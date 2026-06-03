Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Değerli metallerde gözler ABD'den gelecek kritik verilere çevrildi. Salı günü açıklanan veriler, ABD'de iş ilanlarının Nisan ayında beklenmedik şekilde yükseldiğini ortaya koyarken, bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Bugün ise ADP istihdam raporu, ISM hizmet sektörü anketi ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek.

Söz konusu veriler, Cuma günü yayımlanacak ve piyasalar açısından kritik önemde olan tarım dışı istihdam raporu öncesinde açıklanacak.

Piyasalarda şu an için Fed'in Haziran toplantısında faizleri sabit bırakacağı beklentisi öne çıkıyor. Ancak yatırımcılar, yıl içinde yeni bir faiz artırımı ihtimalini de fiyatlamayı sürdürüyor. Yüksek faiz oranları ise getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor; çünkü faizler yükseldikçe altın gibi varlıkları elde tutmanın fırsat maliyeti artıyor.