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Gram altında "büyük düşüş" kapıda mı? Ezber bozan tahmin: "3.500 doları çok hızlı görebiliriz"
Gram altında "büyük düşüş" kapıda mı? Ezber bozan tahmin: "3.500 doları çok hızlı görebiliriz"
Küresel piyasalarda sert bir şekilde dalgalanmaya devam eden altın fiyatları yatırımcıların beklediği atağı henüz gerçekleştiremedi. A Para'ya konuşan Ekonomist Üzeyir Doğan'dan piyasaları sarsacak açıklamalar geldi. Doğan, mevcut fiyatların hâlâ çok yüksek olduğunu savunarak, altın fiyatlarında "büyük düşüşe" işaret etti.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 10:12