Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

Altın ve gümüş fiyatları, yükselen petrol ve güçlenen doların baskısıyla sert düşüşe devam ediyor. Ons altın 4540 doların altına, ons gümüş ise 76 dolara geriledi. Gram altın ve gümüş de düşüşten payını aldı. Sert dalgalanan altın ve gümüş için İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar geldi. Gram altında al-topla taktiğini açıklayan İslam Memiş, rekor için 3 tarihe işaret etti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 14:54
Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

Petrol ve doların Mart ayından bu yana en uzun kazanç serisine imza atmasıyla altın ve gümüş sert düşüşüne devam ediyor. Ons altın 4540 doların altına, ons gümüş ise 76 dolara geriledi. Gram altın ise 6.645 TL'ye düştü.

Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

ABD-İran gerilimi ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde dalgalı bir seyir izleyenh altın ve gümüş için Finans analisti İslam Memiş, dikkat çeken uyarılar yaptı.

Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

Yaşanan geri çekilmelerin kalıcı olmadığını belirterek yatırımcılar için stratejik yol haritasını açıklayan Memiş, özellikle değerli metallerdeki baskılanmanın bir "alım fırsatı" olduğunu vurgulayarak piyasalardaki manipülasyon riskine dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

ALTINDA "AL-TOPLA" SÜRECİ VE KRİTİK SEVİYELER

Kişisel Youtube kanalı üzerinden analizde bulunan İslam Memiş, ons altın tarafında negatif görünümün devam ettiğini ancak bu durumun orta vadeli hedefleri değiştirmediğini belirtti. Gram altın yatırımcısının miktar odaklı hareket etmesi gerektiğini ifade eden Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

"Uluslararası piyasalarda ons altın 4.540 dolar seviyesinden açılış yaptı. Negatif görünüm ve belirsizlikler devam ediyor. Ons altında 4.480 doları destek, 4.780 doları direnç seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğim. 4.500 doların altındaki rakamları alım fırsatı olarak okuyoruz. Gram altın TL fiyatı 6.698 lira seviyesinde. 6.650 - 6.850 lira aralığını takip edeceğiz. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz; 'al-topla' sürecindeyiz.

Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

Düğün sezonunda Temmuz, Ağustos aylarında gram altın TL fiyatının tekrar 8.000 TL seviyesinin üzerinde yerleşmeler olabilir. Ons altın tarafında tekrar bir anlaşma haberi gelirse yukarı yönlü hareketler kaçınılmaz olur. Şu andaki baskılanma süreci devam ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Aslında bu da borcu olanlara, düğün yapacaklara bir noktada fırsat vermiş oluyor.

Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN FIRSAT KAPIDA

Gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, mart ve nisan aylarını kaçıran yatırımcılar için gümüşün hâlâ cazip seviyelerde olduğunu ifade etti. Gümüşün gram ve ons fiyatına dair öngörülerini şöyle paylaştı:

Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

"Gümüşün ons fiyatı 76 dolar seviyesinde. 74 doları destek, 78 doları direnç olarak takip edeceğiz. Gram tarafında 111 lira seviyesi var; 108 lira güçlü bir destek, 115-117 lira ise direnç konumunda olmaya devam edecek. Gümüşün hâlâ ucuz olduğunu söyleyebilirim. Gümüş tekrar hızlı bir şekilde yıl içinde yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir"

Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Haftalık görünümü "satıcılı, gergin ve kaygılı" olarak tanımlayan ünlü analist, küresel güçlerin piyasaları manipüle ettiğini savundu. 19 Mayıs resmi tatili nedeniyle bankaların kapalı olacağını hatırlatan Memiş, nakit ihtiyacı olanları uyardı:

Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi

"Piyasaları bilerek ve isteyerek manipüle etmeye devam ediyorlar; sert dalgalanmalara hazır olmakta fayda var. Biz fiyat değil miktara odaklanmaya devam ediyoruz. 'Al-topla' yani petrol ve dolar karşısındaki bütün varlıkları toplama zamanı olduğu için yılın ikinci yarısına ilişkin beklentimiz pozitif yönde. Yarın 19 Mayıs (bugün) resmi tatil dolayısıyla borsalar ve resmi kurumlar kapalı olacak. Nakit ihtiyacı olan arkadaşlarımızın tedbirini önceden alması gerekir"

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSLAM MEMİŞ #GRAM ALTIN