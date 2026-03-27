Gram altında görülmemiş vurgun! 1.270 TL daha pahalı... Talep patladı, fırsatçılar sahneye çıktı

Vatandaşların 1 gram ve çeyrek altın talebi patlayınca fırsatçılar harekete geçti. Serbest piyasada 10.800 TL olan çeyrek altın bazı kuyumcularda 12.500 TL'den, onlineda ise 14 bin liradan satıldı. Satışı yasak olan yarım gramlar da piyasaya çıktı. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle yoğunlaşan tüketici talepleri üzerine Darphane'nin altın basımına hız vereceği öğrenildi.

Betül ALAKENT
Giriş Tarihi: 27.03.2026 06:24 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 06:27
Altın fiyatlarında son bir aydır yaşanan gerileme piyasaları hareketlendirdi.

Özellikle Ramazan Bayramı'nın ardından altın fiyatlarında gelen sert düşüşle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın edince bazı fırsatçıların da iştahı kabardı.

Önce "Altın yok" diyen kuyumcular Darphane'nin randevu sistemi üzerinden aynı gün altın alabileceği açıklamasının ardından altınları piyasaya çıkardı ancak bu sefer de fiyatları fırlattı.

Bu dönemde en yüksek talep gram ve çeyrek altına gelince bu iki altın türüne bazı fırsatçılar yüzde 40'a varan oranlarda zam yaptı.

GRAM BAŞINA EN AZ 300 LİRA

Öyle ki serbest piyasada 10.800 TL olan yeni tarihli çeyrek altın kuyumcularda 12.500 TL, internet satışında ise 14.185 TL'ye kadar yükseldi.

Yine serbest piyasada 22 ayarı 6.300 TL, 24 ayarı ise 6.689 TL olan bir gram altının fiyatı bazı kuyumcularda 7.000-7.250 liraya kadar yükselirken bu fiyat internet satışında 7.570 lirayı aştı.

ONLİNE FIRSATÇILIK

Altında en büyük fiyat farkı online satışlarda gerçekleşti.

Öyle ki normalde yarım gram altın satışı yasakken online sitelerde yarım gram altının da satışı başladı.

24 ayarı serbest piyasada 6.689 TL olan, 0.5 gramı ise 3.300 TL olması gereken yarım gram altın online sitelerde 5.799 TL'den satışa sunuldu.

Bu yüksek fiyatlara rağmen vatandaşın altın talebi devam ederken kuyumcularda ise normal zamanların üç katı yoğunluk oluştu.

Böyle bir taleple hiç karşılaşmadıklarını belirten bir kuyumcu, "Normalin üç katı talep var" dedi.

Talebin daha çok gram ve çeyrek altına olduğunu anlatan bir başka kuyumcu ise, "5 ve 10 gramlıklarda sorun yok. Ancak onu alan daha az. İnsanlar çeyrek ya da bir gramlıktan 2-3 adet almak istiyor" şeklinde konuştu.

TALEBE YETİŞEMİYORUZ!
Bu talebe yetişmediklerini anlatan başka bir kuyumcu da, "Darphane altın basıyor ancak özellikle bir gram ve çeyreğe talep o kadar yüksek ki elimizdekiler yetişmiyor" ifadelerini kullandı.

Çeyreği 12.500 liradan satan başka bir kuyumcu ise, "Bu fiyat piyasanın üzerinde, vatandaş tepki vermiyor mu?" sorusuna da, "Bu iş arz-talep meselesi. Talep yükselir ve arz eksik kalırsa fiyat artar. Vatandaş fiyata bir şey demiyor, yeter ki bulabilsin" şeklinde yanıtladı.

ARACILAR PARÇA PARÇA VERİYOR
Bir başka kuyumcu ise bu yoğunluğun araya bayramın girmesinden kaynaklandığını anlattı. "Bayramda Darphane tatil yaptı, bayram sonrası ise altın fiyatı bir anda düştü ve talep patladı" diyen kuyumcu, süreci şöyle anlattı:

"Aralıksız altın basılsa dahi bu altını kuyumculara dağıtan aracılar talebe yetişemedi. Örneğin ben normalde günlük 50 adet gram altın alırken talep nedeniyle 200 adet istedim. Ürün az olunca bazı arkadaşlarımız maalesef bunu fırsatçılığa çevirdi ve fiyatı artırdı."

İNTERNETTEN ALTIN SATIŞI PATLADI
ALTIN fiyatlarında oynaklık internet satışlarını da patlattı. İnternetten altın satışı 23 Mart'ta normal dönemlere göre 12.5 kat artışı gösterirken, en çok 22 ayar altın bilezik satıldı.

23 ve 24 Mart tarihlerinde gerçekleşen bilezik satışları, mart ayı başındaki günlük ortalamaların 7 katına ulaştı.

23 Mart günü altın kategorisinde satılan 10 üründen 8'i doğrudan 22 ayar bilezik olarak kaydedildi. Yatırımcıların bir diğer yoğun tercihi ise gram altın ve çeyrek altın oldu. 1 gramlık külçe altınlar, gram altın kategorisindeki satışların yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu.

DARPHANE GECE GÜNDÜZ ALTIN BASACAK
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle yoğunlaşan tüketici talepleri üzerine Darphane Genel Müdür Yardımcısı Fatih ve Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız ile bir araya geldi.

Darphane yöneticileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Başkan Atayık, "Darphane kuyumculardan gelen talepleri karşılamak amacıyla randevu sistemini yeniden gözden geçirdi. Piyasanın altın ihtiyacını gidermek amacıyla vardiyalı ve hafta sonu çalışma sistemine geçecekler" dedi.