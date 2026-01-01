Gram altın ve gümüşte yeni yılda ilk kayıp! İşte 1 Ocak güncel altın ve gümüş fiyatları
Altın ve gümüş fiyatları son dakika... 2025 yılında rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvelere yükselen altın ve gümüş fiyatları, yeni yılın ilk gününde denge arayışına devam ediyor. Yurt dışı ve yurt içi piyasaların kapalı olduğu 1 Ocak 2026 tarihinde ons altın 4.300 doların üzerinde, gram altın ise 6 bin TL sınırına yakın seyrediyor. Ons gümüş 71 dolar, gram gümüş ise 100 TL'ye yakın konumda. İşte güncel altın ve gümüş fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:56