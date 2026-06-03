Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Ons altın 4.500 doların altına sarkarken, ons gümüş ise 75 doların altında işlem görüyor. Gram altın ve gümüşte de küresel piyasaların etkisiyle kayıplar yaşanıyor. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 09:46
Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

Altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 3 Haziran 2026 Çarşamba günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. Değerli metaller yükselen petrol ve faiz endişeleriyle gerilmeye devam ediyor.

Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT GERİLME

Altın fiyatları İran ve ABD'nin görüşmeleri askıya alması gerilmeye bugün de devam ediyor. Petrol fiyatlarının yeniden 100 dolara dayanması ve faiz endişelerinin tırmanmasıyla ons altın yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.476,50 dolara geriledi. Ons gümüş ise 75 doların altına sarktı

Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Değerli metallerde gözler ABD'den gelecek kritik verilere çevrildi. Salı günü açıklanan veriler, ABD'de iş ilanlarının Nisan ayında beklenmedik şekilde yükseldiğini ortaya koyarken, bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Bugün ise ADP istihdam raporu, ISM hizmet sektörü anketi ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek.

Söz konusu veriler, Cuma günü yayımlanacak ve piyasalar açısından kritik önemde olan tarım dışı istihdam raporu öncesinde açıklanacak.

Piyasalarda şu an için Fed'in Haziran toplantısında faizleri sabit bırakacağı beklentisi öne çıkıyor. Ancak yatırımcılar, yıl içinde yeni bir faiz artırımı ihtimalini de fiyatlamayı sürdürüyor. Yüksek faiz oranları ise getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor; çünkü faizler yükseldikçe altın gibi varlıkları elde tutmanın fırsat maliyeti artıyor.

Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki hareketlilik ile gram altın da aşağı yönlü baskı sürüyor. Bayram haftasında 6.700 TL'yi aşan sarı metal yeni günde yüzde 0.5 düşüş ile 6.600 TL'nin altında işlem görüyor. Haftalık kayıp ise yüzde 1,77 civarında.

Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta 127 TL seviyesindeki gram gümüş ise 110 TL'ye geriledi.

Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.606,28 6.607,18 -0,37% 08:20
Çeyrek Altın 10.762,00 10.850,00 -0,38% 08:20
Yarım Altın 21.538,00 21.679,00 -0,38% 08:20
Tam Altın 42.937,00 43.252,00 -0,38% 08:20
Cumhuriyet Altını 44.164,00 44.836,00 1,36% 17:01
Ata Altın 44.007,00 44.347,00 -0,38% 08:20
Ons Altın 4.464,96 4.465,54 -0,54% 08:34
Has Altın 6.606,39 6.607,34 -0,37% 08:19
22 Ayar Bilezik 6.006,52 6.281,16 -0,38% 08:20
18 Ayar Altın 4.861,04 4.866,53 0% 16:57
14 Ayar Altın 3.607,54 4.811,31 -0,34% 08:20
Gremse Altın 106.543,36 108.996,88 1,35% 16:57
İkibuçuk Altın 106.543,36 108.263,57 1,35% 16:57
Beşli Altın 215.750,30 219.993,71 1,35% 16:57
0.25 Gram Altın 1.651,57 1.651,79 -0,37% 08:20
0.50 Gram Altın 3.303,14 3.303,59 -0,37% 08:20
Altın Kg (Dolar) 143.060,00 143.079,00 -0,39% 08:20
Altın Kg (Euro) 124.039,00 124.109,00 0,89% 17:01
Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan baskı fiziki tarafa da sürüyor. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 6.643 TL'ye kadar geriledi.

Çeyrek altın 10.833 TL'ye, yarım altın 21.644 TL'ye, tam altın ise 43,183 TL'ye düştü.

Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.589,93 6.622,32 -1,37%
Ons Altın 4.463,10 4.463,60 -3,33%
USD/KG 142.840 143.290 -3,39%
EUR/KG 123.000 123.670 -2,65%
22 Ayar 5.994,84 6.271,21 -1,38%
Gram Altın 6.556,98 6.642,19 -1,37%
Altın/Gümüş Oranı 58,03 62,32 -0,84%
Yeni Çeyrek 10.742 10.832 -1,68%
Eski Çeyrek 10.663 10.766 -1,55%
Yeni Yarım 21.496 21.645 -1,77%
Eski Yarım 21.121 21.301 -1,83%
Yeni Tam 42.854 43.184 -1,55%
Eski Tam 42.373 42.641 -1,43%
Yeni Ata 43.922 44.277 -1,48%
Eski Ata 43.724 43.992 -1,45%
Yeni Beşli (Ata5) 218.786 221.898 -2,82%
Eski Beşli (Ata5) 218.127 220.242 -1,82%
Yeni Gremse 106.757 107.994 -1,97%
Eski Gremse 105.966 106.802 -1,55%
14 Ayar 3.600,36 4.804,51 -1,23%
Gümüş TL 105,526 113,182 +0,88%
Gümüş Ons 74,51 74,55 -1,22%
Gümüş USD 2.299,10 2.461,20 -1,18%
Platin Ons 1.928,20 1.931,60 -3,21%
Paladyum Ons 1.362,50 1.366,70 -11,71%
Platin/USD 56.990 62.100 -3,21%
Paladyum/USD 33.800 43.940 -11,71%
Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kritik seviyeleri açıkladı.

Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4.518 dolar seviyesi var; 4.400-4.800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın da ons altını takip ediyor; aşağıda 6.600 TL, yukarıda 7.000 TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir: 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım." ifadelerini kullanıyor.

Gram altın yön değiştirdi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?

Gram altın bugün kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #ALTIN FİYATLARI #GÜMÜŞ FİYATLARI