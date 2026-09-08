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Gram altın yeniden atakta! Zayıf dolar yükselişi tetikledi: İşte çeyrek, yarım tam altın fiyatları
Gram altın yeniden atakta! Zayıf dolar yükselişi tetikledi: İşte çeyrek, yarım tam altın fiyatları
Altın fiyatları, ABD'den gelecek kritik veriler öncesinde zayıflayan doların etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4.430 dolara çıkarken, gram altın ise 6.900 TL seviyesine dayandı. Peki çeyrek, yarım tam altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 09:14