Gram altın yatırımcısına açık uyarı: İslam Memiş, tarih ve rakam verdi
Altın fiyatları Fed faiz artışı beklentileriyle büyük bir çöküntü yaşıyor. Ons altın yüzde 3'ten fazla düşüş yaşarken, gram altın ise 2013'ten bu yana ilk kez yıllık bazda kayba yöneldi. 5 bin TL'li rakamlara geri dönen gram altın için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken analiz geldi. Uzman isim yatırımcıları paniğe karşı uyararak, tarih ve rakam verdi.
Giriş Tarihi: 20.11.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 10:21