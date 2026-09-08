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Gram altın yeniden atakta! Zayıf dolar yükselişi tetikledi: İşte çeyrek, yarım tam altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD'den gelecek kritik veriler öncesinde zayıflayan doların etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4.430 dolara çıkarken, gram altın ise 6.900 TL seviyesine dayandı. Peki çeyrek, yarım tam altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 09:14
Gram altın yeniden atakta! Zayıf dolar yükselişi tetikledi: İşte çeyrek, yarım tam altın fiyatları

Güçlü ABD istihdam verisinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkilemesiyle düşüşe geçen altın fiyatları ABD dolarındaki gerilemenin etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

Gram altın yeniden atakta! Zayıf dolar yükselişi tetikledi: İşte çeyrek, yarım tam altın fiyatları

DOLARDAKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

Dolar endeskinin yüzde 0,4 gerilemesiyle spot altın yüzde 0,6 artışla ons başına 4.429,89 dolara çıkarken, ABD altın vadeli kontratları aralık tesliminde 4.475,10 dolarda yatay seyretti.

Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston, altındaki hareketi değerlendirerek, "Altın hâlâ alıcılar ve satıcılar arasındaki mücadelede sıkışmış durumda. Tarafların hiçbiri kalıcı ve istikrarlı bir yön hareketi yaratacak kadar güçlü bir inanç ortaya koyamıyor" dedi.

Gram altın yeniden atakta! Zayıf dolar yükselişi tetikledi: İşte çeyrek, yarım tam altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki hareketle gram altın 6.923 TL seviyesine kadar yükseldi. Altının gramı yeni günde yüzde 0,20'lik yükseliş ile 6878 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.

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Gram altın yeniden atakta! Zayıf dolar yükselişi tetikledi: İşte çeyrek, yarım tam altın fiyatları

Çeyrek 11.246 TL'den, yarım altın 22.445 TL'den, cumhuriyet altını ise 45.842 TL'den satılıyor.

Gram altın yeniden atakta! Zayıf dolar yükselişi tetikledi: İşte çeyrek, yarım tam altın fiyatları

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü. Spot gümüş yüzde 1 artışla ons başına 66,78 dolara çıkarken, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.834 dolara ulaştı. Paladyum ise yüzde 1 artışla 1.402,87 dolara yükseldi.

Gram altın yeniden atakta! Zayıf dolar yükselişi tetikledi: İşte çeyrek, yarım tam altın fiyatları

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımına ilişkin beklentileri şekillendirebilecek enflasyon verileri bulunuyor.

ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin perşembe, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ise cuma günü açıklanması bekleniyor. CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Fed'in gelecek haftaki politika toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 60 olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltma eğiliminde.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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