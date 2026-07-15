Gram altında "büyük düşüş" kapıda mı? Ezber bozan tahmin: "3.500 doları çok hızlı görebiliriz"

"YUKARI YÖNLÜ TEPKİLER SINIRLI KALIYOR"

Altın fiyatlarındaki genel eğilimin bir düşüş trendi olduğunu ifade eden Üzeyir Doğan, "Altının 5.600 dolar zirvesinden sonraki düşüşler ve çıkışlarına bakarsak, çıkışlarda hep tepe bir öncekinin altında gerçekleşerek geliyor" dedi.

Kritik eşiklere dikkat çeken Doğan, "Ben açık söylemek gerekirse risklerin hala aşağı yönlü olduğu kanaatindeyim; yukarı yönlü tepkiler sınırlı kalıyor. Önümüzdeki günlerde 4.000 dolar altı, 3.900 dolar altı kapanışlarda belki bir 3.500'ü çok hızlı bile görebiliriz" şeklinde konuştu.