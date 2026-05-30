Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

ABD ve İran arasındaki nükleer belirsizlik ile yön arayışındaki altın ve gümüş fiyatları, haftanın son işlem gününde yükselişe geçse de kayıptan kurtulamadı. Altın fiyatları üç aydır üst üste kayba yöneldi. Gümüş ise iki ay sonra aylık kazanç kaydetti. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? Bugün altın nereden alınır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.05.2026 10:26
Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

Altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. Altın ve gümüş fiyatları, ABD ve İran arasında ateşkesin uzatılacağına yönelik beklentilerle yükselişe geçse de nükleer müzakere anlaşmazlığı nedeniyle çıkmaza girdi. Değerli metaller haftalık olarak kazanç sağlasa da aylık bazda kayıptan kurtulamadı.

Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

ALTIN KAYIPTAN KURTULAMADI

Küresel piyasalarda altın fiyatları bu ay ABD-İran arasında yeniden başlayan çatışmalar, anlaşmaya yönelik beklentiler ile dolar, petrol ve enflasyon baskısıyla yön buldu. Mayıs ayında en yüksek 4.773 doları test eden altın, en düşük ise 4.366 doları gördü. Hafta içinde 4.500 doların altına gerileyen ons altın son gün yaşadığı yükseliş ile 4540 dolardan ayı tamamladı.

Haftalık bazda yüzde 0.66'lık sınırlı bir yükseliş kaydeden altın, aylık bazda ise 1.80 kayıp yaşadı. Böylelikle son üç ayı da kayıpla tamamlamış oldu.

Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dalgalanan gram altın da aylık bazda kayıptan kurtulamadı. Ay içerisinde en düşük 6.444 TL'yi, en yüksek ise 6.965 TL'yi gören gram altın, yüzde 0.40'lık kayıp ile Mayıs ayını 6.6.89 TL'den kapattı.

Gram altın haftayı ise cuma günü yaptığı atak ile yüzde 1'e yakın kazançla tamamladı.

Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

GÜMÜŞTE KAZANÇ AYI

Altına kıyasla daha istikrarlı bir yükseliş ivmesi yakalayan ons gümüş Mayıs ayını kazançla tamamladı. Ay içerisinde 90 dolar eşiğini zorlayan beyaz metal, aylık bazda yüzde 2'den fazla kar elde etti. Gümüş haftalık bazda ise yüzde 0.3'lük bir kayıp yaşadı. Son 3 haftayı da kayıpla tamamlayan beyaz metal ayı kritik 75 dolar eşiğinin üzerinde sona erdirdi.

Gram gümüş ise haftayı yüzde 0.09'luk düşüş ile 110 TL'den tamamladı. Gram gümüş Nisan ayındaki yarım puanlık yükselişin ardından Mayıs ayında da yüzde 3'e yakın kazanç sağladı.

Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
GRAM ALTIN 6.686,84 6.687,67 0,85%
ÇEYREK ALTIN 10.883,00 11.138,00 1,89%
YARIM ALTIN 21.767,00 22.255,00 1,89%
TAM ALTIN 43.420,00 44.402,00 1,89%
CUMHURİYET ALTINI 44.504,00 45.176,00 -0,56%
ATA ALTIN 44.535,00 45.525,00 1,89%
ONS ALTIN 4.538,67 4.539,23 0,96%
HAS ALTIN 6.703,66 6.711,20 0%
22 AYAR BİLEZİK 6.073,98 6.448,62 1,90%
18 AYAR ALTIN 4.893,67 4.899,17 0%
14 AYAR ALTIN 3.649,06 4.925,90 1,69%
GREMSE ALTIN 107.258,62 109.728,05 -0,65%
İKİBUÇUK ALTIN 107.258,62 108.989,82 -0,65%
BEŞLİ ALTIN 217.198,71 221.469,47 -0,65%
0.25 GRAM ALTIN 1.671,71 1.671,92 0,85%
0.50 GRAM ALTIN 3.343,42 3.343,83 0,85%
ALTIN KG (DOLAR) 145.192,00 145.210,00 0,95%
ALTIN KG (EURO) 125.204,00 125.273,00 -0,67%
Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Kapalıçarşı'da 7.000 TL eşiğinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Nisan ayında kritik eşiğin altına gerileyen gram altın, spot piyasanın aksine mayıs ayını yarım puanlık bir kazançla tamamladı. Gram altın bu haftayı ise 6.830 TL'den tamamlayarak yüzde 1'e yakın yükseliş kaydetti.

Çeyrek altın 111.138 TL, yarım altın 22.255 TL, tam altın ise 44.402 TL'den işlem görüyor.

Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
HAS ALTIN 6.676,90 6.809,08 %1.41
ONS 4.539,6 4.540,6 %-1.66
USD/KG 145.790 146.790 %-1.03
EUR/KG 125.140 126.390 %-0.50
22 AYAR 6.073,98 6.448,62 %1.41
GRAM ALTIN 6.643,52 6.829,51 %1.41
ALTIN GÜMÜŞ 58,63 63,17 %0.51
YENİ ÇEYREK 10.883 11.138 %1.10
ESKİ ÇEYREK 10.770 11.036 %0.91
YENİ YARIM 21.767 22.255 %1.00
ESKİ YARIM 21.366 21.901 %0.94
YENİ TAM 43.420 44.402 %1.22
ESKİ TAM 42.866 43.802 %1.25
YENİ ATA 44.535 45.525 %1.30
ESKİ ATA 44.201 45.164 %1.18
YENİ ATA5 221.673 228.154 %-0.08
ESKİ ATA5 221.005 226.452 %0.95
YENİ GREMSE 108.166 111.038 %0.79
ESKİ GREMSE 106.830 109.676 %1.09
14 AYAR 3.649,06 4.925,90 %1.26
GÜMÜŞ TL 105,880 114,509 %2.07
GÜMÜŞ ONS 75,28 75,34 %-0.17
GÜMÜŞ USD 2.323,80 2.486,40 %-0.17
PLATİN ONS 1.911,00 1.934,00 %-3.09
PALADYUM ONS 1.346,30 1.372,50 %-11.34
PLATİN/USD 56.440 62.180 %-3.09
PALADYUM/USD 33.280 44.120 %-11.35
Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren ING analistleri bir notta şunları söyledi:

"Piyasalar diplomatik ilerlemenin devam edip etmeyeceği konusunda temkinli kalmaya devam ediyor. Bu arada yüksek enerji fiyatlarına ilişkin endişeler enflasyon risklerini körüklemeye devam ediyor. Bu durum faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendirebilir. Bu da altın gibi getiri sağlamayan varlıklar için olumsuz."

Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kritik seviyeleri açıkladı.

İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4.518 dolar seviyesi var; 4.400-4.800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın da ons altını takip ediyor; aşağıda 6.600 TL, yukarıda 7.000 TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir: 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım." ifadelerini kullanıyor.

Gram altında kaçınılmaz son! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 30 Mayıs altın fiyatları

GRAM ALTIN BAYRAMDA NEREDEN ALINIR?

Kurban Bayramı'nda kuyumcuların tatilde olması nedeniyle fiziki olarak gram altın alınması mümkün görünmüyor. Ancak açık kuyumcular varsa yine fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #ALTIN FİYATLARI