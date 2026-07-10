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Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları
Gram altında savaş baskısına güçlü direnç! Kritik sınır aşıldı... İşte güncel altın fiyatları
ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve FED faiz artışı sinyalleriyle düşüşe geçen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa yükselişe geçti. Doların zayıflamasıyla ons altın 4.130 dolara çıkarken, gram altın ise 6.200 TL'yi aştı. Buna rağmen değerli metal geçtiğimiz hafta elde ettiği kazancı silmeye hazırlanıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:49
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 09:07