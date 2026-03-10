Gram altın ve petrol için savaş sonrası tahmin! İslam Memiş tarih ve rakam vererek uyardı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçen altın fiyatları, Trump'ın 'savaşın çoğu bitti' sözleriyle yükselişe geçti. Ons altındaki 100 dolarlık atağın ardından savaş sonrası yeni trendin ne olacağı konusu daha da merak edilmeye başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düğün yapacaklara altın borcu olanlar için yükseliş öncesi fırsatı açıkladı. Uzman isim petrol fiyatlarında yapılan manipülasyona da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10.03.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 15:47