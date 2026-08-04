Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi
Temmuz ayında 5 aylık trendini tersine çeviren altın fiyatları Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve ABD-İran hattındaki diplomatik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrediyor. Gözler bir yandan jeopolitik risklere bir yandan da ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Kritik veriler öncesinde yükseliş için dev bankalardan dikkat çeken tahminler geldi. İşte altın fiyatlarında son durum....
Giriş Tarihi: 04.08.2026 07:56
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:17