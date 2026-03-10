Gram altın ve petrol için savaş sonrası tahmin! İslam Memiş tarih ve rakam vererek uyardı

Dünya genelinde yaşanan her jeopolitik gerilimlerle rekor üstüne rekor kıran sürdüren altın fiyatları, ABD-İsrail ve İran savaşıyla bu kez ters köşe yaptı. Ocak ayında yaşanan sert düşüşün ardından ons altın 5.400 dolardan hızla 5.150 dolara indi. Petrol fiyatları ise 120 dolara kadar yükselerek son 4 yılın zirvesine çıktı.