynaklık da arttı.

Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

Bitcoin, Cumartesi ilk saatlerde yüzde 0,25 düşüşle 63 bin 991 dolar seviyesinde işlem gördü. Ethereum ve XRP'deki kayıplar ise yüzde 1'in altında kaldı. Kripto para birimlerindeki haftalık kayıplar yüzde 1-2 seviyesine ulaştı.

Gram altın tüm rakiplerini geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

Altcoinlerde ise yüzde 6'ya varan kayıplar yaşandı. Stellar yüzde 5,86, Avalanche 5,03 Doge, 4,41, Cardano 3,05 Solana ise 2,49 değer kaybetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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