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Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları
Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının petrol fiyatlarını ve doları yükseltmesiyle bir haftanın en düşük seviyesinden yükselişe geçti. 4.100 doların altını gören ons altın yüzde 1'i aşan bir yükseliş kaydederken, gram altın da 6.170 TL'li seviyelerden 6.200 TL'li seviyelere tekrar yükseldi. Gümüş fiyatlarında da benzer dalgalanma yaşanırken emtia piyasasında gözler FED tutanaklarına çevrildi. İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 08:45