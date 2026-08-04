Gram altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler bu iki haberde, rekor için tarih verildi

CİTİ'DEN YIL SONU TAHMİNİ

Altında yükseliş beklentisini koruyan bir diğer küresel banka ise Citi oldu. Banka, yayımladığı son analiz notunda altın fiyatları için kısa ve orta vadeyi kapsayan üç aşamalı bir senaryo ortaya koydu.

Citi, önümüzdeki bir aylık süreçte altın fiyatlarının yatay seyretmesini, hatta sınırlı bir geri çekilme yaşanmasını bekliyor. Ancak bankaya göre yılın son çeyreğinde görünüm tamamen değişebilir. Citi, bu dönemde güçlü bir rallinin başlamasıyla ons altının 4.500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Bankanın daha uzun vadeli tahmini ise dikkat çekti. Citi, gelecek yılın ilk yarısında ons altının 5.000 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu.