Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatları için kritik iki tarihi ve izleyeceği stratejik yol haritasını açıkladı.

Altın için 3.880 - 4.080 dolar aralığını takip etmeye devam ettiğini belirten Memiş,şu ifadeleri kullanıyor:

"Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Ons altın tarafında olumlu haber akışı halinde 4.200 - 4.300 dolar seviyelerinin hala hedef konumunda. Yıl sonu hedefime veya yılın ikinci yarısı ile alakalı öngörümde bir değişiklik yok. 2026 yılı bizim nazarımızda toplama yılıdır; 2026 yılı 2027 yılının hazırlığıdır. Bizim hazırlığımızda her düşüşü ve her elimize geçen nakiti bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz"