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Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının petrol fiyatlarını ve doları yükseltmesiyle bir haftanın en düşük seviyesinden yükselişe geçti. 4.100 doların altını gören ons altın yüzde 1'i aşan bir yükseliş kaydederken, gram altın da 6.170 TL'li seviyelerden 6.200 TL'li seviyelere tekrar yükseldi. Gümüş fiyatlarında da benzer dalgalanma yaşanırken emtia piyasasında gözler FED tutanaklarına çevrildi. İşte altın fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 08:45
Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları

Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentiler ile sert düşüşe geçen altın fiyatları, beklentilerin zayıflamasıyla yükselişe geçti. Değerli metal, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh dönemindeki faiz politikasına ilişkin ipuçlarının yer alacağı tutanaklar öncesinde güçlü petrol ve dolar baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları

Ons altın, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının petrol fiyatlarını ve doları yükseltmesiyle Çarşamba günü yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

4.100 doların altına düşen ons altın daha sonra yüzde 1'i aşan bir yükseliş ile 4.125 dolar seviyesinde dengeldi.

Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın ise FED tutanakları öncesinde kritik 6.200 TL seviyesinin üzerinde denge arayışını sürdürüyor. Altını gramı açılışta ise 6.176 TL'ye kadar geriledi.

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Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatlarında da benzer dalgalanmalar yaşanıyor. Ons gümüş açılışta 60 doların altına sarktı, ardından ise kritik eşiğin üzerinde denge arayışına girdi. Gram gümüş ise 90 TL'nin altına sarktıktan sonra kritik eşiğin üzerinde tekrar toparlandı.

Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Kapalıçarşı piyasasında satılan fiziki gram altın yeni günde 6.252 TL'den işlem görüyor. Fiziki gram altın açılışta ise 6.200 TL eşiğine yaklaştı.

Çeyrek altın 10 bin 244 TL, yarım altın 20 bin 444 TL, tam altın ise 40 bin 727 TL seviyesinde satılıyor.

Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları

FED TUTANAKLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altın başta olmak üzere emtia piyasasını yakından ilgilendiren 16-17 Haziran tarihli Federal Open Market Committee (FOMC) toplantı tutanaklarını bugün yatırımcıların odağında. Tutanaklar bugün Türkiye saati (TSİ) ile saat 21.00'da yayımlanacak.

Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. Faiz artışı olasılığı Salı günkü yaklaşık yüzde 57 seviyesinden yüzde 67'nin üzerine çıktı.

Gram altında güçlü baskı! Dipten yeniden atağa geçti, gözler o saate... İşte güncel altın fiyatları

ALTIN VE GÜMÜŞTE DİP GÖRÜNDÜ MÜ?

Saxo Bank, altın piyasasındaki agresif satış (tasfiye) dalgasının yerini kademeli bir biriktirme ve konsolidasyon dönemine bıraktığını açıkladı.

Danimarka merkezli yatırım devi Saxo Bank'ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, yayımladığı son yatırımcı notunda, altın fiyatlarında kalıcı bir dip oluşumu sürecine girildiğini belirtti.

Hansen, "Sektör, agresif teklif alma aşamasından seçici bir şekilde biriktirme aşamasına geçti. Bir sonraki hamle, makro koşulların gevşemeye devam edip etmeyeceğine bağlı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN