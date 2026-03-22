Gram altında 10.100 TL vakti geldi mi? İslam Memiş ’altın vuruş’ için tarih ve rakam verdi

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN SERT DÜŞTÜ?

Fiyatlardaki gerilemenin temel nedenlerini Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı ve merkez bankalarının politikalarına bağlayan Memiş, süreci şöyle özetledi: "Hürmüz Boğazı kapatıldı ve dolayısıyla da Körfez ülkeleri nakit ihtiyacını gidermek için altın ve gümüş satmak zorunda kaldılar".

Ayrıca merkez bankalarının enflasyon riskine karşı tutum değiştirdiğini belirterek, "Merkez bankalarının faiz artırma ihtimali güçlenmeye devam edecek ve piyasalarda bu durum daha fazla konuşulmaya başlanacak" dedi.