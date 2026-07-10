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Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları

ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve FED faiz artışı sinyalleriyle düşüşe geçen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa yükselişe geçti. Doların zayıflamasıyla ons altın 4.130 dolara çıkarken, gram altın ise 6.200 TL'yi aştı. Buna rağmen değerli metal geçtiğimiz hafta elde ettiği kazancı silmeye hazırlanıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:49 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 09:07
Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditleri ve FED tutanaklarında şahin tondaki mesajlarla düşüşe geçen altın fiyatları, doların zayıflamasının desteğiyle cuma günü sınırlı yükseliş gösterdi.

Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları

ALTIN SAVAŞ BASKISINA DİRENÇ GÖSTERİYOR

ABD-İran arasında çatışmaların yeniden tırmanmasının ardından 4.026 dolara kadar gerileyen ons altın haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 artışla ons başına 4.128,92 dolara yükseldi.

Buna rağmen değerli metal haftalık olarak yüzde 1.5'i aşkın bir kayba ilerliyor. Sarı metal geçen haftayı, 1 ayın ardından yüzde 2'yi aşkın bir yükseliş ile tamamlamıştı.

Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yeniden savaş baskısıyla 6.059 TL'ye kadar gerileyen gram altın ise bugün 6.200 TL'nin üzerinde seyrediyor. Altının gramı anlık olarak 6212 TL seviyesinde.

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Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş tarafında da toparlanma yaşanıyor. Ons gümüş 60 doların üzerine, gram gümüş ise 90 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor.

Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kuyumcularda hafta içinde 6.100 TL'ye kadar gerileyen gram altın haftanın son işlem gününde 6.273 TL seviyesine kadar yükseldi. Anlık olarak ise 6.240 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 10 bin 208 TL, yarım altın 20.292 TL, tam altın ise 40.410 TL seviyesinde satılıyor.

Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları

ABD-İRAN BELİRSİZLİĞİ ALTINDA YÜKSELİŞİ FRENLİYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın, dünkü yükselişin ardından bugün konsolidasyon sürecinde. Yatırımcılar, ABD-İran ilişkilerine yönelik belirsizlik nedeniyle daha fazla yükseliş yönünde pozisyon almakta temkinli davranıyor" dedi.

Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatları için kritik iki tarihi ve izleyeceği stratejik yol haritasını açıkladı.

Altın için 3.880 - 4.080 dolar aralığını takip etmeye devam ettiğini belirten Memiş,şu ifadeleri kullanıyor:

"Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Ons altın tarafında olumlu haber akışı halinde 4.200 - 4.300 dolar seviyelerinin hala hedef konumunda. Yıl sonu hedefime veya yılın ikinci yarısı ile alakalı öngörümde bir değişiklik yok. 2026 yılı bizim nazarımızda toplama yılıdır; 2026 yılı 2027 yılının hazırlığıdır. Bizim hazırlığımızda her düşüşü ve her elimize geçen nakiti bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz"

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN