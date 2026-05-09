Gram altında son 6 haftanın zirvesi! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 9 Mayıs altın fiyatları

9 Mayıs 2026 günü altın yatırımcıları güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları bu hafta ABD-İran arasında barış umudunun giderek artmasıyla yükselişe geçti. Ons altın 4.700 doları aşarken, gram altın ise 7.000 TL'ye doğru yol aldı. Hafta içi yüzde 3.40 yükseliş ivmesi kazanan gram altın son 6 haftanın zirvesine çıktı. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.05.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 10:40
Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 8 Mayıs 2026 Cumartesi günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nihai bir anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğini açıklamasının ardından yükselişe geçti. Hafta içi yüzde 3.40'tan fazla yükseliş kaydeden altın ve gümüş, son iki günde ise gerilimin yeniden tırmanmasıyla baskılandı.

ALTIN FİYATLARINDA BARIŞ UMUDU

Enflasyon baskılarını azalması ve doların zayıflamasıyla ons altın bu hafta yükselişe geçti. Ons altın hafta içinde 4.765 dolara kadar yükseldi. Ardından ise 4.700 doların üzerinde dengelemeyi başardı. Sarı metal haftayı yüzde 2.17 yükseliş ile 4.714 dolardan kapanış yaptı.

Ons altın son 2 haftadır yüzde 2 ila yüzde 2.50 arasında düşüş sergilemişti. Bu hafta yaşanan yükseliş son 6 haftanın en yüksek oranı oldu.

GRAM ALTINDA SON 6 HAFTANIN ZİRVESİ

Ons altındaki hareket ile gram altında da yükseliş yaşandı. Spot piyasada altının gramı 6.626 TL'den hızla 6.931,801 TL seviyesine kadar çıktı.

Gram altın haftayı yüzde 2,59 yükselerek 6.877,658 TL'den kapattı. Böylelikle son 6 haftanın zirvesini görmüş oldu.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Yön Son Alış Satış
Gram Altın 6875.623 6874.792 6875.623
Çeyrek Altın 11241.64 10999.67 11241.64
Yarım Altın 22483.29 21930.59 22483.29
Ziynet Altın 44829.06 43998.67 44829.06
Has Altın 6841.245 6840.418 6841.245
Ons Altın 4715.04 4714.76 4715.33
Kilo Altın 150843 150825 150843
18 Ayar Bilezik 5032.87 5028.44 5032.87
14 Ayar Bilezik 3929.78 3926.32 3929.78
Gremse Altın 112722.56 110212.43 112722.56
Beşli Altın 227513.42 223180.17 227513.42
Ata Altın 46605.78 45462.63 46605.78
İki Buçuk Altın 111964.18 110212.43 111964.18
22 Ayar Bilezik 6287.64 6282.11 6287.64
Cumhuriyet 46242 45558 46242
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Ons gümüş ise yüzde 6.62 yükseliş ile 80 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Gram gümüş de yüzde 7'den fazla yükseliş ile 106 117 TL'den haftayı sonlandırdı.

KAPALIÇARŞI'DA YÜZDE 3'TEN FAZLA YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da 7.000 TL'nin altında seyrine devam eden gram altın, bu hafta ciddi bir ivme kaydetti. Fiziki gram altın kuyumcularda yüzde 3,19 artışla 6 bin 918 liraya kadar yükseldi. Haftasonu itibarıyla 6.906 TL'den satılmaya devam ediyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.847,74 6.886,09 %2.56
Ons 4.715,2 4.716,0 %2.14
USD/KG 150.800 151.200 %1.94
EUR/KG 128.090 128.700 %1.31
22 Ayar 6.229,44 6.521,78 %2.56
Gram Altın 6.813,50 6.906,75 %2.56
Altın Gümüş 56,94 60,06 %-4.44
Yeni Çeyrek 11.169 11.298 %2.55
Eski Çeyrek 11.134 11.229 %2.68
Yeni Yarım 22.337 22.562 %2.40
Eski Yarım 22.084 22.252 %2.55
Yeni Tam 44.531 44.952 %2.48
Eski Tam 44.031 44.332 %2.48
Yeni Ata 45.709 46.088 %2.55
Eski Ata 45.401 45.744 %2.48
Yeni ATA5 228.030 234.177 %2.55
Eski ATA5 227.003 230.045 %2.55
Yeni Gremse 110.933 112.638 %2.24
Eski Gremse 109.906 111.260 %2.55
14 Ayar 3.744,73 4.975,96 %2.29
Gümüş TL 113,723 120,015 %6.97
Gümüş Ons 80,30 80,38 %6.51
Gümüş USD 2.517,40 2.648,50 %6.34
Platin Ons 2.051,80 2.068,20 %3.64
Paladyum Ons 1.479,70 1.495,20 %-3.41
Platin/USD 60.960 66.490 %3.63
Paladyum/USD 37.570 48.070 %-3.42
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri beklentisiyle altının yıl sonunda 5.200 dolara yükselebileceği öngörüsünü korurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mayıs ayı içerisinde ateşkesin sürmesi halinde 7.000 - 7.500 TL aralığına yerleşen bir fiyat görüleceğini, Temmuz ayı gibi düğün sezonunda ise 8.000 TL ve üzerindeki rakamların tekrar fiyatlanacağını belirtiyor.

GRAM ALTIN BUGÜN ALINIR MI?

Gram altın haftasonunda kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
