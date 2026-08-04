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Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

Temmuz ayında 5 aylık trendini tersine çeviren altın fiyatları Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve ABD-İran hattındaki diplomatik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrediyor. Gözler bir yandan jeopolitik risklere bir yandan da ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Kritik veriler öncesinde yükseliş için dev bankalardan dikkat çeken tahminler geldi. İşte altın fiyatlarında son durum....

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.08.2026 07:56 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:17
Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ile Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri birlikte değerlendirmesiyle dalgalı bir görünüm sergiliyor.

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

ONS ALTINDA BASKI SÜRÜYOR

Temmuz ayında yüzde 1 yükseliş gerçekleştirerek son 5 aylık düşüş trendini tersine çeviren ons altında faiz artışı beklentilerinin etkisiyle yükselen dolar baskısı sürüyor. Sarı metal yeni haftada 4.050 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

Bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin vereceği sinyallere ilişkin beklentiyle yüzde 0,2 artışla ons başına 4.059,81 dolara yükseldi.

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Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

GÖZLER AÇIKLANACAK KRİTİK VERİLERDE

Piyasaların odağında, gün içinde açıklanacak JOLTS açık iş pozisyonları verisi ile çarşamba günü yayımlanacak ADP özel sektör istihdam raporu ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bulunuyor.

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dalgalanan yurt içi piyasalarda gram altın 6.100-6.200 TL bandında fiyatlanmaya devam ediyor.

Kapanışta 6.100 TL'li seviyelere gerileyen altının gramı yeni günde 0,25 yükseliş ile 6.213 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

Çeyrek altın 10.158 TL'den, yarım altın 20.315 TL'den Cumhuriyet (Tam altın) ise 41.251 TL'den satılıyor.

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Haziran ve temmuz boyunca görülen sert dalgalanan gümüş fiyatları kritik eşikte yatay seyrini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde 58 doların altına sarkan gümüş yeni günde sert yükselişe geçti. Beyaz metal yüzde 1'den fazla yükseliş ile 59 dolara yakın seyrediyor.

Gram gümüş ise yüzde 1'den fazla yükseliş ile 90 TL'yi aştı.

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

FED BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Piyasalarda Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor. ABD tahvil faizlerindeki gerileme altını desteklerken, yatırımcılar faiz indirimlerine ilişkin yeni sinyalleri yakından takip ediyor.

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Samantha Dart, Fed toplantısının ardından altın için görünümün bir miktar iyileştiğini belirtti.

Dart, "Fed toplantısından sonra altını destekleyen ortam biraz daha güçlendi." dedi.

Faiz oranlarının yüksek kalmasının faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttığını belirten Dart, "Taktiksel açıdan henüz tamamen risklerden kurtulmuş değiliz." diye konuştu.

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

DEUTSCHE BANK'TAN 4.700 DOLAR TAHMİNİ

Deutsche Bank, müşterileriyle paylaştığı analiz notunda altının halen "patlayıcı fiyat davranışı" olarak tanımlanan yükseliş döneminde bulunduğunu belirtti. Banka, yaptığı modellemelerde yıl sonu için ons altının gerçeğe uygun değerini yaklaşık 4.700 dolar olarak hesapladı. Buna karşın dördüncü çeyrek için daha önce açıkladığı hedef fiyatını değiştirmedi.

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

ÜÇ FARKLI SENARYO MASAYA YATIRILDI

Araştırma analisti Michael Hsueh liderliğinde hazırlanan çalışmada altının geleceğine ilişkin üç farklı senaryo değerlendirildi.

İlk analizde altının diğer emtialarla uzun vadeli fiyat ilişkisi incelendi ve ons altında 2.600 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimalinin bulunduğu ortaya konuldu.

İkinci modelde ise altının hem yukarı hem de aşağı yönlü hareket alanının sınırlı olduğu, ons fiyatında yaklaşık 3.900 dolar seviyesinin dip bölgesi olabileceği değerlendirildi.

Üçüncü ve en kapsamlı modelde ise resmi sektör talebi ile reel faiz etkileri dikkate alınarak yıl sonu için yaklaşık 4.700 dolarlık ons altın değeri hesaplandı.

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

Deutsche Bank'ın analizine göre, yıl sonunda ons altının 4.700 dolara yükselmesi ve dolar/TL kurunun yaklaşık 47,4 seviyesinde kalması halinde gram altının 7.150-7.200 TL bandına ulaşabileceği öngörülüyor.

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'ye göre , yatırım talebinin yeniden güç kazanması ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi halinde ons altının 2026'nın ikinci yarısından itibaren yukarı yönlü hareket edebilecek.

Bankanın ons altın için tahminleri şu şekilde:

Eylül 2026: 4.400 dolar
Aralık 2026: 4.600 dolar
Mart 2027: 5.000 dolar
Haziran 2027: 5.200 dolar

Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

CİTİ'DEN YIL SONU TAHMİNİ

Altında yükseliş beklentisini koruyan bir diğer küresel banka ise Citi oldu. Banka, yayımladığı son analiz notunda altın fiyatları için kısa ve orta vadeyi kapsayan üç aşamalı bir senaryo ortaya koydu.

Citi, önümüzdeki bir aylık süreçte altın fiyatlarının yatay seyretmesini, hatta sınırlı bir geri çekilme yaşanmasını bekliyor. Ancak bankaya göre yılın son çeyreğinde görünüm tamamen değişebilir. Citi, bu dönemde güçlü bir rallinin başlamasıyla ons altının 4.500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Bankanın daha uzun vadeli tahmini ise dikkat çekti. Citi, gelecek yılın ilk yarısında ons altının 5.000 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #FED