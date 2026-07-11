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Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve FED faiz artışı sinyalleriyle düşen altın fiyatları bu hafta yatırımcısına kaybettirdi. Altın fiyatları son işlem günü yükselişe geçse de haftayı yüzde 1'e yakın kayıpla tamamladı. Gümüş piyasasında da benzer tablo yaşanırken, gözler gelecek hafta yaşanacak gelişmelere çevrildi. İşte piyasalarda haftanın tablosu...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 10:25
Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

Piyasalar bu hafta ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditleri ve FED tutanaklarında şahin tondaki mesajlarla dalgalandı. Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş riski nedeniyle altın başta olmak üzere değerli metaller ile para piyasasında düşüşlere yol açtı.

Borsa İstanbul ve altın yatırımcısına kaybettirirken, dolar ve avro haftayı yükselişle tamamladı. Yatırım fonları ile emeklilik fonlarında da değer kaybı görülürken, kıymetli maden fonları en fazla kazandıran fon kategorisi oldu.

Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

ALTIN DİRENSE DE KAYIPTAN KAÇAMADI

Geçen haftayı, 1 ayın ardından yüzde 2'yi aşkın bir yükseliş ile tamamlayan ons altın bu hafta ABD-İran arasında çatışmaların yeniden tırmanmasının ardından 4.026 dolara kadar geriledi. Haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 artışla ons başına 4.136 dolara yükselen ons haftayı yüzde 1,31 düşüş ile 4.121 dolardan tamamladı.

Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın güresel piyasalardaki yeniden savaş baskısıyla 6.059 TL'ye kadar geriledi. 6.200 TL'nin üzerinde toparlayan gram altın haftayı yüzde 0,96 düşüş ile 6.222 TL'den kapattı.

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Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

GÜMÜŞ KRİTİK EŞİKTE

Savaş baskısına karşı toparlanmaya çalışan gümüşte kayıp daha derin oldu. Ons gümüş haftayı yüzde 4'ten fazla kayıpla kritik 60 dolar eşiğinin hemen altında tamamladı.

Gram gümüş ise yüzde 3,73 azalış ile 90 TL'nin üzerinde haftayı sonlandırdı.

Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kuyumcularda hafta içinde 6.124 TL'ye kadar gerileyen gram altın haftanın son işlem gününde 6.273 TL seviyesine kadar yükseldi.

Haftaya 6.334 TL'den başlayan gram altın son gündeki yükselişe rağmen haftayı yüzde 1,43 kayıpla tamamlamaktan kaçamadı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,90 düşüşle 40 bin 590 liraya indi.

Geçen hafta sonunda 10 bin 497 lira olan çeyrek altın, bu hafta yüzde 3,02 değer kaybederek 10 bin 180 liradan satıldı.

Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu
Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

DÖVİZ HAFTAYI YATAY SEYİRLE KAPATTI

Haftalık bazda ABD doları yüzde 0,39 değer kazanarak 46,9860 liraya, avro ise yüzde 0,23 yükselişle 53,6940 liraya çıktı.

Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

BORSA HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

BIST 100 endeksi hafta boyunca 14.053,48 ile 14.629,66 puan aralığında işlem gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 14.321,19 puandan tamamladı.

Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

FONLARDA KAYIP, KIYMETLİ MADEN FONLARI ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,61, emeklilik fonları ise yüzde 0,69 oranında değer kaybetti.

Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

Haftanın yatırım araçları performansı şu şekilde:

Yatırım Aracı Haftalık Değişim
BIST 100 -%0,67
Gram altın -%0,99
Cumhuriyet altını -%3,90
Çeyrek altın -%3,02
Dolar/TL +%0,39
Avro/TL +%0,23
Yatırım fonları -%0,61
Emeklilik fonları -%0,69
Kıymetli maden fonları +%1,20
Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

GÖZLER FED BAŞKANI'NDA

Piyasalarda gelecek hafta ABD enflasyon verisinin yanı sıra Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlar da yakından izlenecek.

Warsh'ın Kongre'deki ilk sunumunda özellikle iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmeleri ve temmuz ayı faiz kararı için hangi şartların oluşmasını beklediğine yönelik açıklamaları, piyasaların faiz beklentilerini şekillendirecek.

Warsh ayrıca 15 Temmuz'da Senato Bankacılık Komitesi'nde de milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #BORSA İSTANBUL