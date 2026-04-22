Gram altın ve gümüş dipten döndü! Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? İşte 22 Nisan canlı altın fiyatları
22 Nisan 2026 günü altın fiyatları, ABD-İran arasındaki ateşkesin bitmesine dakikalar kala Trump'tan gelen açıklamalarla yükselişe geçti. Dünkü işlemlerde barışın rafa kalkma ihtimaliyle 4.667 dolara kadar sert düşerek 13 Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyen ons altın fiyatları yeni güne 4.750 dolardan açılış yapıyor. Gram altın ise 6.860 TL seviyesinde. Ons gümüş ise 75 dolar, gram gümüş ise 109 TL'den dönüş yaptı. Peki Kapalıçarşı'da 1 gram altın ne kadar? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...
Giriş Tarihi: 22.04.2026 08:22