Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın ve gümüşte yeni yılda ilk kayıp! İşte 1 Ocak güncel altın ve gümüş fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları son dakika... 2025 yılında rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvelere yükselen altın ve gümüş fiyatları, yeni yılın ilk gününde denge arayışına devam ediyor. Yurt dışı ve yurt içi piyasaların kapalı olduğu 1 Ocak 2026 tarihinde ons altın 4.300 doların üzerinde, gram altın ise 6 bin TL sınırına yakın seyrediyor. Ons gümüş 71 dolar, gram gümüş ise 100 TL'ye yakın konumda. İşte güncel altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.01.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:56
Altın ve gümüş fiyatları zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile 2025 yılını rekor seviyelere ulaştı.Ons altın 4.550 dolara, ons gümüş ise 84 dolara kadar yükseldi. Küresel piyasalarda yaşanan hareketle gram altın 6280 TL'ye gram gümüş ise 116 TL ile tarihin en yüksek rakamlarını gördü. 2025 yılında yatırım araçları arasında gram altın yatırımcısına yüzde 101'den fazla kazandırırken, gram gümüş ise yüzde 200'ü aşkın kazanç görüldü.

Rekor seviyelerden çekilerek denge arayışına giren değerli metaller yeni yılın ilk gününde kritik seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YILIN İLK RAKAMLARI

Küresel piyasalarda kar satışlarıyla haftanın ilk işlem gününü yüzde 4,43 gibi yüksek bir oranda kayıp yaşayan ons altın 4.300 dolara kadar geriledi. Yeni yılın ilk gününde 4307.33 doları gören ons altın haftalık olarak yüzde 4 kayba doğru ilerliyor. Anlık olarak ons altın 4.320 dolardan işlem görüyo

83.97 dolara kadar yükselen ons gümüş ise 70.94 dolara kadar geri çekildi. 71.6 dolar seviyesinden fiyatlanan beyaz metal haftalık olarak yüzde 0.11 kazanç konumunda.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ KRİTİK SEVİYEDE

Geçtiğimi hafta 6 bin TL eşiğini aşarak 6.280 TL'ye kadar yükselerek tarihin en yüksek rakamını gören gram altın, yılın son günlerinde 5.940 TL'ye kadar geri çekildi. Haftalık olarak yüzde 3'ten fazla kayba doğru ilerleyn gram altın yeni yılın ilk gününde 5966.205 TL ile kritik 6 bin TL sınırında fiyatlanmaya devam ediyor.

Üç haneli rakamları görerek tarihi seviyelere çıkan gram gümüş ise 116 TL'lik rekorun ardından 98 TL'ye kadar geri çekildi. Son 7 güne göre yüzde 8.58 kayıp yaşayan gram gümüş 99 TL'den fiyatlanıyor.

Kapalıçarşı piyasasında ise 6.376 TL'ye kadar yükselen gram altın, 6.214 TL'den, 120 TL'ye kadar yükselen gram gümüş ise 110 TL'den satılıyor. Altın Gümüş rasyosu ise yüzde 10 kayıpla 60 seviyesinde.

Gram Altın

Alış: 5.965,27 TL
Satış: 5.966,21 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 40.996,00 TL
Satış: 41.616,00 TL

Çeyrek Altın
Alış: 9.939,00 TL
Satış: 10.197,00 TL

Yarım Altın
Alış: 19.859,00 TL
Satış: 20.387,00 TL

Tam Altın
Alış: 39.742,00 TL
Satış: 40.587,00 TL

Ata Altın
Alış: 41.385,00 TL
Satış: 41.729,00 TL

Gram Gümüş

Alış: 98,84 TL
Satış: 98,94 TL

Has Altın
Alış: 6.207,27 TL
Satış: 6.213,04 TL