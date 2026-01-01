Gram altın ve gümüşte yeni yılda ilk kayıp! İşte 1 Ocak güncel altın ve gümüş fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile 2025 yılını rekor seviyelere ulaştı.Ons altın 4.550 dolara, ons gümüş ise 84 dolara kadar yükseldi. Küresel piyasalarda yaşanan hareketle gram altın 6280 TL'ye gram gümüş ise 116 TL ile tarihin en yüksek rakamlarını gördü. 2025 yılında yatırım araçları arasında gram altın yatırımcısına yüzde 101'den fazla kazandırırken, gram gümüş ise yüzde 200'ü aşkın kazanç görüldü.