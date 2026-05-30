Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

ALTIN KAYIPTAN KURTULAMADI

Küresel piyasalarda altın fiyatları bu ay ABD-İran arasında yeniden başlayan çatışmalar, anlaşmaya yönelik beklentiler ile dolar, petrol ve enflasyon baskısıyla yön buldu. Mayıs ayında en yüksek 4.773 doları test eden altın, en düşük ise 4.366 doları gördü. Hafta içinde 4.500 doların altına gerileyen ons altın son gün yaşadığı yükseliş ile 4540 dolardan ayı tamamladı.

Haftalık bazda yüzde 0.66'lık sınırlı bir yükseliş kaydeden altın, aylık bazda ise 1.80 kayıp yaşadı. Böylelikle son üç ayı da kayıpla tamamlamış oldu.