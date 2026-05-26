Gram altında ibre terse döndü! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 26 Mayıs altın fiyatları

Barış umutlarıyla yükselişe geçen gram altın ve gümüş fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından düşüşe geçti. Ons altın 4.523 dolara geri çekilirken, ons gümüş ise 76 dolara indi. Gram altın ve gümüşte de düşüşler görüldü. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.05.2026 08:56
Altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 26 Mayıs 2026 Salı günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. Değerli metaller güçlü dolar ve petrol baskısıyla yön arayışına devam ediyor.

ALTINDA BARIŞ UMUTLARI RAFA KALKTI

Barış umutlarıyla yükselişe geçen altın fiyatları ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve bunun enflasyon ile faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırmasının ardından yükselişe geçti.

Ons altın yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.537,54 dolara indi.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki hareketlilik ile gram altın da düşüşe geçti. Sarı metal yeni günde yüzde 0.5 düşüş ile 6.683 TL'den başladı.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ons gümüş ise yüzde 2'ye yakın kayıpla 76.48 dolardan güne başladı. Gram gümüş ise yüzde 1,57 düşüş ile 112 TL'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.685,70 6.686,61 -0,46% 08:17
Çeyrek Altın 10.927,00 11.033,00 -0,47% 08:17
Yarım Altın 21.854,00 22.046,00 -0,47% 08:17
Tam Altın 43.594,00 43.984,00 -0,47% 08:17
Cumhuriyet Altını 44.756,00 45.432,00 1,56% 16:37
Ata Altın 44.714,00 45.097,00 -0,47% 08:17
Ons Altın 4.533,02 4.533,59 -0,85% 08:32
Has Altın 6.685,70 6.686,61 -0,46% 08:17
22 Ayar Bilezik 6.098,36 6.387,75 -0,47% 08:17
18 Ayar Altın 4.925,71 4.931,22 0% 16:31
14 Ayar Altın 3.664,07 4.884,25 -0,42% 08:17
Gremse Altın 107.960,80 110.445,89 1,57% 16:31
İkibuçuk Altın 107.960,80 109.702,82 1,57% 16:31
Beşli Altın 218.620,62 222.918,30 1,57% 16:31
0.25 Gram Altın 1.671,42 1.671,65 -0,46% 08:17
0.50 Gram Altın 3.342,85 3.343,31 -0,46% 08:17
Altın KG (Dolar) 144.919,00 144.939,00 -0,92% 08:17
Altın KG (Euro) 126.046,00 126.116,00 1,13% 16:37
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan düşüş fiziki tarafa da sürüyor. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 6.830 TL'den 6.761 TL'ye kadar geriledi.

Çeyrek altın 11.028 TL, yarım altın 22.034 TL, tam altın ise 43,953 TL'den satılıyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.697,35 6.738,40 %0,36
Ons Altın 4.525,6 4.526,1 %-1,98
USD/KG 145.230 145.730 %-1,75
EUR/KG 125.050 125.860 %-0,92
22 Ayar 6.092,59 6.381,48 %0,36
Gram Altın 6.663,86 6.758,62 %0,36
Altın Gümüş 57,65 61,82 %-1,64
Yeni Çeyrek 10.917 11.022 %0,05
Eski Çeyrek 10.803 10.921 %-0,14
Yeni Yarım 21.833 22.024 %-0,05
Eski Yarım 21.432 21.674 %-0,11
Yeni Tam 43.553 43.941 %0,17
Eski Tam 42.997 43.348 %0,20
Yeni Ata 44.671 45.053 %0,25
Eski Ata 44.336 44.696 %0,13
Yeni Ata5 222.352 225.786 %-1,12
Eski Ata5 221.682 224.102 %-0,09
Yeni Gremse 108.497 109.886 %-0,26
Eski Gremse 107.158 108.538 %0,05
14 Ayar 3.660,52 4.879,96 %0,32
Gümüş TL 108,145 115,911 %3,32
Gümüş Ons 76,32 76,37 %1,19
Gümüş USD 2.357,30 2.519,50 %1,16
Platin Ons 1.947,00 1.952,20 %-2,17
Paladyum Ons 1.376,80 1.381,50 %-10,76
Platin/USD 57.590 62.760 %-2,18
Paladyum/USD 34.270
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kritik seviyeleri açıkladı.

İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4.518 dolar seviyesi var; 4.400-4.800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın da ons altını takip ediyor; aşağıda 6.600 TL, yukarıda 7.000 TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir: 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım." ifadelerini kullanıyor.

GRAM ALTIN ARİFE GÜNÜNDE NEREDEN ALINIR?

Gram altın Kurban Bayramı arife gününde açık kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

