Gram altında rüzgar terse döndü! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 15 Mayıs altın fiyatları

Trump-Xi görüşmesi öncesinde yatay seyreden altın ve gümüş fiyatlarında rüzgar terse döndü. Yükselen petrol ve güçlenen dolar baskısıyla ons altın 4600 dolara düşerken, ons gümüş ise 81 dolara çekildi. Gram altın ve gram gümüş de küresel dalgalanmadan nasibin alarak haftalık kayba yönelid. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.05.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 08:14
Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 15 Mayıs 2026 Cuma günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatlarında gözler Trump-Xi zirvesine çevrilmişti. Görüşme öncesi yatay seyreden değerli metallerde rüzgar terse döndü.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÖN KIRDI

Yükselen petrol ve güçlenen dolar baskısıyla altın ve gümüş fiyatları haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Ons altın dördüncü seansta da düşüşünü sürdürerek yüzde 1'e yakın düşüşle 4600 dolara kadar çekildi. Ons gümüş ise son işlem gününe yüzde 3'e yakın kayıpla 81 dolara geriledi.

Haftalık yüzde 2'ye yakın kayba yönelen altın son işlem gününe 4609 dolardan başladı. Ons gümüş ise Cuma gününe düşüşle başlasa da haftalık yüzde 5'e yakın yükselişe ilerliyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki hareketlilik ile gram altın ve gümüşte de düşüşler yaşandı. Spot piyasada gram altın yüzde 0,66 düşüşle 6,749 TL'ye, gram gümüş ise yüzde 2,55 düşüşle 118 TL'ye geriledi.

Gram altın haftalık olarak yüzde 1 civarı düşüşe ilerlerken, gram gümüşte ise haftayı yüzde 5,63'lük kazanç ile kapatmaya hazırlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.760,00 6.760,78 %-0,49 07:18
Çeyrek Altın 10.934,00 11.044,00 %-0,51 07:18
Yarım Altın 21.868,00 22.081,00 %-0,51 07:18
Tam Altın 43.601,00 44.020,00 %-0,51 07:18
Cumhuriyet Altını 45.066,00 45.750,00 %-0,15 17:02
Ata Altın 44.741,00 45.168,00 %-0,51 07:18
Ons Altın 4.613,65 4.614,24 %-0,79 07:33
Has Altın 6.760,00 6.760,78 %-0,49 07:18
22 Ayar Bilezik 6.102,16 6.397,91 %-0,51 07:18
18 Ayar Altın 4.957,59 4.962,01 %0,00 17:00
14 Ayar Altın 3.666,41 4.891,20 %-0,46 07:18
Gremse Altın 108.659,58 111.135,46 %-0,22 17:00
İkibuçuk Altın 108.659,58 110.387,76 %-0,22 17:00
Beşli Altın 220.035,66 224.310,11 %-0,22 17:00
0.25 Gram Altın 1.690,00 1.690,20 %-0,49 07:18
0.50 Gram Altın 3.380,00 3.380,39 %-0,49 07:18
Altın KG (Dolar) 147.706,00 147.723,00 %-0,72 07:18
Altın KG (Euro) 127.662,00 127.729,00 %0,13 17:01
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı piyasasında da gram altın 6760 TL'ye geriledi. Gram altın kuyumcularda bu hafta yüzde 2'ye yakın düşüş yaşadı.

Gram gümüş ise 130 TL seviyesinden yüzde 8 civarı kayıpla 120 TL bandına çekildi. Haftaya 127 TL'den başlayan gram gümüş, yüzde 1,87'lik kayba ilerliyor.

Çeyrek altın 11.017 TL, yarım altın 22.0,27 TL, tam altın ise 43,904 TL'den satılıyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.691,06 6.738,95 %0,36
ONS 4.605,5 4.606,0 %-0,25
USD/KG 146.710 147.310 %-0,68
EUR/KG 125.960 126.750 %-0,22
22 Ayar 6.086,87 6.382,00 %0,37
Gram Altın 6.657,60 6.759,17 %0,36
Altın Gümüş 55,32 60,33 %-4,01
Yeni Çeyrek 10.906 11.016 %-0,01
Eski Çeyrek 10.706 10.922 %-0,13
Yeni Yarım 21.813 22.026 %-0,04
Eski Yarım 21.411 21.709 %0,05
Yeni Tam 43.492 43.911 %0,10
Eski Tam 42.823 43.351 %0,21
Yeni Ata 44.629 45.056 %0,26
Eski Ata 44.161 44.666 %0,06
Yeni ATA5 222.478 229.174 %0,36
Eski ATA5 221.809 224.794 %0,21
Yeni Gremse 108.395 109.895 %-0,25
Eski Gremse 107.057 108.749 %0,24
14 Ayar 3.656,99 4.880,32 %0,33
Gümüş TL 110,789 120,709 %7,59
Gümüş ONS 80,95 80,98 %7,30
Gümüş USD 2.441,70 2.651,80 %6,47
Platin ONS 2.017,00 2.022,50 %1,35
Paladyum ONS 1.425,40 1.430,00 %-7,62
Platin/USD 59.850 65.020 %1,34
Paladyum/USD 35.830 45.980
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri beklentisiyle altının yıl sonunda 5.200 dolara yükselebileceği öngörüsünü korurken, UBS ise ons altının yıl sonunda 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Finans Analisti İslam Memiş ise gram altının ay sonuna kadar 7.000 TL'yi denemesini, yıl sonunda ise 10.000 TL seviyesini hedeflemesini bekliyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?

Gram altın hafta içinde kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
