Gram altında sert düşüş bitti mi? Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 29 Nisan altın fiyatları

29 Nisan 2026 günü altın yatırımcıları güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Bu hafta spot piyasada ons altın, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ABD Başkan Trump'ın İran'ın barış anlaşması tekflini reddetmesiyle sert düşüşe geçti. 2 gündür devam eden sert düşüş, FED faiz kararı öncesinde yerini denge arayışına bıraktı. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 29.04.2026 08:40 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 08:43
Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 29 Nisan 2026 Çarşamba günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle 5 hafta sonra eksiye geçen altın ve gümüş, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın barış anlaşması teklifini reddetmesiyle sert düşüşe geçti. 2 gündür yaşanan düşüş ivmesi bugün yerini denge arayışına bıraktı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarında gözler ABD ile İran arasındaki görüşmelerde olmayı sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nın süresiz kapalı olması enflasyon risklerini artırırken, spot piyasada altın ons başına önceki iki seansta yüzde 2,4 düşerek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine indikten sonra 4.590 dolar civarında işlem gördü.

Ons altın yeni günün sabahında 4.600 dolar eşiğinde fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altındaki hareket ve iç piyasada talebin düşmesiyle geçtiğimiz haftayı kayıpla bitiren gram altında düşüş ivmesi sürüyor. 2 günlük sert düşüşüşün sona erdiren gram altın spot piyasada yeni güne 6.656 TL'den açılış yaptı.

Anlık olarak ise 6666 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

ABD Merkez Bankası'nın Nisan ayı politika faizine ilişkin kararını Türkiye saati ile 21:00'de kamuoyuna açıklayacak. Karar; gram ve ons altın başta olmak üzere yatırım araçları üzerinde etkili olacak. Nisan 2026 toplantısı öncesinde finansal piyasalardaki genel kanı, FED'in "bekle-gör" stratejisini sürdüreceği yönünde. Piyasa oyuncularının %98'inden fazlası faizlerin mevcut %3,50 - %3,75 aralığında sabit bırakılacağını öngörüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

ALTIN CİNSİ ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
GRAM ALTIN 6.668,84 6.669,59 0,20% ▲
ÇEYREK ALTIN 10.883,00 10.986,00 0,15% ▲
YARIM ALTIN 21.746,00 21.972,00 0,15% ▲
TAM ALTIN 43.352,00 43.809,00 0,15% ▲
CUMHURİYET ALTINI 43.987,00 44.657,00 -1,83% ▼
ATA ALTIN 44.518,00 44.881,00 0,15% ▲
ONS ALTIN 4.605,12 4.605,74 0,22% ▲
HAS ALTIN 6.668,84 6.669,59 0,20% ▲
22 AYAR BİLEZİK 6.062,64 6.340,82 0,15% ▲
18 AYAR ALTIN 4.843,24 4.848,69 0%
14 AYAR ALTIN 3.642,09 4.852,14 0,13% ▲
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Ons gümüş ise 72 dolara kadar düştükten sonra 73 dolarda dengeledi. Beyaz metal yeni güne 73.63 dolardan başlıyor. Gram gümüş ise 106 TL'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 7.000 TL'nin altında seyrine devam ediyor. Kuyumcularda yeni güne 6705 TL'den başlayan gram altın anlık olarak 6712 TL'den satılmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 10.976 TL, yarım altın 21.953 TL, tam altın ise 43.761 TL'den satılıyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim %
HAS ALTIN 6.656,67 6.687,47 %-1.21
ONS 4.596,9 4.597,4 %-1.75
USD/KG 147.136 147.586 %-1.49
EUR/KG 125.800 126.400 %-1.34
22 AYAR 6.055,57 6.333,10 %-1.21
GRAM ALTIN 6.623,34 6.707,48 %-1.21
ALTIN GÜMÜŞ 60,87 64,52 %1.00
YENİ ÇEYREK 10.870 10.972 %-1.22
ESKİ ÇEYREK 10.817 10.905 %-1.39
YENİ YARIM 21.721 21.945 %-1.21
ESKİ YARIM 21.501 21.677 %-1.51
YENİ TAM 43.301 43.756 %-1.21
ESKİ TAM 42.802 43.087 %-1.36
YENİ ATA 44.466 44.826 %-1.21
ESKİ ATA 44.133 44.558 %-1.36
YENİ ATA5 221.665 227.422 %-1.21
ESKİ ATA5 221.333 224.079 %-2.09
YENİ GREMSE 107.837 109.724 %-1.21
ESKİ GREMSE 107.038 108.052 %-1.21
14 AYAR 3.637,73 4.846,86 %-1.09
GÜMÜŞ TL 102,950 108,983 %-2.06
GÜMÜŞ ONS 73,65 73,69 %-2.37
GÜMÜŞ USD 2.287,30 2.417,20 %-2.33
PLATİN ONS 1.930,30 1.941,20 %-2.52
PALADYUM ONS 1.448,60 1.461,70 %-1.17
PLATİN/USD 57.060 62.410 %-2.51
PALADYUM/USD 36.570 46.990 %-1.18
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ateşkesin sürmesi halinde 7.000 - 7.500 TL aralığına yerleşen bir fiyat görüleceğini, Temmuz ayı gibi düğün sezonunda ise 8.000 TL ve üzerindeki rakamların tekrar fiyatlanacağını belirtiyor.

GRAM ALTIN BUGÜN ALINIR MI?

Gram altın kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
