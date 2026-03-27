Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Gram altında görülmemiş vurgun! 1.270 TL daha pahalı... Talep patladı, fırsatçılar sahneye çıktı
Vatandaşların 1 gram ve çeyrek altın talebi patlayınca fırsatçılar harekete geçti. Serbest piyasada 10.800 TL olan çeyrek altın bazı kuyumcularda 12.500 TL'den, onlineda ise 14 bin liradan satıldı. Satışı yasak olan yarım gramlar da piyasaya çıktı. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle yoğunlaşan tüketici talepleri üzerine Darphane'nin altın basımına hız vereceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 27.03.2026 06:24
Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 06:27