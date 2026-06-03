Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|6.606,28
|6.607,18
|-0,37%
|08:20
|Çeyrek Altın
|10.762,00
|10.850,00
|-0,38%
|08:20
|Yarım Altın
|21.538,00
|21.679,00
|-0,38%
|08:20
|Tam Altın
|42.937,00
|43.252,00
|-0,38%
|08:20
|Cumhuriyet Altını
|44.164,00
|44.836,00
|1,36%
|17:01
|Ata Altın
|44.007,00
|44.347,00
|-0,38%
|08:20
|Ons Altın
|4.464,96
|4.465,54
|-0,54%
|08:34
|Has Altın
|6.606,39
|6.607,34
|-0,37%
|08:19
|22 Ayar Bilezik
|6.006,52
|6.281,16
|-0,38%
|08:20
|18 Ayar Altın
|4.861,04
|4.866,53
|0%
|16:57
|14 Ayar Altın
|3.607,54
|4.811,31
|-0,34%
|08:20
|Gremse Altın
|106.543,36
|108.996,88
|1,35%
|16:57
|İkibuçuk Altın
|106.543,36
|108.263,57
|1,35%
|16:57
|Beşli Altın
|215.750,30
|219.993,71
|1,35%
|16:57
|0.25 Gram Altın
|1.651,57
|1.651,79
|-0,37%
|08:20
|0.50 Gram Altın
|3.303,14
|3.303,59
|-0,37%
|08:20
|Altın Kg (Dolar)
|143.060,00
|143.079,00
|-0,39%
|08:20
|Altın Kg (Euro)
|124.039,00
|124.109,00
|0,89%
|17:01
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|Has Altın
|6.589,93
|6.622,32
|-1,37%
|Ons Altın
|4.463,10
|4.463,60
|-3,33%
|USD/KG
|142.840
|143.290
|-3,39%
|EUR/KG
|123.000
|123.670
|-2,65%
|22 Ayar
|5.994,84
|6.271,21
|-1,38%
|Gram Altın
|6.556,98
|6.642,19
|-1,37%
|Altın/Gümüş Oranı
|58,03
|62,32
|-0,84%
|Yeni Çeyrek
|10.742
|10.832
|-1,68%
|Eski Çeyrek
|10.663
|10.766
|-1,55%
|Yeni Yarım
|21.496
|21.645
|-1,77%
|Eski Yarım
|21.121
|21.301
|-1,83%
|Yeni Tam
|42.854
|43.184
|-1,55%
|Eski Tam
|42.373
|42.641
|-1,43%
|Yeni Ata
|43.922
|44.277
|-1,48%
|Eski Ata
|43.724
|43.992
|-1,45%
|Yeni Beşli (Ata5)
|218.786
|221.898
|-2,82%
|Eski Beşli (Ata5)
|218.127
|220.242
|-1,82%
|Yeni Gremse
|106.757
|107.994
|-1,97%
|Eski Gremse
|105.966
|106.802
|-1,55%
|14 Ayar
|3.600,36
|4.804,51
|-1,23%
|Gümüş TL
|105,526
|113,182
|+0,88%
|Gümüş Ons
|74,51
|74,55
|-1,22%
|Gümüş USD
|2.299,10
|2.461,20
|-1,18%
|Platin Ons
|1.928,20
|1.931,60
|-3,21%
|Paladyum Ons
|1.362,50
|1.366,70
|-11,71%
|Platin/USD
|56.990
|62.100
|-3,21%
|Paladyum/USD
|33.800
|43.940
|-11,71%