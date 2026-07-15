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Gram altında "büyük düşüş" kapıda mı? Ezber bozan tahmin: "3.500 doları çok hızlı görebiliriz"

Küresel piyasalarda sert bir şekilde dalgalanmaya devam eden altın fiyatları yatırımcıların beklediği atağı henüz gerçekleştiremedi. A Para'ya konuşan Ekonomist Üzeyir Doğan'dan piyasaları sarsacak açıklamalar geldi. Doğan, mevcut fiyatların hâlâ çok yüksek olduğunu savunarak, altın fiyatlarında "büyük düşüşe" işaret etti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 10:12
Gram altında büyük düşüş kapıda mı? Ezber bozan tahmin: 3.500 doları çok hızlı görebiliriz

Ons altın, zirve seviyelerinden yaklaşık 1.600 dolar aşağı sarkarak 4 bin dolar sınırını test ederken, piyasalarda "düşüş bitti mi?" sorusu tartışılmaya devam ediyor. Beklentilerin altında kalan ABD TÜFE verisinin arından yükselişe geçen ons altın, daha sonra yatırımcıların enflasyon endişeleriyle yeniden sert bir şekilde düştü. Jeopolitik risklere rağmen bir türlü beklenen yükselişi sergileyemeyen altın fiyatları için Ekonomist Üzeyir Doğan'dan ezber bozan analiz geldi.

Gram altında büyük düşüş kapıda mı? Ezber bozan tahmin: 3.500 doları çok hızlı görebiliriz

A Para ekranlarında güncel durumu analiz eden Ekonomist Üzeyir Doğan, teknik grafiklerin ve küresel konjonktürün altın lehine olmadığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, ABD seçimlerinden faiz beklentilerine, maliyet analizlerinden iç piyasadaki getiri oranlarına kadar pek çok başlıkta yatırımcıyı uyardı.

Gram altında büyük düşüş kapıda mı? Ezber bozan tahmin: 3.500 doları çok hızlı görebiliriz

"YUKARI YÖNLÜ TEPKİLER SINIRLI KALIYOR"

Altın fiyatlarındaki genel eğilimin bir düşüş trendi olduğunu ifade eden Üzeyir Doğan, "Altının 5.600 dolar zirvesinden sonraki düşüşler ve çıkışlarına bakarsak, çıkışlarda hep tepe bir öncekinin altında gerçekleşerek geliyor" dedi.

Kritik eşiklere dikkat çeken Doğan, "Ben açık söylemek gerekirse risklerin hala aşağı yönlü olduğu kanaatindeyim; yukarı yönlü tepkiler sınırlı kalıyor. Önümüzdeki günlerde 4.000 dolar altı, 3.900 dolar altı kapanışlarda belki bir 3.500'ü çok hızlı bile görebiliriz" şeklinde konuştu.

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Gram altında büyük düşüş kapıda mı? Ezber bozan tahmin: 3.500 doları çok hızlı görebiliriz

TRUMP VE GÜÇLÜ DOLAR STRATEJİSİ EMTİAYI BASKILIYOR

ABD'deki seçim sürecinin ve Trump'ın ekonomi politikalarının doları güçlü tutacağını öngören Doğan, bu durumun altın fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini belirtti. Trump'ın seçimlere kadar doların değer kaybetmesine izin vermeyeceğini savunan Doğan, "Kasım seçimlerine kadar dolar güçlü kalmak zorunda ki hem enflasyonist etkisi ortadan kalksın... hem de Amerikan halkının alım gücünde bir iyileşme olmasını istiyor" dedi.

Gram altında büyük düşüş kapıda mı? Ezber bozan tahmin: 3.500 doları çok hızlı görebiliriz

Bu stratejinin emtia fiyatlarını baskılayacağını ifade eden ekonomist, "Bana kalırsa altının bu fiyatları bile pahalı. O nedenle risk halen aşağı yönlü" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altında büyük düşüş kapıda mı? Ezber bozan tahmin: 3.500 doları çok hızlı görebiliriz

2011'DE KAYBEDEN 13 YIL BEKLEDİ

Geçmiş yıllardan örnekler vererek yatırımcı psikolojisine değinen Doğan, altının her zaman kazandırmadığına dair 2011 örneğini hatırlattı. "Altın kaybettirmez diye bir algı var piyasada ama bu yanlış bir algı" diyen Doğan, 2011'deki zirveden sonra yatırımcının tekrar anlamlı bir kâr elde edebilmesi için 13 yıl beklediğini ifade etti.

Gram altında büyük düşüş kapıda mı? Ezber bozan tahmin: 3.500 doları çok hızlı görebiliriz

ALTERNATİF YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Alternatif yatırım araçlarına yönelmenin daha mantıklı olabileceğini belirten uzman isim, "İçeride Türk yatırımcı için altının bir yıl içerisinde yüzde 40'tan fazla gitmesi lazım ki... Hatta bana kalırsa yüzde 60 gitmesi lazım ki aldığınız riske değsin. Benim öyle bir beklentim yok. Daha stabil bir yatırımcı için yüzde 40'a yakın bir faiz getirisi var... Buraları değerlendirmek bana daha doğru geliyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Gram altında büyük düşüş kapıda mı? Ezber bozan tahmin: 3.500 doları çok hızlı görebiliriz

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Üzeyir Doğan'ın işaret ettiği ons altın seviyeleri baz alındığında gram altının ilk etapta 5 bin 893 TL'ye, daha sonra ise yaklaşık 5 bin 289 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN