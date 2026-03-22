Gram altında 10.100 TL vakti geldi mi? İslam Memiş 'altın vuruş' için tarih ve rakam verdi

Altın fiyatları bir kez daha şok bir düşüş yaşıyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların piyasaları etkilemesiyle birlikte sarı metal 4.500 doların, gram altın ise 6.500 TL'nin altına düştü. Kapalıçarşı'da dahi kayıp yüzde 7.50'yi aştı. Altın fiyatlarında düşüşün sürüp sürmeyeceği merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar geldi. Gram altında 10.100 TL'lik altın vuruş bekleyen İslam Memiş, yatırımcıların yapması gereken tek şeyi açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.03.2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 15:19
ABD/İsrail - İran savaşıyla düşüşe geçen altın fiyatları, Fed'in faiz kararıyla büyük şok yaşadı. Ons altın 25 Ocak'ta aştığı 5.000 dolar seviyesinin altına gerileyerek 4.500 doların altına kadar düştü. Gram altın ise 6.500 TL'nin altına düştü. Kapalıçarşı'da dahi kayıp yüzde 10'a yaklaştı.

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 10.100 TL'lik rekora işaret ederek daha önce açıkladığı 'altın vuruş' zamanı için önemli açıklamalar yaptı.

"HER AY SERT DALGALANMAYA HAZIR OLUN"

Piyasalarda finansal okuryazarlığın ve psikoloji yönetiminin hayati önem taşıdığı bir süreçten geçildiğini belirten İslam Memiş, 2026 yılına dair öngörülerini şu sözlerle paylaştı: "2026 yılı genel itibariyle bir manipülasyon yılı. 2026 yılının sonuna kadar her ay bütün yatırım araçlarında sert dalgalanmalara hazır olun". Bu süreçte yatırımcıların soğukkanlılığını koruması gerektiğini ifade eden Memiş, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

'ALTIN VURUŞ' ZAMANI GELDİ Mİ?

Piyasalarda yaşanan sert düşüşlerin beklenen büyük kırılma olmadığını ifade eden Memiş, rakam vererek şu açıklamayı yaptı:

"Bu sert düşüşler benim beklediğim altın vuruş mu? Hayır, benim beklediğim altın vuruş 5.880-6.000 dolar seviyesindedir, oraya daha var."

GRAM ALTINDA 10.100 TL'LİK REKOR BEKLENTİSİ

Gram altın tarafında yıllık bazdaki beklentisinin değişmediğini belirten uzman, "Gram altın tarafında 10.100 lira seviyesini yıllık bazda bekliyorum ve bu öngörümde herhangi bir revize yok" diyerek uzun vadeli yükseliş trendinin sürdüğünü ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN SERT DÜŞTÜ?

Fiyatlardaki gerilemenin temel nedenlerini Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı ve merkez bankalarının politikalarına bağlayan Memiş, süreci şöyle özetledi: "Hürmüz Boğazı kapatıldı ve dolayısıyla da Körfez ülkeleri nakit ihtiyacını gidermek için altın ve gümüş satmak zorunda kaldılar".

Ayrıca merkez bankalarının enflasyon riskine karşı tutum değiştirdiğini belirterek, "Merkez bankalarının faiz artırma ihtimali güçlenmeye devam edecek ve piyasalarda bu durum daha fazla konuşulmaya başlanacak" dedi.

GÜMÜŞ VE BORSA'DA KADEMELİ ALIM FIRSATI

Gümüş ve borsa tarafındaki beklentilerini de paylaşan Memiş, "2026 yılı borsanın yılı ve Bitcoin'in yılı" diyerek Borsa İstanbul için 12.000-13.000 puan aralığının kademeli alım fırsatı olduğunu belirtti.

Gümüş için ise, "2026 yılında bizim liderimiz, şampiyonumuz gümüş değildi; yine aynı yerde durmaya devam ediyorum" derken, gram gümüşte 100 lira altındaki rakamların kalıcı olmayacağını mütalaa ettiğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel ekonomiyi "hiperenflasyon ve stagflasyon sürecine" sokabileceği uyarısında bulundu

YATIRIMCILARIN YAPMASI GEREKEN TEK ŞEY

İslam Memiş, dalgalı piyasada yatırımcıların hayatta kalabilmesi için izlemesi gereken stratejiyi net bir dille ifade etti:

"Yatırımcının yapması gereken tek bir şey varsa o da uzun vadeli plan yapacak; birikimleri, varlıkları üzerinden al-sat yapmayacak, kredili işlemlerden, kaldıraçlı işlemlerden uzak duracak".

Her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu savunan Memiş, özellikle altın borcu olanların veya düğün yapacakların 7.000 lira altındaki seviyeleri değerlendirmesi gerektiğini belirtti.