Gram altında son 6 haftanın zirvesi! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Mayıs altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA BARIŞ UMUDU

Enflasyon baskılarını azalması ve doların zayıflamasıyla ons altın bu hafta yükselişe geçti. Ons altın hafta içinde 4.765 dolara kadar yükseldi. Ardından ise 4.700 doların üzerinde dengelemeyi başardı. Sarı metal haftayı yüzde 2.17 yükseliş ile 4.714 dolardan kapanış yaptı.

Ons altın son 2 haftadır yüzde 2 ila yüzde 2.50 arasında düşüş sergilemişti. Bu hafta yaşanan yükseliş son 6 haftanın en yüksek oranı oldu.