Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın ve petrol için savaş sonrası tahmin! İslam Memiş tarih ve rakam vererek uyardı

Gram altın ve petrol için savaş sonrası tahmin! İslam Memiş tarih ve rakam vererek uyardı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçen altın fiyatları, Trump'ın 'savaşın çoğu bitti' sözleriyle yükselişe geçti. Ons altındaki 100 dolarlık atağın ardından savaş sonrası yeni trendin ne olacağı konusu daha da merak edilmeye başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düğün yapacaklara altın borcu olanlar için yükseliş öncesi fırsatı açıkladı. Uzman isim petrol fiyatlarında yapılan manipülasyona da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.03.2026 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 15:47
Dünya genelinde yaşanan her jeopolitik gerilimlerle rekor üstüne rekor kıran sürdüren altın fiyatları, ABD-İsrail ve İran savaşıyla bu kez ters köşe yaptı. Ocak ayında yaşanan sert düşüşün ardından ons altın 5.400 dolardan hızla 5.150 dolara indi. Petrol fiyatları ise 120 dolara kadar yükselerek son 4 yılın zirvesine çıktı.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine yönelik işaret vermesinin ardından 100 dolarlık atak gerçekleştirdi. Altında yaşanan yukarı yönlü ivmenin ardından Finans Analisti İslam Memiş, dikkat çeken analizde bulundu. A Haber'e konuşan İslam Memiş, yükseliş öncesi fırsatı açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında belirsizlik nedeniyle fiyatların geniş bir bant aralığında dalgalandığını belirterek savaş sonrası dönemde yeniden yükseliş beklediklerini söyledi.

ALTIN GENİŞ BANTTA DALGALANIYOR

Memiş, özellikle fiziki altın tarafında dalgalı seyrin devam ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Altın fiyatları geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Belirsizlik olduğu için piyasa kendine net bir yön belirleyemedi. Fiziki altından bahsediyoruz; Kapalıçarşı piyasasında gram altın 7.350–7.500 lira aralığında dalgalanıyor.

Ons altın 5.080–5.350 dolar bant aralığında dalgalanıyor. Şu anda 5.187 dolar seviyesinde. Gram altın ise 7.438 lira seviyesinde bulunuyor."

"SAVAŞ BİTTİĞİNDE ALTIN YENİDEN YÜKSELEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamanın ardından altın fiyatlarında kısa süreli bir yükseliş yaşandığını ifade eden Memiş, "Trump 'Savaşın çoğu bitti' dedi. Bu açıklamadan sonra ons altın 5.080 dolardan 5.180 dolara yükseldi ve yaklaşık 100 dolarlık bir atak gördük." diye konuştu.

Altındaki mevcut baskının uzun sürmesini beklemediğini vurgulayan Memiş, savaşın sona ermesiyle birlikte fiyatların yeniden yükseliş trendine girebileceğini söyledi.

Memiş, ons altın için yukarı yönlü beklentinin sürdüğünü belirterek "5.600 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devamını bekliyoruz. Düğün yapacaklar, borcu olanlar veya alım fırsatı kollayanlar bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurmalı." ifadelerini kullandı.

Geçmişte benzer bir sürecin yaşandığını hatırlatan Memiş, "Geçen yıl nisan ayında Amerika ve İsrail'in İran'a saldırdığı dönemde altın fiyatları gerilemişti. Savaş bittikten sonra ise yükseliş görülmüştü. Bu dönemde yine benzer bir tablo bekliyoruz." dedi.

Memiş, "Bu düşüşlerin, bu baskılanmanın veya bu dinlenme sürecinin çok uzun kalmasını beklemiyoruz. Savaş bittiği zaman altın fiyatlarında yine yükseliş yönlü hareket beklentimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

YILIN İKİNCİ YARISINDA DÜŞÜŞ SÜRECİ BAŞLAYABİLİR

Memiş, yılın ilk yarısında değerli metallerde yükseliş beklentisi olduğunu da belirterek "Yılın ilk yarısına kadar altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Ancak sonrasında yeniden bir düşüş süreci görülebilir." ifadelerini kullandı.

PETROL PİYASASINDA "MANİPÜLASYON" UYARISI

Memiş, petrol piyasasında ise sert fiyat hareketlerine dikkat çekerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

"Petrol tarafında ciddi bir manipülasyon piyasası var." diyen Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı neredeyse 120 dolara yaklaştı ancak aynı günün akşam saatlerinde 82 dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük. Bu çok ciddi bir hareket." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, 2026 yılında finansal piyasalarda dalgalanmaların yüksek olacağını belirterek "2026 yılı manipülasyon yılıdır. Bu yıl finansal piyasalarda para kazanmak zor olabilir. Yatırımcıların öncelikle varlıklarını korumaya odaklanması gerekiyor." dedi.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatının yaklaşık 89 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, savaş sonrası petrol fiyatlarında düşüş olabileceğini öngördüklerini söyledi. Memiş, "Savaş bittikten sonra petrol fiyatlarında tekrar 80 dolar hatta 70 doların altına sarkmalar yaşanabilir." diye konuştu.

BORSADA KADEMELİ ALIM ZAMANI MI?

Memiş, BIST 100 endeksinin kısa vadede yatırımcılar için fırsat oluşturduğunu belirtti.

"Borsa, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat verdi." diyen Memiş, endeksin 12.450 puana kadar gerilediğini, ardından tepki alımlarıyla 12.973 puan seviyesine yükseldiğini ifade etti.

Memiş, "Borsa İstanbul için 12.500–13.000 puan aralığında kademeli alım yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.