Gram altında görülmemiş vurgun! 1.270 TL daha pahalı... Talep patladı, fırsatçılar sahneye çıktı

ARACILAR PARÇA PARÇA VERİYOR

Bir başka kuyumcu ise bu yoğunluğun araya bayramın girmesinden kaynaklandığını anlattı. "Bayramda Darphane tatil yaptı, bayram sonrası ise altın fiyatı bir anda düştü ve talep patladı" diyen kuyumcu, süreci şöyle anlattı:

"Aralıksız altın basılsa dahi bu altını kuyumculara dağıtan aracılar talebe yetişemedi. Örneğin ben normalde günlük 50 adet gram altın alırken talep nedeniyle 200 adet istedim. Ürün az olunca bazı arkadaşlarımız maalesef bunu fırsatçılığa çevirdi ve fiyatı artırdı."