Gram altın zarar yazdı! Çeyrek ve yarım altın da düştü... İşte altın fiyatlarında haftanın tablosu

Piyasalar bu hafta ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditleri ve FED tutanaklarında şahin tondaki mesajlarla dalgalandı. Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş riski nedeniyle altın başta olmak üzere değerli metaller ile para piyasasında düşüşlere yol açtı.

Borsa İstanbul ve altın yatırımcısına kaybettirirken, dolar ve avro haftayı yükselişle tamamladı. Yatırım fonları ile emeklilik fonlarında da değer kaybı görülürken, kıymetli maden fonları en fazla kazandıran fon kategorisi oldu.