BEN DE BU KADAR DÜŞÜŞ BEKLEMİYORDUM

Ons altında uzun süredir takip edilen 3 bin 880 dolar desteği aşağı yönlü kırıldığını belirten İslam Memiş, kısa vadede satış baskısının sürebileceğini söyledi. Ancak orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu dile getirdi.

Ocak ayında altının 5.600 dolar seviyesine yükselmesinin teknik ve mantığa aykırı olduğunu söyleyen İslam Memiş, ABD-İran savaşıyla yaşanan manipülasyona işaret etti. İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ben yıl içinde aşağı yönlü bir baskılanma olacağını, tekrar bu fiyatların kalıcı olmayacağını sık sık ifade etmiştim. Nihayetinde 5.600 dolar seviyesi savaş manipülasyonu ile birlikte o düşüş trendini tekrar başlatmış oldu. Altın vuruştan bahsetmiştim yıl içinde; bu sefer aşağı yönlü bir altın vuruş yapacaklarını ifade etmiştim. 5.600 dolar seviyesinden 3.880 dolar seviyesine kadar geriledi, bu altın vuruşu gerçekleştirdi. Ancak tekrar 3.880 dolar seviyesinin altında bir rakam bekliyor muydum? Şahsen beklemiyordum, benim de beklentimin aşağısında bir rakam var. Tekrar 3.650 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim."