Gram altında rekor öncesi son fırsat! İslam Memiş 10.000 TL için 'petrol' tüyosu verdi

Altın ve gümüş fiyatları savaşın başından bu yana düşüşünü derinleştirdi. Gram altın kuyumcularda 7.200 TL'ye düşerken, gümüş ise 115 TL'ye geriledi. A Haber'e petrolün 200 dolara çıkma ihtimalini değerlendiren İslam Memiş, gram altında 10.000 TL'lik rekor için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gram altının 7.000 TL eşiğinin altına düşmesini beklemediğini söyleyen İslam Memiş, değerli metalin şu anda alım fırsatı sunduğunu belirtti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2026 16:10
Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkarak küresel enflasyon endişelerini körükledi. Petrol tarafındaki bu sert yükseliş, değerli metaller üzerinde baskı oluştururken ons altın haftayı 5.024 dolar, gram altın ise 7.232 lira seviyelerinde tamamladı.

Piyasalardaki bu dalgalı seyri A Haber'e değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulunarak gram altın için 10.000 TL'lik rekora işaret etti.

ALTINDA 'PETROL 200 DOLAR' SENARYOSU

İslam Memiş, petrol fiyatları ile altın arasındaki ters korelasyona dikkat çekerek, savaş sürecindeki fiyatlamaların alışılmışın dışında seyredebileceğini belirtti. Memiş, piyasalardaki son durumu şu sözlerle aktardı:

"Petrol fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi, 101 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yaptı. Hürmüz Boğazı kapalı, çatışmalar artmaya devam ediyor. Tabii petrol fiyatları yükselince petrol karşısındaki değerli metaller; altın, gümüş gibi emtialarda da bir gerileme gördük.

Haftayı 5.024 dolar seviyesinden tamamlayan bir ons altın var karşımızda. İran, 'Biz petrolü 200 dolara yükseltene kadar savaşımız devam edecek' mesajı verdi. Eğer Brent petrolün varil fiyatı 200 dolara kadar çıkarsa biz ons altın tarafında 4.600 dolar seviyesine kadar bir gerileme görürüz. Ama bir ateşkes gelirse, bir mola verilirse bu sefer 5.600 dolar seviyesi görülür."

GRAM ALTIN İÇİN BU FİYATLAR FIRSAT

Altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin kalıcı olmadığını ve düğün yapacaklar ile borcu olanlar için büyük bir alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, 10.000 TL'lik rekor beklentisini yineledi.

İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı şu anda 7.232 lira seviyesinden haftayı tamamladı. İşte bu dinlenme, bu baskılanma, bu düşüş trendi aslında düğün yapacaklar için, altın borcu olanlar için veya altın alımı için fırsat kollayanlar için bir fırsat niteliğinde. Gram altının 7.000 lira seviyesinin altına sarkmasını beklemiyoruz. Bizim bu yılın ilk yarısında öngördüğümüz; ons altın tarafında 5.886-6.000 dolar seviyesi, gram altın tarafında yine 10.000 lira seviyesi hedef konumunda. Biz bu hedefte bir değişiklik yapmadık." ifadelerini kullandı.

ALTINI PETROLDEN TAKİP EDİN

Altını yükselten faktörlerin en önemli etkenlerden birisinin enflasyon ve savaş olduğunu söyleyen İslam Memiş, "Enflasyon kalıcı olarak tekrar gündeme gelirse altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişler kaçınılmaz olur. O yüzden yatırımcı petrol fiyatlarıyla altın tarafında şöyle bir mukayese yapsın: Petrol fiyatları yükseldikçe altın fiyatları baskılanır; ama petrol fiyatları geriledikçe altın fiyatları yükselir. Bu ne demek oluyor? Savaş başladı, altın fiyatları düştü; savaş bitti, altın fiyatları yükseldi. Böyle takip edebilir altın fiyatlarını" dedi.

BALONU 2 GÜNDE PATLATTILAR ELİNİZDEKİ ALTIN VE GÜMÜŞE SAHİP ÇIKIN

Piyasalarda bir "manipülasyon süreci" yaşandığını ve yatırımcıların fiyat yerine miktara odaklanması gerektiğini savunan İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında başladı manipülasyon piyasası. Özellikle yatırımcılara belirtmek isterim; bu yıl yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon piyasasını göreceğiz. Ocak ayında zirve seviyeleri gördük; 5.600 dolar seviyesini gördük, gram tarafında 8.000 lira seviyesinin üzerini gördük. Balonu hemen iki günde patlattılar. Yine iki günde 4.400 dolar seviyesinde kalan bir geri çekilme gördük. Şubat ayında tekrar yükselttiler, mart ayında tekrar düşürüyorlar, nisan ayında tekrar yükseltirler.

Böyle bir grafik düşünün; istikrarlı bir şekilde yükseliş, istikrarlı bir şekilde düşüş olmaz. Sürekli zikzak olur, belirsizlik olur. Çünkü belirsizliğin olduğu ortamda altın ve gümüş üzerinden ciddi paralar kazanır bu sistemi kuranlar. 2026 yılı altın ve gümüşten para kazanma yılı değil, altın ve gümüşlere sahip çıkma yılıdır. O yüzden yatırımcı fiyata değil miktara odaklı olması lazım."