Gram altında al-topla taktiği! İslam Memiş rekor için 3 tarih verdi
Altın ve gümüş fiyatları, yükselen petrol ve güçlenen doların baskısıyla sert düşüşe devam ediyor. Ons altın 4540 doların altına, ons gümüş ise 76 dolara geriledi. Gram altın ve gümüş de düşüşten payını aldı. Sert dalgalanan altın ve gümüş için İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar geldi. Gram altında al-topla taktiğini açıklayan İslam Memiş, rekor için 3 tarihe işaret etti.
Giriş Tarihi: 19.05.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 14:54