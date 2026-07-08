Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları

Ons altın, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının petrol fiyatlarını ve doları yükseltmesiyle Çarşamba günü yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

4.100 doların altına düşen ons altın daha sonra yüzde 1'i aşan bir yükseliş ile 4.125 dolar seviyesinde dengeldi.