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Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu
Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu
ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve FED faiz artışı sinyalleriyle düşen altın fiyatları bu hafta yatırımcısına kaybettirdi. Altın fiyatları son işlem günü yükselişe geçse de haftayı yüzde 1'e yakın kayıpla tamamladı. Gümüş piyasasında da benzer tablo yaşanırken, gözler gelecek hafta yaşanacak gelişmelere çevrildi. İşte piyasalarda haftanın tablosu...
Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 10:25